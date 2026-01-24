Prima pagină » Știri politice » Călin Georgescu a depus o coroană de flori la Monumentul Ostaşului Necunoscut din Parcul Carol: „Cerem adevărul până la capăt”

🚨 Călin Georgescu a depus o coroană de flori la Monumentul Ostaşului Necunoscut din Parcul Carol: „Cerem adevărul până la capăt”

Olga Borșcevschi
24 ian. 2026, 10:55, Știri politice
Actualizări
12:26

UPDATE. Călin Georgescu: „Istoria se scrie prin oameni care rămân drepți, ancorați în nădejde și dragoste”

Georgescu s-a adresat mulțimii adunate în Parcul Carol, definind momentul de la 1859 nu doar ca un act politic, ci ca „o unire a voințelor”.

„Sărbătorim 167 de ani de la Unirea Principatelor Române. Unirea se face prin unire. Astăzi, aici se adună memoria statului român, în linişte şi demnitate. Fără trecut nu există prezent şi nici viitor”, a transmis fostul candidat la prezidențiale.

„Istoria se scrie prin oameni care rămân drepți, ancorați în nădejde și dragoste. Ceea ce trăim astăzi s-a mai trăit. Atunci, salvarea a venit de la oameni drepți, care au pus temelia unor instituții izvorâte din decizii corecte. Cuza a unit nu doar teritorii, ci voințe. El a pus în centrul unui popor obosit încrederea. Vă întreb: nu sunteți obosiți de nedreptate? Cerem adevărul până la capăt. Mare este numele Sfintei Treimi!”, a adăugat Georgescu.

12:11

UPDATE. Călin Georgescu a ajuns în Parcul Carol

Fostul candidat la prezidențiale a ajuns în Parcul Carol acolo unde vor fi ceremonii dedicate Zilei Unirii.

Mulțimea prezentă în Parcul Carol scandează „Călin te iubim” și „Călin Georgescu este președinte”.

12:00

UPDATE. O parte dintre cei prezenți la eveniment s-au prins în horă

Pe fundalul „Noi suntem români”, o parte dintre cei prezenți s-au prins în horă.

11:52

UPDATE. Susținătorii lui Călin Georgescu se adună în Parcul Carol

Deși Călin Georgescu va ajunge la ora 12 în Parcul Carol, susținătorii fostului candidat la prezidențiale deja s-au strâns la eveniment.

Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu i-a chemat pe sustinătorii săi, sâmbătă, în Parcul Carol din Capitală, unde spune că va depune o coroană de flori la Monumentul Eroului Necunoscut.

Călin Georgescu va veni în Parcul Carol la orele prânzului, la ora 12:00.

„Unirea se face prin unire. (…) Vă invit să cinstim, prin gest și prezență, hora frăției lăsată de înaintașii noștri”, a scris Georgescu pe Facebook.

