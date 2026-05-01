Alocație redusă la 100 de lei pentru copiii între 3 și 18 ani. Ce prevede un nou proiect legislativ al UDMR

Un nou proiect de lege al UDMR aduce în atenție ca alocația să fie redusă la 100 de lei pentru copiii între 3 și 18 ani. De altfel, proiectul legislativ mai prevede ca o sumă în valoare de 250 de lei să fie acordată sub formă de bursă de prezență la școală sau grădiniță.

În cursul zilei de miercuri, 29 aprilie 2026, un nou proiect de lege din partea UDMR a fost semnat la Senat. În cadrul acestui proiect se dorește diminuarea alocației pentru copiii între 3 și 18 ani la suma de 100 de lei. La momentul actual, alocația are valoarea de 292 de lei.

Acest document al UDMR „are ca scop reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii”. Astfel de modificări, dacă se va aproba proiectul de lege, ar urma să se aplice din anul școlar 2027-2028, notează Edupedu.ro.

Condiționare pentru a primi bursa

Tot în cadrul proiectului de lege se propune acordarea bursei sociale și în cazul copiilor de grădiniță. Indiferent dacă vor merge sau nu la școală, toți copiii și elevii vor primi alocația de 100 de lei. Restul sumei este condiționată de factorul prezenței la ore, precum și de media la purtare (media 10 sau calificativul „Foarte Bine”). Se vor acorda suplimentar 50 de lei.

„Bani în plus nu avem așa că, având în vedere decizia Curții din 2006 și datele care arată o creștere a abandonului școlar după ce copiii nu au mai fost obligați să vină la școală și să primească bani, am propus să împărțim alocația și restul banilor, să îi dăm sub formă de bursă pentru prezență, pentru că legea oricum condiționează bursele de prezență”, a spus Szabo Odon, inițiator al proiectului.

„În acest context, prezenta inițiativa legislativă nu urmărește reintroducerea unor conditionalități asupra dreptului la alocatie, ci instituirea unui mecanism distincte, complementar, respectiv bursa de prezenta, cu rol specific in domeniul politicilor educaționale”, scrie în expunerea de motive.

Părinții pot fi amendați

În condițiile în care părinții nu își trimit copiii la școală, aceștia riscă amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei.

Szabo Odon mai precizează faptul că, în anumite situații, măsura va duce la o sumă de 500 de lei per copil, dacă merge la școală.

„Am introdus o zonă specială pentru grădiniță, în sensul în care acești copii pot să lipsească, fără alte tipuri de absențe motivate, cum ar fi o boală și așa mai departe, 5 zile dintr-o lună. Se întâmplă să nu mergi cu el cu copilul la medic, pentru că a prins o viroză mică – asta înseamnă 5 zile dintr-o lună. Acum e formală prezența la grădiniță. Nimeni nu conduce prezența la grădiniță, chiar dacă o fac, n-are niciun sens. Sunt prea mici, nu primești nimic.

Cu această inițiativă se întâmplă două lucruri, pentru că dacă duci și ai copil mic, bursa socială îți va reveni și la nivelul de zonă de preșcolar, ceea ce e important. Și aceea este legată tot de prezență și dacă vine și bursa de prezență, această sumă de bursă în zona vulnerabilă ar putea ajunge pentru zona de grădiniță undeva la 500 lei. Deci cele două tipuri de burse. Acesta este deja suma pentru care, fiți siguri, pe zonele vulnerabile vor merge toți copiii la grădiniță. 100% vor fi aduși la școală copiii”, spune Szabor Odon.

Copiii de grădiniță pot primi bursa chiar „și în situația în care aceștia înregistrează absențe nemotivate în limita a maximum 5 zile pe lună”.

