Bolojan vrea să interzică cumulul pensiei cu salariul, ca parte din Pachetul 3 de reforme. Câți oameni ar putea fi afectați – SURSE

14 nov. 2025, 17:03, Știri politice
Pachetul 3 de măsuri este în lucru la Guvern. Coaliția de guvernare a ajuns la un acord asupra principalelor măsuri din pachetul de reforme care va fi asumat de Guvern, fiind ultima angajăre a răspunderii din acest an. Printre deciziile stabilite se numără reorganizarea administrației locale, reducerea numărului de parlamentari cu 10% începând din 2028 și modificarea regulilor privind cumulul pensiei cu salariul. Draftul pachetului de reforme menționează interzicerea cumulului pensiei cu salariul. 

Conform acestui draft, bugetarii care ajung la vârsta de pensionare pot lucra până la vârsta de 70 de ani, dar numai cu acordul anual al ordonatorului de credite/angajatorului. Asta înseamnă că acestor angajați li se va prelungi sau nu contractul de la an la an, scrie știripesurse.ro. După împlinirea vârstei de 70 de ani, bugetarii vor fi nevoiți să se pensioneze, nefiind prevăzută o altă prelungire.

Bugetarii care aleg să rămână în sistem, după ce îndeplinesc condițiile de pensionare, vor putea lucra, dar numai condiția reducerii cuantumului pensiei cu 85%.

(2) Persoanele prevăzute la alin.(1) pot fi menținute în activitate, în baza unei cereri, cu condiția reducerii cuantumului pensiei cu 85%.

(3) Prevederile alin.(1) și (2) se aplică și în situația reîncadrării în baza unui nou raport de muncă/de serviciu, în condițiile legii.

(4) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ordonatorii de credite/angajatorii prevăzuți la alin.(1) au obligația de a înceta de drept contractele de muncă, raporturile de muncă sau de serviciu ale pensionarilor care nu și-au exprimat opțiunea prevăzută la alin.( 2 ).

Singurii angajați la stat care vor fi excepția sunt persoanele alese în funcții publice (primari, parlamentari etc.) sau persoanele numite în funcții prin hotărâri ale Parlamentului.

(5) Prin excepție de la prevederile alin.(1)–(3) persoanele alese în funcții publice și persoanele numite în funcție în Instituțiile/Autoritățile publice prin Hotărâre a Camerei Deputaților, a Senatului ori a Camerelor reunite ale Parlamentului, pot cumula pensia cu salariul pe durata exercitării mandatului.

Câți oameni ar putea fi afectați

În luna august a acestui an, numărul total al bugetarilor din România era de 1.268.801, conform ministerului Finanțelor. Dintre aceștia, conform excepției la regulă, singurii angajați la stat care vor fi excepția sunt persoanele alese în funcții publice. Din lista ministerului Finanțelor, numărul angajaților din instituțiile finanțate integral din bugetul de stat este de 586.748, deci ei nu vor fi afectați de această măsură.

Aproape 700.000 de bugetari ar putea fi afectați de interzicerea cumulului pensiei cu salariu.

Ce include Pachetul 3 de reforme

Pachetul 3 de reforme urmează să includă trei componente majore: reforma administrației locale și centrale, regulile privind cumulul pensiei cu salariul și un pachet de relansare economică, pe care îl susține PSD.

Reforma administrativă locală

Din totalul de 13.000 de posturi din administrația locală, aproximativ 30% ar putea fi vizate de reorganizare, dintre care 20% sunt deja ocupate, potrivit discuțiilor din coaliție. La nivel național, se urmărește o reducere medie de 10% a cheltuielilor, realizată fie prin disponibilizări, fie prin scăderea costurilor pentru bunuri și servicii, sau o combinație între cele două, cu o perioadă tranzitorie până la 1 ianuarie 2027. Măsurile de eficientizare din administraţia publică locală vor avea un impact bugetar de 1,7 miliarde de lei.

Reforma administrativă centrală

Reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal urmează să aibă loc şi în cazul autorităţilor publice centrale. Însă în aceste situaţii, ordonatorul principal de credite va putea aplica în mod diferenţiat reducerea la nivelul autorităţilor subordonate. Proiectul prevede şi faptul că în Legea bugetului de stat pe anul viitor aceşti ordonatori principali de credite pe administraţia publică centrală vor primi o alocare a cheltuielilor de personal cu 10% redusă. Excepţie în proiect, în această fază, fac creşele, învăţământul preuniversitar şi spitalele.

Odată ce pachetul 3 este adoptat, în afara de calculare a numărului de angajați care va ține cont de numărul de locuitori, înseamnă reducerea la nivel central cu 10% a cheltuielilor”, a declarat vineri premierul.

Relansarea economică

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că viitorul pachet de măsuri pentru reformă, aflat în discuţiile coaliţiei de guvernare, nu poate să existe fără relansare economică, subliniind că pe lângă propunerile pe care le-au lansat în acest sens social-democraţii, aceştia aşteaptă şi din partea PNL şi USR să vină cu astfel de măsuri.

În acest moment suntem într-o situaţie în care vorbim doar de tăieri, doar de reduceri, de lucruri care par să nu aibă efecte în economie, aşa cum s-au gândit iniţial. Şi de aceea, PSD a venit cu această propunere să avem un pachet de relansare economică, fiindcă, da, riscăm să intrăm într-o zonă de recesiune economică şi asta nu cred că-şi doreşte nimeni, fie că e la putere, fie că e în opoziţie”, spune Sorin Grindeanu.

