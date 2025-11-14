Prima pagină » Știri politice » Bolojan anunță un nou val de concedieri: 10% din administrația centrală. „Toate domeniile trebuie să fie parte a acestui efort”, declară premierul

14 nov. 2025, 16:39, Știri politice
Premierul Ilie Bolojan anunță că reforma din adiminstrația locală și centrală trebuie aplicată cât mai repede. Începând cu 2026, vor fi implementate mai multe concedieri în aparatul de stat, iar sănatatea și educația au fost incluse pe ceea ce premierul a numit „lista neagră” a instituțiilor vizate de reforma personalului.

Ilie Bolojan a explicat, vineri, la Radio Europa Liberă, că măsura face parte din efortul Guvernului de a sprijini deficitul bugetar și de a reduce pierderea banilor din PNRR.

„Trebuie să scădem cheltuielile financiare. Jumătate de deficit înseamnă dobânzi. Investițiile în autostrăzi nu se văd pentru că am luat bani cu împrumuturi foarte mari. Cheltuielile publice au crescut până în vară. Este pentru prima dată în luna octombrie, când cheltuielile cu salariile au scăzut cu 5%.”, a spus premierul României.

Bolojan: Toate domeniile trebuie să fie parte a acestui efort

Oficialul a adăugat că reducerea personalului din aparatul central și local ar urma să fie de aproximativ 10% în zona administrativă. Declarația lui Bolojan vine în contextul în care, cu puțin timp în urmă, se vorbea că, la concedieri erau câteva excepții, cum ar fi Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Ministerul Sănătății și Ministerul Educației.

„De săptămâna viitoare începem să punem în discuția reforma pe administrația locală și centrală. Odată ce pachetul 3 este adoptat, în afara de calculare a numărului de angajați care va ține cont de numărul de locuitori, înseamnă reducerea la nivel central cu 10% a cheltuielilor. Li se dau competențe în plus celor din administrația locală. Mie nu poate să-mi spună nimeni din administrație ceea ce se poate face. Per global, 10% din administrație ar trebui să plece. De la 1 ianuarie se va începe, dar nu poți de pe o zi pe alta. În reforma din administrația centrală, în fiecare minister vine și-și corectează. Toate domeniile trebuie să fie parte a acestui efort. Fiecare trebuie să participe, de la Parlamentul României până la ultimul funcționar din cea mai mică primărie„, a adăugat Ilie Bolojan.

