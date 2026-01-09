Unde alţii văd sărăcirea românilor, premierul Bolojan vede dezvoltare: „Cum am reuşit acest rezultat fără precedent? Este rezultatul unui efort”

Premierul Ilie Bolojan i-au cam murit lăudătorii, în ultima vreme, aşa că a reapărut cu o postare în care se laudă singur. Acesta scris că România a făcut „cele mai multe investiţii pentru dezvoltare din ultimii 36 de ani.”

Potrivit lui Bolojan, „investițiile publice făcute în 2025 au totalizat 137,5 miliarde lei, reprezentând 7,2% din PIB. Este cel mai ridicat nivel nu numai din ultimii 5 ani, ci din istoria postdecembristă a României.”

„Din totalul investițiilor publice de anul trecut, 77,4 miliarde de lei, adică 56%, reprezintă fondurile europene.

În primele 6 luni ale lui 2025, din investiții de 50,4 miliarde lei, 18,8 miliarde lei erau asigurate din fonduri europene. În ultimele 6 luni ale anului 2025 investițiile au fost de 87,1 miliarde lei, din care 58,6 miliarde lei au fost fonduri europene. Cum am reușit acest rezultat fără precedent: utilizarea eficientă a fondurilor europene, programare bugetară națională riguroasă, asigurarea resurselor financiare necesare, prioritizarea investițiilor europene, adoptarea reformelor care au facilitat accesarea și utilizarea acestor finanțări. Este rezultatul unui efort de echipă. Mulțumesc colegilor din guvern și ministere, ADR-urilor, autorităților locale, beneficiarilor privați, constructorilor, proiectanților, consultanților și tuturor celor care au contribuit la realizarea acestor investiții pentru modernizarea României”, scrie, vineri, Bolojan, care aduce mulţumiri tocmai acelor entităţi ale căror organigrame premierul le vrea subţiate simţitor, prin reorganizare adminsitrativă.

Economiştii îi amintesc lui Bolojan că şi predecesorii săi spuneau ceva asemănător

Economistul Radu Georgescu ia în ajutor ChatGPT care reaminteşte ce au spus şi predecesorii lui Bolojan, în anii precedenţi.

„Am întrebat ChatGPT să-mi spună ce au declarat în ianuarie ultimii 5 Prim Ministrii despre economie

Bine naiba că nu citeşte Donald Trump presa din România

Rămâneam fără Preşedinte şi ne făceau al 51 stat al US Eu aş vota cu 2 mâini un tip care să fie sincer

Să spună “ Fraţilor, suntem în rahat. Habar nu am ce fac. Dar voi studia mult. Vă promit că voi încerca tot ce depinde de mine să ieşim din rahat “, a scris Radu Georgescu.

