Prima reacție a ministrului Justiției după moțiune: Orice analiză rațională asupra justiției să plece de la date și fapte concrete

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat luni că orice analiză lucidă, obiectivă, rațională asupra justiției trebuie să plece de la date și fapte concrete și nu de la simple alegații.

Marinescu a răspuns reproşurilor care i s-au adus în moţiunea simplă împotriva sa cu privire la faptul că au fost plătiţi în continuare magistraţii care au protestat şi nu au mai soluţionat cauze, altele decât cele urgente, pe fondul nemulţumirilor legate de modificarea condiţiilor de pensionare. Marinescu a precizat că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) este principalul ordonator de credite şi cea care a decis.

„Cât priveşte reproşul că am fi plătit magistraţii pe durata protestelor, trebuie văzută competenţa privind acordarea drepturilor băneşti ale magistraţilor, inclusiv pe perioada protestelor, care revine, în exclusivitate ICCJ”, a transmis Radu Marinescu.

