Mini-vacanța începe cu noi scumpiri la pompă. Cât costă azi benzina și motorina în benzinăriile din Capitală

Românii care plănuiesc să călătorească cu mațina vineri, 1 Mai, au parte de vești extrem de proaste. În prima zi de minivacanță, atât benzina, cât și motorina au înregistrat creșteri de până la 0,20 lei/litru, arată datele centralizate de peco-online.ro.

O schimbare importantă pe piața de profil este dispariția motorinei sub pragul de 9 lei din toate lanțurile de benzinării.

Prețuri carburanți 12 martie 2025. O nouă ieftinire a combustibililor cu 5 bani pe litru

Cât costă benzina în stațiile din Capitală

În București, benzina standard a atins praguri ce se apropie de 9 lei/litru. Cea mai mare scumpire de astăzi a fost operată de stațiile Petrom și Socar, unde litrul de benzină a urcat cu 20 de bani până la 8,92 lei/litru, respectiv 8,99 lei/litru.

Rețeaua OMV din Capitală a afișat o creștere de 10 bani pe litru, prețul fixându-se la 8,82 lei, în timp ce benzinăriile Mol și Rompetrol au menținut tarifele de joi. La nivel național, în Timișoara, Iași și Constanța, un litru de benzină se vinde cu 8,79 de lei, față de 8,72 lei în ziua precedentă.

Noi majorări de preț pentru motorină

Motorina standard lovește și mai tare bugetele de vacanță ale românilor. În Capitală, prețul unui litru a ajuns la 9,47 lei la stațiile Mol, după o majorare de 9 bani.

Petrom, OMV și Socar au aplicat scumpiri de 20 de bani pe litru, astfel că prețurile afișate la motorină sunt 9,58 lei, 9,67 lei, respectiv 9,69 lei. Cel mai ridicat tarif rămâne la stațiile Lukoil, unde motorina se vinde cu 9,79 lei/litru. În plan teritorial, motorina urmează aceeași tendință ca benzina, cu prețuri de 9,47 lei/l în București, Timișoara, Iași și Constanța. La Cluj-Napoca, motorina se vinde cu 9,27 lei/l, nivel neschimbat față de data de 30 aprilie.

Citește și

ECONOMIE Raiffeisen își vinde sediul central din România. Ce se va întâmpla cu cei 1.500 de angajați care lucrează în clădire
08:48
Raiffeisen își vinde sediul central din România. Ce se va întâmpla cu cei 1.500 de angajați care lucrează în clădire
AFACERI Compania implicată într-un proiect de 100 milioane de euro în Iași intră în acționariatul AnimaWings
07:57
Compania implicată într-un proiect de 100 milioane de euro în Iași intră în acționariatul AnimaWings
ENERGIE După ani de zile în care a încercat să o interzică, UE capitulează și face fix invers: accelerează investițiile în energie nucleară
19:26
După ani de zile în care a încercat să o interzică, UE capitulează și face fix invers: accelerează investițiile în energie nucleară
Rheinmetall, compania germană de armament căreia România îi încredințează direct un contract de aproape 6 miliarde de euro, a mituit în trecut oficiali greci pentru contracte cu dedicație. Directorul general de atunci al companiei este același cu care a bătut palma Ilie Bolojan
17:21
Rheinmetall, compania germană de armament căreia România îi încredințează direct un contract de aproape 6 miliarde de euro, a mituit în trecut oficiali greci pentru contracte cu dedicație. Directorul general de atunci al companiei este același cu care a bătut palma Ilie Bolojan
CONTROVERSĂ Document. CSM desființează proiectul cu care se laudă Pîslaru de eliminare a cumulului pensiei cu salariul. „Sunt două drepturi fundamentale care nu pot fi îngrădite”
17:19
Document. CSM desființează proiectul cu care se laudă Pîslaru de eliminare a cumulului pensiei cu salariul. „Sunt două drepturi fundamentale care nu pot fi îngrădite”
CONTROVERSĂ Isteria de 4 bani. Cum a ajuns o creștere de curs de 0,8% să fie prezentată ca o catastrofă economică în tabăra Bolojan: „Masacru și sânge, ies miliardele din țară”
14:44
Isteria de 4 bani. Cum a ajuns o creștere de curs de 0,8% să fie prezentată ca o catastrofă economică în tabăra Bolojan: „Masacru și sânge, ies miliardele din țară”
Mediafax
NATO nepregătită pentru un război cu Rusia. Cinci vulnerabilități majore scoase la iveală de conflictul din Orientul Mijlociu
Digi24
În ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”. Anunțul lui Simion
Cancan.ro
Întoarsă acasă de la Survivor, războinica Bianca a primit vestea cu ochii în lacrimi: 'Are cancer'
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
Cât de pregătită este România pentru o nouă criză mondială. „Va fi mult mai periculoasă decât cea din 2008”
Mediafax
Studiu de 1 Mai: Câți mai muncim în România, care sunt județele fruntașe
Click
Secretele alimentației Reginei Elisabeta. Ce mânca la micul dejun pentru a se menține în formă
Digi24
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
Cancan.ro
Se întoarce iarna în România. Meteorologii Accuweather anunță ninsori ca în mijlocul iernii
Ce se întâmplă doctore
Cel mai bun probiotic natural. Recomandarea făcută de Mihaela Bilic: un adevărat „elixir” pentru organism
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Ce tip de dubă poți conduce în 2026 dacă ai permis Categoria B. Este legal să faci distribuție sau curierat?
Descopera.ro
Previziunea unui mare diplomat despre România în 1952
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
O structură gigantică, ascunsă chiar în spatele Căii Lactee. Ce au găsit astronomii aici?
ANUNȚ Schimbări majore pe Aeroportul Otopeni începând de astăzi 1 Mai. Atenționări pentru pasageri
10:35
Schimbări majore pe Aeroportul Otopeni începând de astăzi 1 Mai. Atenționări pentru pasageri
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „PSD-ul se va sinucide într-o înțelegere cu AUR”
10:30
Ion Cristoiu: „PSD-ul se va sinucide într-o înțelegere cu AUR”
SPORT Povestea Nadiei Comăneci a ajuns în atenția sârbilor. „E cea mai întunecată din istoria sportului!”
10:27
Povestea Nadiei Comăneci a ajuns în atenția sârbilor. „E cea mai întunecată din istoria sportului!”
FLASH NEWS Gest neașteptat al lui Trump după întâlnirea cu Regele Charles al III-lea de la Casa Albă: whisky-ul scoțian scapă de taxe
10:25
Gest neașteptat al lui Trump după întâlnirea cu Regele Charles al III-lea de la Casa Albă: whisky-ul scoțian scapă de taxe
ANALIZA de 10 De ce a participat șeful GRU la întâlnirea „de taină” din Sankt Petersburg, dintre ruși și iranieni. Parteneriatul strategic Moscova-Teheran, la un alt nivel
10:00
De ce a participat șeful GRU la întâlnirea „de taină” din Sankt Petersburg, dintre ruși și iranieni. Parteneriatul strategic Moscova-Teheran, la un alt nivel
FLASH NEWS Fostul primar al Iașului, aflat pe lista „Most Wanted”, a fost prins în Italia. Ce condamnare trebuie să execute în România
09:53
Fostul primar al Iașului, aflat pe lista „Most Wanted”, a fost prins în Italia. Ce condamnare trebuie să execute în România

Cele mai noi

Trimite acest link pe