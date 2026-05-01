Noi imagini cu tentativa de asasinat asupra lui Trump. Momentele dramatice dinaintea împușcăturilor de la hotelul Washington Hilton

Mihai Tănase
Tentativă de asasinat asupra lui Trump - Foto: X/@USAttyPirro

Procurorii federali au făcut public un nou material video dinaintea atacului armat de la Cina Corespondenților de la Casa Albă, eveniment la care a participat președintele Donald Trump. Imaginile surprind traseul suspectului și momentele tensionate dinaintea schimbului de focuri.

Noi detalii șocante ies la iveală în ancheta privind atacul armat produs în timpul Cina Corespondenților de la Casa Albă, unul dintre cele mai importante evenimente mondene și politice din capitala americană, la care au fost prezenți președintele Donald Trump și oficiali de rang înalt ai administrației americane, scrie CNN.

Procurorii federali din Washington, D.C. au prezentat un nou material video care surprinde momentele dramatice dinaintea împușcăturilor de la hotelul Washington Hilton, unde s-a desfășurat evenimentul.

În imagini apare presupusul atacator, Cole Tomas Allen, surprins în timp ce traversează un hol și pătrunde printr-o ușă care duce spre zona de control de securitate. La scurt timp, un agent însoțit de câinele său de serviciu se apropie de aceeași zonă, însă imaginile nu surprind clar poziția suspectului pentru câteva secunde-cheie.

Imediat ce ofițerul se îndepărtează, Allen reapare brusc în cadru, având asupra sa o pușcă și alergând în direcția punctului de securitate, moment în care, potrivit procurorilor, începe schimbul de focuri cu un agent al Serviciul Secret al Statelor Unite.

În paralel cu publicarea imaginilor, procurorul federal Jeanine Pirro a respins ferm ipoteza potrivit căreia rănirea ofițerului ar fi putut fi cauzată accidental de un coleg aflat în dispozitivul de securitate.

„Nu există dovezi că împușcăturile au fost rezultatul unui foc trac accidental de un agent de securitate”, a declarat Jeanine Pirro, procuror federal în Washington, D.C.

Potrivit anchetatorilor, imaginile arată clar că suspectul ar fi deschis focul asupra aceluiași agent al Serviciului Secret, consolidând acuzațiile extrem de grave formulate împotriva sa.

Ce au descoperit anchetatorii

Procurorii susțin că, înaintea atacului, Allen a fost surprins plimbându-se prin mai multe holuri și spații din hotel, comportament interpretat de anchetatori drept o posibilă recunoaștere a locației și o evaluare a măsurilor de securitate.

În plus, în materialul probator depus la dosar apar imagini cu camera de hotel folosită de suspect, un cartuș de pușcă tras, precum și arsenalul găsit asupra acestuia: o armă de foc, mai multe cuțite și bandă adezivă, elemente care, în opinia procurorilor, indică un nivel ridicat de pregătire și un potențial risc major.

Procurorii insistă că probele prezentate justifică pe deplin evaluarea suspectului drept o amenințare serioasă la adresa securității publice.

Sursa video – X/@USAttyPirro

Recomandarea autorului

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe