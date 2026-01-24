12:26

Georgescu s-a adresat mulțimii adunate în Parcul Carol, definind momentul de la 1859 nu doar ca un act politic, ci ca „o unire a voințelor”.

„Sărbătorim 167 de ani de la Unirea Principatelor Române. Unirea se face prin unire. Astăzi, aici se adună memoria statului român, în linişte şi demnitate. Fără trecut nu există prezent şi nici viitor”, a transmis fostul candidat la prezidențiale.

„Istoria se scrie prin oameni care rămân drepți, ancorați în nădejde și dragoste. Ceea ce trăim astăzi s-a mai trăit. Atunci, salvarea a venit de la oameni drepți, care au pus temelia unor instituții izvorâte din decizii corecte. Cuza a unit nu doar teritorii, ci voințe. El a pus în centrul unui popor obosit încrederea. Vă întreb: nu sunteți obosiți de nedreptate? Cerem adevărul până la capăt. Mare este numele Sfintei Treimi!”, a adăugat Georgescu.