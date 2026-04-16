Călin Georgescu propune un guvern de „reconciliere națională” format din PSD, AUR si PNL

Călin Georgescu, fostul candidat la președinția României, a propus, în cadrul unui interviu moderat de publicistul Ion Cristoiu pentru Realitatea Plus, un guvern de „reconciliere națională” format din PSD, AUR și PNL. În opinia acestuia, într-o situație de criză este obligatoriu ca votul suveran al poporului român să fie luat în calcul.

Călin Georgescu susține că în situația de criză în care se află România este nevoie ca votul suveran al poporului român să fie luat în calcul. În opinia fostului candidat la președinția României, hotărârea poporului ar trebui să fie prioritară, „nu altceva, cum se întâmplă astăzi”. Acesta susține că fisura dintre partidele PNL și PSD s-a produs din cauza lipsei de soluții economice.

„Din punctul meu de vedere, într-o situație de criză, este obligatoriu să se ia în calcul votul suveran al poporului român. Asta hotărăște poporul, asta trebuie să fie — nu altceva, cum se întâmplă astăzi. În primul rând, toți ar trebui să fim suveraniști. Toți! Partidele de acest gen se rup pentru că nu au o soluție economică. Fisura dintre PNL și PSD vine din zona economică: lumea o duce rău pentru că economia nu funcționează.”, a subliniat Călin Georgescu.

De asemenea, Călin Georgescu susține vehement că România, aflată într-o situație economică foarte grea, are nevoie în cel mai scurt timp de un Guvern de „reconciliere națională”. Fostul candidat la prezidențiale a explicat că acest guvern este compus din primele trei partide, votate masiv, și spune că ele trebuie să refacă economic și moral România.

„România, aflată într-o situație economică foarte grea, are nevoie în cel mai scurt timp de un Guvern de Reconciliere Națională. Înseamnă că primele trei partide pe care poporul român le-a votat masiv trebuie să refacă România economic și moral. Nu judec pe nimeni. Luându-le metodic: PSD este cel mai mare; fiecare a făcut câte puțin bine, primarii lor sunt botezați ortodocși, iar în balanța lui Dumnezeu atârnă și acest „puțin bine”. Apoi, Partidul AUR: este un partid tânăr, n-a fost la putere, nu putem confuza lumea spunând că n-a făcut bine. George Simion s-a luptat pentru suveranism, iar acest lucru trebuie apreciat. Al treilea este PNL”.

Călin Georgescu propune un guvern format din PSD, AUR și PNL

Întrebat dacă propune o alianță între PSD, AUR și PNL, Călin Georgescu a transmis că aceste partide pot contribui la refacerea României și a subliniat că ar trebui lăsate deoparte judecățile despre trădări sau trecut.

„Aceste trei partide, în ordinea aleasă de popor, pot contribui la refacerea țării într-un moment de mare criză. Ar trebui să lăsăm mai moale judecățile despre trădări sau trecut. Intrăm toți într-un tăvălug internațional care nu este doar vina politicii de aici. Este un moment foarte critic — nu critic, ci foarte critic. Vor dispărea țări și popoare dacă nu suntem atenți. Trebuie să privim viitorul ancorați în diplomație”.