Citește și

ANUNȚ Schimbări majore pe Aeroportul Otopeni începând de astăzi 1 Mai. Atenționări pentru pasageri
10:35
Schimbări majore pe Aeroportul Otopeni începând de astăzi 1 Mai. Atenționări pentru pasageri
FLASH NEWS Fostul primar al Iașului, aflat pe lista „Most Wanted”, a fost prins în Italia. Ce condamnare trebuie să execute în România
09:53
Fostul primar al Iașului, aflat pe lista „Most Wanted”, a fost prins în Italia. Ce condamnare trebuie să execute în România
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Bolojan activează ca și cum ar fi căzut deja de la conducere. El lucrează pentru poziția pe care o va avea în Opoziție”
09:30
Ion Cristoiu: „Bolojan activează ca și cum ar fi căzut deja de la conducere. El lucrează pentru poziția pe care o va avea în Opoziție”
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta: „USR-ul va critica PSD-ul, dar îl va ruga să revină la guvernare. Vor vrea să-și păstreze ministerele, eventual să mai primească unul”
09:00
Victor Ponta: „USR-ul va critica PSD-ul, dar îl va ruga să revină la guvernare. Vor vrea să-și păstreze ministerele, eventual să mai primească unul”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „În cazul unor alegeri anticipate, cel mai probabil AUR va da premierul”
08:00
Dan Dungaciu: „În cazul unor alegeri anticipate, cel mai probabil AUR va da premierul”
RETAIL Cât costă micii în Auchan, Mega Image și LIDL România, de 1 mai. Care sunt cei mai ieftini
07:36
Cât costă micii în Auchan, Mega Image și LIDL România, de 1 mai. Care sunt cei mai ieftini
Mediafax
NATO nepregătită pentru un război cu Rusia. Cinci vulnerabilități majore scoase la iveală de conflictul din Orientul Mijlociu
Digi24
În ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”. Anunțul lui Simion
Cancan.ro
Întoarsă acasă de la Survivor, războinica Bianca a primit vestea cu ochii în lacrimi: 'Are cancer'
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
Cât de pregătită este România pentru o nouă criză mondială. „Va fi mult mai periculoasă decât cea din 2008”
Mediafax
Studiu de 1 Mai: Câți mai muncim în România, care sunt județele fruntașe
Click
Secretele alimentației Reginei Elisabeta. Ce mânca la micul dejun pentru a se menține în formă
Digi24
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
Cancan.ro
Se întoarce iarna în România. Meteorologii Accuweather anunță ninsori ca în mijlocul iernii
Ce se întâmplă doctore
Cel mai bun probiotic natural. Recomandarea făcută de Mihaela Bilic: un adevărat „elixir” pentru organism
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Ce tip de dubă poți conduce în 2026 dacă ai permis Categoria B. Este legal să faci distribuție sau curierat?
Descopera.ro
Previziunea unui mare diplomat despre România în 1952
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
O structură gigantică, ascunsă chiar în spatele Căii Lactee. Ce au găsit astronomii aici?
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „PSD-ul se va sinucide într-o înțelegere cu AUR”
10:30
Ion Cristoiu: „PSD-ul se va sinucide într-o înțelegere cu AUR”
SPORT Povestea Nadiei Comăneci a ajuns în atenția sârbilor. „E cea mai întunecată din istoria sportului!”
10:27
Povestea Nadiei Comăneci a ajuns în atenția sârbilor. „E cea mai întunecată din istoria sportului!”
FLASH NEWS Gest neașteptat al lui Trump după întâlnirea cu Regele Charles al III-lea de la Casa Albă: whisky-ul scoțian scapă de taxe
10:25
Gest neașteptat al lui Trump după întâlnirea cu Regele Charles al III-lea de la Casa Albă: whisky-ul scoțian scapă de taxe
ANALIZA de 10 De ce a participat șeful GRU la întâlnirea „de taină” din Sankt Petersburg, dintre ruși și iranieni. Parteneriatul strategic Moscova-Teheran, la un alt nivel
10:00
De ce a participat șeful GRU la întâlnirea „de taină” din Sankt Petersburg, dintre ruși și iranieni. Parteneriatul strategic Moscova-Teheran, la un alt nivel
ȘTIINȚĂ Specia de mamifer dispărută pe care cercetătorii SUA încearcă să o readucă la viață după 200 de ani de la extincție prin „tehnologia Jurassic Park”
09:44
Specia de mamifer dispărută pe care cercetătorii SUA încearcă să o readucă la viață după 200 de ani de la extincție prin „tehnologia Jurassic Park”
FLASH NEWS Mini-vacanța începe cu noi scumpiri la pompă. Cât costă azi benzina și motorina în benzinăriile din Capitală
09:18
Mini-vacanța începe cu noi scumpiri la pompă. Cât costă azi benzina și motorina în benzinăriile din Capitală

