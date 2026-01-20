Călin Georgescu, din nou în fața polițiștilor pentru a semna controlul judiciar: „Adevărul nu a fost încă spus”

Călin Georgescu s-a prezentat, marți, la secția de Poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar. Sute de susținători scandează „Călin Georgescu președinte” și „Libertate”.

Fostul candidat la președinția României a fost pus sub control judiciar pentru prima dată în ianuarie 2025.

Pe 21 ianuarie, la Curtea de Apel București, va avea loc o nouă etapă în procedura de cameră preliminară în cel de-al doilea dosar penal care-l vizează pe Georgescu.

Călin Georgescu a declarat că „adevărul nu a fost încă spus”.

„Săptămâna trecută, am vorbit despre trei lucruri esențiale: că nu suntem singuri, că nu trebuie vorbimdespre politică, că e vorba despre conștiință și că, în mod special, nu trebuie să ne lăsăm conduși de ură și de frică.

Azi spun că am înțeles că mulți dintre noi simțim aceleași lucruri, că trăim experiențe de nedescris, că adevărul nu a fost spus, iar noi purtăm cu noi o oboseală adâncă și grea. Sunteți ținuți de prea mult timp într-o stare de dezamăgire, care a fost menținută de aceste mecanisme de manipulare. Și, practic, acest lucru trebuie să ne trezească și să înțelegem că nu trebuie să vă fie frică deloc.

Trebuie să avem o trezire în conștiință și în curaj. Trebuie să înțelegem că nu ți se cere să faci nimic mai mult decât măsura acestui moment — ți se cere doar responsabilitate personală. Nu te mai minți și nu te mai lăsa minți”, a spus Călin Georgescu la Buftea.

Sursa video: Realitatea Plus

