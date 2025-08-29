Camera Deputaților își alege noua conducere LUNI. În aceeași zi, Bolojan este așteptat să-și asume pachetul 2 în Parlament

Camera Deputaţilor, sub conducerea lui Sorin Grindeanu, este convocată luni, ora 16.00, în a doua sesiune ordinară a anului 2025. În aceeaşi zi, în şedinţa de plen, vor fi aleşi membrii noului Birou permanent, respectiv vicepreşedinţii, secretarii şi chestorii acestui for.

Alegerea noii conduceri se face la propunerea grupurilor parlamentare, potrivit configuraţiei politice a Camerei Deputaţilor şi negocierii liderilor grupurilor parlamentare, potrivit articolului 24 din Regulamentul Camerei Deputaţilor.

Lista candidaţilor propuşi pentru Biroul permanent se supune în întregime votului Camerei Deputaţilor şi se aprobă cu votul deschis al majorităţii deputaţilor prezenţi, se mai arată în regulament.

Asumarea pachetului 2 fiscal în Parlament

Pachetul 2 de măsuri pe care Guvernul condus de Ilie Bolojan își va asuma răspunderea în Parlament va conține 6 proiecte de lege. Este așteptat ca tot luni sau marți, la începutul sesiunii parlamentare să aibă asumarea în plenul reunit.

Opoziția ar putea să depună moțiune de cenzură

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea consideră că noile măsuri fiscale pe care Guvernul se pregăteşte să-şi asume răspunderea în Parlament sunt o sfidare la adresa românilor şi a mediului de afaceri.

El susţine că astfel sunt forţate prevederile constituţionale şi anunţă că opoziţia va depune moţiune de cenzură. În plus, spune Gheorghe Piperea, că vor fi sesizate Comisia de la Veneţia şi CEDO.