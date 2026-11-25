A fost frig în această dimineață de noiembrie, în toată țara, potrivit Administrației Naționale de Meteorlogie (ANM). Cea mai ridicată temperatură a fost de doar 3 grade Celsius, la Focșani. Cea mai scăzută temperatură a dimineții, la ora 07:00, s-a înregistrat la Iezer. Termometrele au arătat -9 grade.

Meteorologii ANM anunță că vremea se va menține rece în majoritatea zonelor. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil, cu înnorări și izolat ninsori slabe în nordul Carpaților Orientali.

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Informare meteorologică ANM. Precipitații în toată țara și cod galben de vânt

Aria precipitațiilor va cuprinde cea mai mare parte a țării. În vest și sud-vest, local se vor acumula cantități de apă de 15…30 l/mp.

Vor fi mai ales ploi, dar la începutul zilei de joi în dealurile subcarpatice ale Olteniei și Munteniei, iar spre seară și noaptea în jumătatea de nord a Moldovei și estul Transilvaniei.

Precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare și se va depune strat de zăpadă, de 2…7 cm.

La munte vor predomina ninsorile îndeosebi la altitudini de peste 1400 m și se va depune strat de zăpadă în general de 5…10 cm.

Vor fi depuneri de polei cu o probabilitate mai mare în sud-vest, centru, nord-est și în zonele de munte

În noaptea de miercuri spre joi (25/26 noiembrie) și pe parcursul zilei de joi (26 noiembrie), vântul va avea intensificări în Banat și pe arii restrânse în sudul Transilvaniei și în Dobrogea, cu viteze în general de 40…60 km/h, iar în cea mai mare parte a zonei de munte vor fi rafale de 60…80 km/h și ninsori viscolite.

Unde vor predomina ninsorile, conform ANM

În regiunile vestice vor fi posibile precipitații mixte. Noaptea, nebulozitatea va cuprinde treptat jumătatea vestică a țării. Vor fi precipitații, mai ales sub formă de ploaie în Banat și pe alocuri în Crișana.

Vor fi precipitații mixte în Oltenia și pe spații mici în vestul Transilvaniei. În Carpații Occidentali, în vestul Carpaților Meridionali, nordul Carpaților Orientali și în Maramureș vor predomina ninsorile.

Se va depune strat de zăpadă de 1…4 cm.

Izolat vor fi depuneri de polei în sud-vest și centru.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări, ziua în Carpații Orientali și pe arii restrânse în estul Moldovei și pe litoral (în general viteze de 40…60 km/h), iar noaptea în sudul Banatului, cu viteze de 50…70 km/h.

În Munții Banatului și în vestul Carpaților Meridionali rafalele vor depăși 80…90 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între -1 grad în estul Transilvaniei și 10 grade în sudul Banatului. Cele minime între -8 și 3 grade, cu valori mai mari în Dealurile de Vest, până spre 4…5 grade.

Vremea în București

Vremea va fi rece, transmite ANM. Cerul va fi variabil, cu înnorări spre sfârșitul intervalului.

Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 6…8 grade. Temperatura minimă va fi de -3…-1 grad.