Se poate spune deja că Rusia lui Putin a intrat în „Epoca FSB”. În ultimii 25 de ani, Vladimir Putin și-a „cimentat” puterea absolută și a menținut-o din poziția de „arbitru” al politicii din Rusia. A ales, de fiecare dată, între Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, continuatorul KGB) și alte grupuri care favorizează o abordare ceva mai puțin represivă.
„Vladimir Putin este încrezător că are suficient sprijin public pentru a alege”, se arată într-o analiză publicată de The Jameston Foundation.
Putin își păstrează încă puterea de a alege. Dar nu mai are la fel de multă libertate de a acționa, având în vedere „slăbiciunea” sa pentru FSB.
Putin însuși a fost ofițer KGB în perioada Războiului Rece. Ulterior, în 1998, președintele Boris Elțîn l-a numit pe Putin director al FSB.
„Atunci când schimbarea va veni, aceasta s-ar putea dovedi extrem de destabilizatoare. Iar elitele rusești și oamenii de rând se tem de asta poate chiar mai mult decât de represiunea în sine”, notează Paul Goble.
De la venirea la putere a lui Putin, liderul de la Kremlin s-a bazat din ce în ce mai mult pe FSB pentru a controla elitele și populația.
„Popularitatea lui Putin a scăzut în rândul populației. De la începutul anului 2026, portalul Agents – care urmărește acțiunile serviciilor de securitate rusești – arată că puterile FSB au fost extinse de cinci ori.
În anul 2025, FSB a dobândit puteri extinse pentru a reglementa toate contactele dintre cercetători, atât ruși, cât și străini.
Acești pași i-au determinat pe unii experți ruși să declare că, în prezent, FSB conduce internetul”, se mai arată în analiză.
Această creștere a competențelor FSB vine după creșteri mai lente ale acestor competențe în cei doi ani precedenți, dezvăluie Agents.
În 2024, FSB a primit puterea de a juca un rol major în alegerea bărbaților care vor fi recrutați pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei.
În 2025, FSB a primit puterea de a compila liste de materiale extremiste supuse sancțiunilor penale și interdicțiilor.
„Nu există nicio îndoială că Putin însuși a aprobat toate aceste mișcări. De asemenea, el a aprobat și alte mișcări, care au avut loc anterior. Printre acestea, au fost construitre sedii FSB enorme, noi și suspect de similare, în centrele unui număr tot mai mare de orașe rusești.
Aceste centre sunt menite să îmbunătățească colectarea datelor și să informeze despre acțiunile împotriva grupurilor etnice, regionale și a altor grupuri de opoziție.
De asemenea, au rolul de a impresiona toată lumea cu puterile FSB, ca interfață a Kremlinului și a guvernului rus”, mai scrie Paul Goble.
În plus, Kremlinul a acordat FSB și alte puteri, fără a face prea mult „tam-tam” în public.
„Este evident că FSB a primit o putere foarte mare și necontrolată. Este subminată, astfel însăși stabilitatea politică în Federația Rusă și chiar în interiorul Kremlinului.
O astfel de represiune deschisă îi poate obliga pe ruși să se supună, dar ea contribuie la un sentiment tot des întâlnit în rândul populației. Rusia se îndreaptă în direcția greșită și este nevoie de o schimbare.
Acest mesaj nu este, cu siguranță, cel pe care Putin dorește ca oamenii să-l primească”, conchide Paul Goble.
Unii analiști ruși spun, acum, că regimul Putin a atins un nivel „optim” de represiune și este puțin probabil să îl crească.
„Un cor tot mai mare de comentatori ai opoziției avertizează însă că puterile pe care FSB le-a dobândit în ultimele luni deschid calea către o nouă eră de represiune, în stil stalinist.
Represiunea va continua și, probabil, se va intensifica. Va apărea o situație în care, atunci când schimbarea va veni în sfârșit, se va materializa într-un mod mai violent decât și-ar dori oricine”, încheie Paul Goble.
