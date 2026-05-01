Lovitură grea pentru Vucic. UE suspendă finanțările către Serbia din cauza derapajelor democratice. Sârbii riscă să piardă accesul la 1,5 miliarde €

Uniunea Europeană a suspendat plățile către Serbia din planul de dezvoltare, pe fondul îngrijorărilor legate de independența justiției, presiunile asupra presei și apropierea continuă a Belgradului de Rusia.

O veste cu impact major lovește administrația președintelui Aleksandar Vucic, după ce Comisia Europeană a decis suspendarea tuturor plăților către Serbia în cadrul planului european de dezvoltare destinat statelor candidate la aderare, scrie ua.news.com.

Anunțul a fost făcut de comisarul european pentru extindere, Marta Kos, care a explicat că măsura vine pe fondul unui regres clar în domenii-cheie precum independența justiției, libertatea presei și respectarea standardelor democratice.

„Până când această situație nu va fi remediată, țara nu va putea primi sprijin financiar din partea UE”, a declarat Marta Kos.

Bruxelles-ul acuză derapaje grave la Belgrad

Tensiunile dintre Bruxelles și Belgrad s-au accentuat în ultimele luni, după adoptarea unor modificări legislative în Serbia criticate dur de instituțiile europene, pe motiv că ar slăbi independența sistemului judiciar și ar concentra mai multă putere în zona executivă. În paralel, Comisia Europeană a semnalat represiuni împotriva protestatarilor și interferențe repetate în activitatea presei independente.

„Ne îngrijorează din ce în ce mai mult ceea ce se întâmplă în Serbia – de la legi care subminează independența justiției, la reprimarea protestelor și amestecul repetat în mass-media independentă”, a declarat Marta Kos.

În joc se află o sumă uriașă. Serbia riscă să piardă accesul la aproximativ 1,5 miliarde de euro, bani destinați reformelor și dezvoltării economice, în condițiile în care doar o parte din fonduri a fost deja deblocată.

Echilibrul lui Vucic între Bruxelles și Moscova devine tot mai fragil

Deși Serbia negociază aderarea la Uniunea Europeană încă din 2014, liderul de la Belgrad a încercat constant să mențină un echilibru între parcursul european și relațiile apropiate cu Rusia.

Belgradul a refuzat să se alinieze complet sancțiunilor occidentale împotriva Moscovei, iar această poziționare ambiguă a amplificat neîncrederea în capitalele europene, într-un context regional deja tensionat de războiul din Ucraina.

Mesajul transmis acum de Bruxelles este unul direct: fără reforme reale în justiție, respectarea normelor democratice și o clarificare strategică a poziției externe, Serbia riscă să își compromită atât finanțarea europeană, cât și drumul spre aderare.

