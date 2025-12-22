Prima pagină » Știri politice » Care este răspunsul ministrului Justiției privind referendumul magistraților anunțat de Nicușor Dan

Olga Borșcevschi
22 dec. 2025, 18:03, Știri politice
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a afirmat luni că președintele Nicușor Dan nu a prezentat până în acest moment modalitatea concretă prin care ar intenționa să organizeze un referendum în rândul magistraților, precizând că abia după clarificarea acestui demers se va putea stabili dacă procedura este sau nu legală. El a adăugat că nu a fost invitat la discuțiile de la Palatul Cotroceni, dintre șeful statului și magistrați.

„Referendumul are o reglementare legală și este stabilit cine îl poate promova și în ce condiții. Cred că domnul președinte va lămuri care este demersul dumnealui și modalitatea în care acesta va fi realizat. Pentru consultarea magistraților există o formulă prevăzută în legile justiției, care presupune inițierea de către CSM, prin convocarea adunărilor generale, și apoi exprimarea punctului de vedere al magistraților. În momentul de față nu știu care este formula juridică pe care domnul președinte o are în vedere. Rămâne de văzut dacă se încalcă Constituția și în ce sens va evolua situația. Domnia sa a spus doar că intenționează organizarea unui referendum, fără a prezenta mai aplicat care sunt instrumentele și modalitățile prin care dorește să procedeze, pentru ca ulterior să putem evalua dacă demersul se încadrează în parametrii legali sau nu. Urmează să vedem cum va face această consultare”, a declarat Radu Marinescu, luni, la Palatul Parlamentului.

Ministrul a mai spus că nu a fost consultat de către președintele Nicușor Dan în privința referendumului.

„Dacă instituțional m-ar fi consultat, i-aș fi spus punctul nostru de vedere. Dacă domnul președinte a dorit să discute cu magistrații și să vadă puncte de vedere, sigur că are această posibilitate. Nu a ținut să mă invite și pe mine. Dacă m-ar fi invitat, aș fi dat curs, suntem într-o cooperare instituțională”, a precizat el.

Cele mai noi