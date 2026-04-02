Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, într-un interviu pentru Europa FM, că nu ia în calcul demisia, în contextul speculațiilor legate de presiuni politice venite din partea PSD după referendumul din 20 aprilie. Șeful Executivului a precizat că își va continua mandatul responsabil, apreciind că cei care generează crizele politice trebuie să își asume consecințele acțiunilor lor și să acționeze în mod responsabil.

„Nu iau în calcul o astfel de ipoteză. Caut să mă comport responsabil cât timp am onoarea să ocup această funcţie, cât timp suntem într-o situaţie problematică şi sigur, cei care generează crizele trebuie să-şi asume consecinţele acestor lucruri şi să acţioneze politic aşa cum consideră de cuviinţă”, a spus Ilie Bolojan.

Despre o moţiune de cenzură, Bolojan a arătat că este dreptul fiecărui partid să folosească instrumentele parlamentare, cele constituţionale pe care le are pentru a-şi promova politicile.

„PNL are multe minusuri”

Referindu-se la susținerea internă a Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan a afirmat că partidul trebuie să rămână consecvent și să-și stabilească propriile linii politice, fără să permită altor formațiuni să-i dicteze conducerea.

„Partidul Național Liberal are multe minusuri, cum au toate partidele, dar cred că există un instinct de conservare. Și dacă se dorește de către colegi ca acest partid să rămână relevant în anii următori și să facă ceea ce este posibil din punctul lui de vedere pentru România și pentru electoratul pe care îl reprezintă, atunci știe că pentru acest lucru nu un alt partid îi stabilește premierul sau conducerea partidului. Acesta e un aspect de bază. Altfel devine o anexă și n-ar fi bine ca un partid să fie o anexă a altuia, indiferent care sunt partidele sau din ce zonă politică discutăm”, a mai spus el.

