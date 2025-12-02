Prima pagină » Știri politice » „Demisia! Demisia! Huo! Fii bărbat!” Ilie Bolojan, primit în Parlament cu huiduieli și proteste

„Demisia! Demisia! Huo! Fii bărbat!” Ilie Bolojan, primit în Parlament cu huiduieli și proteste

02 dec. 2025, 14:55, Știri politice

Ilie Bolojan a fost primit în Parlament cu huiduieli din partea angajaților Camerei Deputaților, „prietenii” premierului încă de pe vremea când era președintele Senatului. „Demisia! Demisia! Huo! Fii bărbat! Fii bărbat!”, i-au strigat premierului angajații Parlamentului, înainte ca acesta să intre în sala de plen.

Bugetarii Legislativului îi cer demisia lui Bolojan și se opun reformei administrative, care include și tăierea salariilor.

Este a doua zi consecutiv când liderul PNL este întâmpinat cu huiduieli. Ieri, în Alba Iulia, Ilie Bolojan s-a confruntat cu aceeași situație atunci când a participat la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a României.

Bolojan – probleme vechi cu angajații Parlamentului

Încă de pe vremea când era președintele Senatului, Ilie Bolojan nu a scăpat de furia angajaților Parlamentului.

În ianuarie 2025, Ilie Bolojan a anunțat reducerea numărului de angajați din Senat.

Spre finalul conferinței de presă în care a făcut acest anunț, angajații din Parlament au început să-l huiduie. Aceasta a fost prima confruntare a lui Bolojan cu angajații Parlamentului pe tema reducerilor costurilor bugetare.

Astăzi, premierul Ilie Bolojan participă la sesiunea comună a Parlamentului dedicată Zilei Naționale a României. După aceea, Guvernul condus de Bolojan își va angaja răspunderea din nou pe proiectul  de lege privind pensiile magistraților.

Prevederile din proiect sunt aceleași din vechiul act normativ care a picat la CCR pe lipsa avizului obligatoriu al CSM. Diferența de data aceasta este că noul proiect a primit avizul CSM dar acesta este negativ.

Protest spontan în Parlament, înainte ca Bolojan să-și asume răspunderea pe legea pensiilor magistraților

Bolojan respinge cele 42 de amendamente la pensiile speciale ale magistraților. Premierul își asumă răspunderea în Parlament pe pachetul de pensii

Bolojan, primit cu huiduieli la Alba Iulia. Strigătele oamenilor au acoperit imnul. Nicușor Dan, huiduit în lipsă, la depunerea de coroane: "Rușine!"

Cele mai noi