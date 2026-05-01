Rusia lui Putin a intrat în „Epoca FSB”, fostul KGB trăiește a doua tinerețe. „Elitele și oamenii de rând se tem de asta mai mult decât de represiunea în sine”

Se poate spune deja că Rusia lui Putin a intrat în „Epoca FSB”. În ultimii 25 de ani, Vladimir Putin și-a „cimentat” puterea absolută și a menținut-o din poziția de „arbitru” al politicii din Rusia. A ales, de fiecare dată, între Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, continuatorul KGB) și alte grupuri care favorizează o abordare ceva mai puțin represivă.

„Vladimir Putin este încrezător că are suficient sprijin public pentru a alege”, se arată într-o analiză publicată de The Jameston Foundation.

Astfel, liderul de la Kremlin să se miște rapid și decisiv

De altfel, Putin a exploatat și a beneficiat în mod clar de această percepție a opiniei publice.

FSB, „sabia și scutul Kremlinului”

Putin își păstrează încă puterea de a alege. Dar nu mai are la fel de multă libertate de a acționa, având în vedere „slăbiciunea” sa pentru FSB.

Această „slăbiciune” îi limitează capacitatea de a acționa împotriva FSB , pe măsură ce puterile Serviciului Federal de Securitate

, pe măsură ce „Evoluția” ar putea crește probabilitatea ca viitorii oamenii „cu putere” în Rusia – și chiar succesorul lui Putin, în ultimă instanță – să provină din rândurile FSB, „sabia și scutul Kremlinului”.

Putin însuși a fost ofițer KGB în perioada Războiului Rece. Ulterior, în 1998, președintele Boris Elțîn l-a numit pe Putin director al FSB.

În 1999, Putin l-a numit pe Nikolai Patrushev

„Atunci când schimbarea va veni, aceasta s-ar putea dovedi extrem de destabilizatoare. Iar elitele rusești și oamenii de rând se tem de asta poate chiar mai mult decât de represiunea în sine”, notează Paul Goble.

FSB, pași către puterea absolută

De la venirea la putere a lui Putin, liderul de la Kremlin s-a bazat din ce în ce mai mult pe FSB pentru a controla elitele și populația.

„Popularitatea lui Putin a scăzut în rândul populației. De la începutul anului 2026, portalul Agents – care urmărește acțiunile serviciilor de securitate rusești – arată că puterile FSB au fost extinse de cinci ori.

În anul 2025, FSB a dobândit puteri extinse pentru a reglementa toate contactele dintre cercetători, atât ruși, cât și străini.

FSB a obținut dreptul de a bloca internetul.

FSB are puterea de a-și deschide propriile centre de detenție preliminară.

FSB are autoritatea de a solicita accesul și controlul asupra tuturor rețelelor digitale.

FSB are puterea de a decide la ce site-uri vor avea acces rușii în viitor.

Acești pași i-au determinat pe unii experți ruși să declare că, în prezent, FSB conduce internetul”, se mai arată în analiză.

„FSB, interfață a Kremlinului și a guvernului rus”

Această creștere a competențelor FSB vine după creșteri mai lente ale acestor competențe în cei doi ani precedenți, dezvăluie Agents.

În 2024, FSB a primit puterea de a juca un rol major în alegerea bărbaților care vor fi recrutați pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

FSB a primit dreptul de a utiliza date de la oficiile de evidență publică rusești fără consimțământul celor ale căror date au fost luate.

FSB a primit și dreptul de a bloca accesul altor agenții guvernamentale la informațiile referitoare la ofițerii FSB și la cei conectați cu aceștia

În 2025, FSB a primit puterea de a compila liste de materiale extremiste supuse sancțiunilor penale și interdicțiilor.

FSB a primit acces la aproape toate informațiile privind tranzacțiile bancare.

FSB a primit puterea de a bloca intrarea în țară a celor expulzați anterior sau considerați a reprezenta o problemă. Această putere se aflase, înainte, în „mâinile” Ministerului de Interne.

„Nu există nicio îndoială că Putin însuși a aprobat toate aceste mișcări. De asemenea, el a aprobat și alte mișcări, care au avut loc anterior. Printre acestea, au fost construitre sedii FSB enorme, noi și suspect de similare, în centrele unui număr tot mai mare de orașe rusești.

Aceste centre sunt menite să îmbunătățească colectarea datelor și să informeze despre acțiunile împotriva grupurilor etnice, regionale și a altor grupuri de opoziție.

De asemenea, au rolul de a impresiona toată lumea cu puterile FSB, ca interfață a Kremlinului și a guvernului rus”, mai scrie Paul Goble.

„FSB a primit o putere foarte mare și necontrolată”

În plus, Kremlinul a acordat FSB și alte puteri, fără a face prea mult „tam-tam” în public.

FSB are, acum, capacitatea de a-și proteja agenții de acuzațiile de implicare în tortură și probabil alte infracțiuni.

FSB poate recurge la tot felul de „provocări” pentru a-i urmări pe cei pe care regimul Putin îi consideră dușmani.

„Este evident că FSB a primit o putere foarte mare și necontrolată. Este subminată, astfel însăși stabilitatea politică în Federația Rusă și chiar în interiorul Kremlinului.

O astfel de represiune deschisă îi poate obliga pe ruși să se supună, dar ea contribuie la un sentiment tot des întâlnit în rândul populației. Rusia se îndreaptă în direcția greșită și este nevoie de o schimbare.

Acest mesaj nu este, cu siguranță, cel pe care Putin dorește ca oamenii să-l primească”, conchide Paul Goble.

Regimul Putin a atins un nivel „optim” de represiune

Unii analiști ruși spun, acum, că regimul Putin a atins un nivel „optim” de represiune și este puțin probabil să îl crească.

„Un cor tot mai mare de comentatori ai opoziției avertizează însă că puterile pe care FSB le-a dobândit în ultimele luni deschid calea către o nouă eră de represiune, în stil stalinist.

Aceștia mai spun că tot ceea ce a făcut FSB reprezintă acum o amenințare mai mare pentru Rusia decât orice au reușit să facă forțele ucrainene.

Puterile tot mai mari ale FSB, ceva ce Putin a promovat pentru a se proteja, fac probabil ca liderii care vor prelua puterea după ce va părăsi scena să fie aleși din FSB sau din susținătorii instituției.

Represiunea va continua și, probabil, se va intensifica. Va apărea o situație în care, atunci când schimbarea va veni în sfârșit, se va materializa într-un mod mai violent decât și-ar dori oricine”, încheie Paul Goble.

