Raiffeisen își vinde sediul central din România. Ce se va întâmpla cu cei 1.500 de angajați care lucrează în clădire

Grupul financiar Raiffeisen a descis să își vândă sediul central din România, amplasat în clădirea de birouri FCC, de lângă turnul Sky Tower, din zona Pipera, București, arată informațiile obținute de Profit.ro. Raiffeisen Bank România are aproximativ 4.800 de angajați și deservește peste 2,2 milioane de clienți.

Clădirea de birouri FCC, denumită anterior Floreasca Office, a devenit sediu central al Raiffeisen Bank România în 2013, după construcția complexului care cuprinde și turnul Sky Tower și Promenada Mall. De asemenea, Raiffeisen ocupă și o parte din Sky Tower.

FCC are o suprafață de 17.130 de metri pătrați, structurată pe 7 etaje și are amenajate aproximativ 1.500 de posturi de lucru, potrivit unor calcule bazate pe suprafața medie alocată fiecărui angajat de marile corporații din București. Imediat după finalizarea construcției, în 2013, Sky Tower și FCC au intrat în proprietatea Property Holding International (RPHI), o subsidiară a grupului Raiffeisen.

„Raiffeisen Property Holding International analizează o posibilă vânzare a clădirii FCC din București, iar după ce am primit mai multe solicitări pentru acest activ, am decis să demarăm un proces structurat pentru o potențială tranzacție. Raiffeisen Bank România are un contract de închiriere pe termen lung pentru această clădire. Suntem dispuși să vindem imobilul doar dacă prețul tranzacției depășește pragul minim, care este în mod clar peste nivelul de 40 de milioane de euro. În ceea ce privește SkyTower, urmăm o strategie de păstrare.”, a spus Leo Forstner, Managing Director al RPHI Romania, pentru Profit.ro.

Raiffeisen a cumpărat Garanti Bank România

Vânzarea sediului central din România vine în contextul în care Raiffeisen a realizat mai multe mișcări importante pe piața din România. Recent, a fost semnată cumpărarea Garanti Bank România, tranzacție care ar duce grupul bancar austriac pe locul 4 sau 3, dacă va reuși să treacă și de UniCredit, în topul instituțiilor de credit din țară.

De asemenea, constructorul austriac Stranag, din care grupul Raiffeisen/Uniqa deține 26.6%, a semnat o tranzacție importantă pe piața închirierilor din București. A închiriat un sediu pentru aproximativ 400 de angajați în viitoarea clădire de birouri Queens, dezvoltată de investitorul belgian Speedwell și construit chiar de Strabag, la doar un kilometru distanță de SkyTower și FCC.

RECOMANDAREA AUTORULUI: