A fost frig în această dimineață de noiembrie, în toată țara, potrivit Administrației Naționale de Meteorlogie (ANM). Cea mai ridicată temperatură a fost de doar 3 grade Celsius, la Focșani. Cea mai scăzută temperatură a dimineții, la ora 07:00, s-a înregistrat la Iezer. Termometrele au arătat -9 grade.
Meteorologii ANM anunță că vremea se va menține rece în majoritatea zonelor. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil, cu înnorări și izolat ninsori slabe în nordul Carpaților Orientali.
Aria precipitațiilor va cuprinde cea mai mare parte a țării. În vest și sud-vest, local se vor acumula cantități de apă de 15…30 l/mp.
În noaptea de miercuri spre joi (25/26 noiembrie) și pe parcursul zilei de joi (26 noiembrie), vântul va avea intensificări în Banat și pe arii restrânse în sudul Transilvaniei și în Dobrogea, cu viteze în general de 40…60 km/h, iar în cea mai mare parte a zonei de munte vor fi rafale de 60…80 km/h și ninsori viscolite.
În regiunile vestice vor fi posibile precipitații mixte. Noaptea, nebulozitatea va cuprinde treptat jumătatea vestică a țării. Vor fi precipitații, mai ales sub formă de ploaie în Banat și pe alocuri în Crișana.
Vor fi precipitații mixte în Oltenia și pe spații mici în vestul Transilvaniei. În Carpații Occidentali, în vestul Carpaților Meridionali, nordul Carpaților Orientali și în Maramureș vor predomina ninsorile.
În Munții Banatului și în vestul Carpaților Meridionali rafalele vor depăși 80…90 km/h.
Temperaturile maxime se vor încadra între -1 grad în estul Transilvaniei și 10 grade în sudul Banatului. Cele minime între -8 și 3 grade, cu valori mai mari în Dealurile de Vest, până spre 4…5 grade.
Vremea va fi rece, transmite ANM. Cerul va fi variabil, cu înnorări spre sfârșitul intervalului.
Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 6…8 grade. Temperatura minimă va fi de -3…-1 grad.