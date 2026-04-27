Noi stenograme din ședința în care PSD a decis să depună moțiunea anti-Bolojan: „USR a semnat cot la cot moțiuni cu AUR. Acum sunt lupii moraliști / „Nu contează culoarea pisicii, ci să prindă șoareci”

Gândul a intrat în posesia unor noi stenograme din ședința Biroului Politic Național al PSD. Social-democrații au discutat, în spatele ușilor închise, despre depunerea moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan.

Redăm declarațiile liderilor PSD din ședință:

Ion Mînzînă (Argeș) – USR a semnat cot la cot moțiuni cu AUR. Să nu o mai facă acum pe lupii moraliști.

Gabriel Zetea(Maramureș) – Trebuie să ne maximizăm șansele pentru ca o moțiune de cenzură să treacă. Cei care ne critică, ne critică oricum, dar majoritatea îl vrea pe Bolojan plecat. Și asta facem. Este un demers exclusiv parlamentar, nu vom merge cu o majoritate cu AUR la consultări cu președintele.

Adrian Solomon (Vaslui) – Nu contează culoarea pisicii, ci să prindă șoareci. Așadar, cel mai important este ca moțiunea să treacă.

Constantin Rădulescu (Vâlcea)– Este un demers clar, coerent și de urmărire a obiectivului – ca Bolojan să plece acasă.

Victor Negrescu – Noi avem suficiente argumente pentru partenerii externi, iar cel mai puternic este că USR a semnat și votat cu AUR o moțiune în 2021.

Claudiu Manda – Poate nici nu vom mai ajunge să votăm această moțiune, dacă Bolojan își va da demisia când va vedea că sunt peste 240 de semnături pe această moțiune.

După consultările de la Cotroceni, conducerea PSD s-a reunit într-o ședință, în care a hotărât, în unanimitate, să meargă mai departe cu moțiunea de cenzură.

