Prima pagină » Știri politice » Călin Georgescu iese la rampă în scandalul vaccinurilor. Ce declarații a făcut fostul candidat la preziențiale

Călin Georgescu, fostul candidat la președinția României, a spus, în cadrul unui interviu moderat de publicistul Ion Cristoiu pentru Realitatea Plus, că România trebuia să conteste imediat decizia tribunalului de la Bruxelles prin care țara noastră este obligată să plătească 600 de milioane de euro pentru 28 de milioane de doze de vaccin Pfizer. 

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 critică decizia României de a nu contesta decizia Tribunalului de la Bruxelles și faptul că se grăbește să plătească 666 de milioane de euro, sumă „care nu este deloc mică”. În opinia lui Călin Georgescu este interesant că, la doar câteva zile distanță, România a primit împrumutul de la Banca Mondială pentru aproximativ aceeași sumă pe care o datorează.

„Adică noi n-am primit nimic, dar plătim pentru alții? Știți că, în general, chiar și cu actele în regulă, fondurile se „driblează” ușor. Rămâne însă acest patent al Comisiei Europene. L-am văzut și în programul de înarmare, cu acele împrumuturi. Tot ca la Pfizer, președinta Comisiei s-a angajat la acele 64,8 miliarde.

Cert este un lucru: nu acuz pe nimeni, eu doar constat că România a primit decizia unui tribunal internațional pe care nu a contestat-o nicio secundă. Asta spun. În același timp, tu te grăbești să plătești o sumă care nu este deloc mică, 666 de milioane. Este o cifră, o sumă… Și asta în condițiile în care în țara ta ai 30% sărăcie. Este foarte interesant cum, la doar câteva zile distanță, s-a primit și împrumutul de la Banca Mondială, cam pentru aceeași sumă. Corect?”, a spus Călin Georgescu. 

„Situația României este foarte delicată astăzi”

De asemenea, fostul candidat la președinție a spus că miniciuna are picioare scurte și că este intrigat de jocurile care au fost făcute și de persoanele sau personajele implicate. În plus, Călin Georgescu a transmis că situația economică a României este una extrem de delicată și a subliniat că doar adevărul mai poate salva România.

„Este foarte interesant cum, la doar câteva zile distanță, s-a primit și împrumutul de la Banca Mondială, cam pentru aceeași sumă. Corect? Undeva, ceva este nefiresc, și să știți că minciuna are picioare scurte. Nu ai cum să acoperi totul la nesfârșit. Mă gândesc ce jocuri au putut fi făcute și ce persoane sau personaje se ocupă de asemenea mizerii. Situația României este foarte delicată astăzi, în momentul în care vorbim. Foarte delicată economic. De altfel, situația întregii lumi este critică, iar adevărul este singurul care ne mai poate salva”.

