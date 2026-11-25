Potrivit surselor Gândul, motivul excluderii este legat de nerespectarea deciziilor politice asumate de grupul parlamentar al PNL. Cele două senatoare se află de mai multe luni în conflict cu actuala conducere a partidului, condusă de Ilie Bolojan.

De la ce a pornit conflictul din PNL

Monica Anisie și Nicoleta Pauliuc se numără printre parlamentarii liberali care au contestat în instanță deciziile Congresului Extraordinar al PNL din 21 iunie 2026. Acestea au făcut parte din grupul de liberali care s-au opus unor hotărâri ale conducerii partidului, inclusiv în contextul votului privind învestirea Guvernului condus de Adrian Veștea.

Pe 9 noiembrie, Ilie Bolojan a anunțat că parlamentarii care au contestat în instanță deciziile partidului trebuie să își retragă acțiunile, în caz contrar urmând să fie excluși din grupurile parlamentare.

„Fiecare poate să voteze așa cum dorește, dar nu din interiorul grupului politic respectiv”, a declarat Bolojan.

Ulterior, conducerea liberală le-a acordat celor vizați un termen de zece zile pentru a renunța la procese și pentru a-și clarifica poziția în raport cu partidul.

Nicoleta Pauliuc anticipa excluderea

Marți seară, Nicoleta Pauliuc a vorbit despre posibilitatea excluderii sale din grupul parlamentar al Senatului, în cadrul emisiunii „Subiectul Zilei”, de la Gândul. Senatoarea a afirmat că urma să aibă loc o ședință de urgență miercuri, la ora 9:00, în care situația sa ar putea fi discutată.

„Sunt încă prim-vicepreședinte. Nu m-au exclus încă. Cred că mâine, la ora 9:00, este programată o ședință de urgență a grupului și cred că atunci ar putea avea loc o discuție. Vom vedea mâine ce se întâmplă”, a declarat Nicoleta Pauliuc.