Cât a costat vizita oficială în Austria a președintelui Nicușor Dan. Deplasarea membrilor familiei nu a fost plătită de Administrația Prezidențială

Adina Anghelescu
13 aug. 2025, 23:00, Știri politice
La finele lunii iulie, Președintele României a fost în Austria în prima vizită oficială împreună cu familia sa. Mirabela Grădinaru și cei doi copii au mers pe covorul roșu alături de soția președintelui austriac Doris Schmidauer. Această vizită, care a durat două zile, a fost făcută la invitația Președintelui Federal Alexander Van der Bellen și tot la invitația acestuia a participat la Festivalul de la Salzburg. Întâlnirea dintre cei doi președinți a fost formală, protocolară, dar centrul atenției a fost, după cum au titrat publicațiile și teleziunile naționale, băiețelul președintelui, care a vorbit chiar și cu jurnaliștii.

După această vizită în familie, o întrebare a stat pe buzele sau în mintea multora: cât a costat vizita celor patru membrii ai familiei prezidențiale în Austria. Mai mult, curiozitatea era cu atât mai mare cu cât România a avut vreme de 10 ani un Președinte “călător” care nu a ratat decât rar ocazia de a-și lua soția în vizite oficiale.

În urma solicitării făcute de Gândul în data de 1 august 2025, am primit de la Administrația Prezidențială următorul răspuns:

“Costul deplasării delegației oficiale conduse de Președintele României, Nicușor Dan, aferent vizitei oficiale în Republica Austria (Salzburg), achitat de Administrația Prezidențială a fost în sumă de 51.181,15 lei. Referitor la familia Președintelui României, vă comunicăm faptul că Administrația Prezidențială nu a suportat cheltuielile de transport, cazare și diurnă, aferente deplasării acesteia în Republica Austria”.

Adică, puțin peste 10.200 de euro. Nu putem face o comparație între costul vreuneia dintre vizitele externe ale lui Klaus Iohannis în calitate de președinte al Romîniei, pentru că nu au fost date publicității contractele defalcate, ci doar sumele totale pe ani ale celor două mandate. Din aceste cifre reiese, însă, că niciuna din deplasările ex-Președintelui nu a fost atât de ieftină. Numai în 2023, deplasările în străinătate ale preşedintelui Iohannis, 34 la număr, au costat peste 8 milioane de euro, adică o treime din bugetul Administraţiei Prezidenţiale. Informaţia a fost furnizată după ce turneele în America de Sud şi Africa ale preşedintelui, pentru care a fost închiriat un avion special, au ridicat mari semne de întrebare cu privire la aceste cheltuieli. În total, Iohannis a vizitat 34 de state de pe patru continente, în 2023. În același an, 2023, Administrația Prezidențială a cheltuit peste 7 milioane de euro doar pentru avioanele cu care a călătorit fostul președinte. Fostul președinte Klaus Iohannis a zburat de 193 de ori în timpul celor două mandate, iar costul total al zborurilor pentru deplasările externe a fost de peste 113 milioane de lei, adică aproape 23 de milioane de euro. Așadar, doar calculând cheltuielile pe zboruri, fără cazare și diurnă, ar ieși circa 120.000 de euro pentru un zbor. E o diferență, nu?

Să sperăm că Președintele Nicușor Dan va ține cont, în continuare, de starea națiunii și de eforturile majore pe care toți cetățenii le fac în această perioadă de criză în care tăvălugul scumpirilor a scăzut deja puterea de cumpărare. Și să țină cont și de mesajul transmis, deunăzi, de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare: „Trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru recesiune.”

