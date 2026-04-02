Pe cine vede vinovat premierul Ilie Bolojan în cazul scandalului vaccinurilor Pfizer

Olga Borșcevschi

Premierul Ilie Bolojan a reacționat la scandalul vaccinurilor anti-COVID, după ce România a pierdut în primă instanță procesul cu Pfizer și trebuie să achite o sumă uriașă. Bolojan a mai spus că prioritatea Guvernului este deschiderea rapidă a negocierilor pentru eșalonarea plății.

„Din păcate, am primit vestea sentinței a primei instanțe, din păcate, executorie, prin care trebuie să plătim companiei Pfizer pentru dozele de vaccin o sumă importantă care este de aproape 3,5 miliarde, la care se adaugă penalități zilnice. Ceea ce trebuie să facem cât mai repede posibil este să luăm legătura cu firma Pfizer, să începem o negociere să blocăm plata dobânzilor și să vedem care este modalitatea prin care această plată să se facă într-o manieră eșalonată. De asemenea, ne consultăm cu echipa de avocați, pentru că în această situație este și Polonia. (…) Așa se întâmplă când, fiind în guvernare, se iau uneori decizii greșite, decizii negândite, care se întorc împotriva noastră într-un timp mai lung sau mai scurt”, a spus Ilie Bolojan joi, la Europa FM.

„Decizia principală s-a luat în mandatul Guvernului Cîțu”

Întrebat pe cine vede vinovat, șeful Executinului a precizat: „Am rugat Ministerul de Finanțe, care a lucrat împreună cu avocații în apărarea României, să facă o situație, pentru că mi se pare de bun simț ca opinia publică să aibă o cronologie. Fără să cunosc toate detaliile, în mod cert am comandat prea multe doze față decât aveam nevoie. (…) E mult mai mult decât populația țării noastre. Nu le-am vândut atunci când mai puteam vinde din ele, nu am renegociat cu această companie imediat când lucrurile erau calde, cum au reușit alte țări, și din păcate nu am evoluat nici în acești ani și am ajuns în această situație. Deci este un cumul de responsabilități și sigur decizia principală de a contracta prea multe doze s-a luat în mandatul Guvernului Cîțu. Aceasta este realitatea”.

„Mi-e greu să arunc responsabilități personale asupra unui om sau altuia. Când ești în funcție publica trebuie să analizezi foarte bine ce faci”, a mai spus Bolojan.

