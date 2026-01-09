Alina Gorghiu, PNL Argeş: „Prefecta Ioana Făcăleață trebuie să demisioneze. Depunem cererea oficială privind «controlul» invocat”

PNL Argeş îi cere demisia în mod direct prefectului de Argeş, Ioana Făcăleaţă, în urma scandalului iscat de aceasta în noaptea de 5 spre 6 ianuarie, în Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Argeş. reprezentantul guvernamental în teritoriu susţine că s-a aflat acolo în calitate oficială, de control, însă martorii o contrazic. Ba mai mult, aceştia susţin că Ioana Făcăleaţă le-a vorbit urât şi a vrut să lovească pe unul dintre paznici. Alina Gorghiu declară, pentru Gândul, că PNL Argeş depune vineri solicitări în baza Legii 544/2001, atât la Prefectura Argeş cât şi la Spitalul Judeţean Argeş prin care solicită dovada existenței ordinului în baza căruia Ioana Făcăleaţă ar fi făcut controlul din seara de 5 ianuarie 2026.

Alina Gorghiu mai spune, pentru Gândul, că „prefecta Ioana Făcăleață trebuie să demisioneze. Mâine(n.r 9 ianuarie 2026) depunem cererea oficială privind «controlul» invocat”.

„PNL Argeș va depune mâine, 9 ianuarie, la Instituția Prefectului Județului Argeș, o cerere oficială în baza Legii nr. 544/2001, prin care solicită dovada existenței ordinului de prefect pe care prefecta Ioana Făcăleață susține că l-ar fi emis pentru un „control” la Spitalul Județean de Urgență Pitești – UPU, în seara zilei de 05.01.2026. Punctul esențial este simplu:

dacă nu există ordin de prefect, atunci nu a existat niciun control, iar prefecta Ioana Făcăleață a mințit public, invocând atribuții pe care nu le are. Un prefect nu poate merge singur „în control”, nu poate verifica instituții după bunul plac și nu poate justifica un comportament abuziv prin atribuții inexistente. În lipsa documentelor legale, concluzia este evidentă:

prefecta Ioana Făcăleață trebuie să demisioneze, pentru că a mințit, a abuzat de funcție și a compromis grav instituția prefectului”, spune preşedintele PNL Argeş, Alina Gorghiu, pentru Gândul.

PNL solicită să fie făcute public ordinul în baza căruia s-a făcut controlul, data şi numărul de înregistrare al acestuia, precum şi componenţa comisiei

Cele două cereri sunt adresate atât Instituţiei Prefectului, cât şi Spitalului Judeţean Argeş.

„CERERE în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public Către: Instituția Prefectului Județului Argeș Subscrisul Partidul Național Liberal – Filiala Argeș, cu sediul în județul Argeș, municipiul Pitești, strada Negru Vodă nr. 30A, reprezentat legal de Alina-Ștefania Gorghiu, în calitate de Președinte, în temeiul prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, având în vedere declarațiile publice ale Prefectului județului Argeș, Ioana Făcăleață, potrivit cărora aceasta ar fi desfășurat un „control” la Spitalul Județean de Urgență Pitești – Compartimentul UPU, în seara zilei de 05.01.2026, vă solicităm comunicarea următoarelor informații de interes public: ⸻ 1. Vă rugăm să ne precizați dacă a fost emis un ordin al Prefectului județului Argeș privind desfășurarea unui control la Spitalul Județean de Urgență Pitești – Compartimentul UPU, în seara zilei de 05.01.2026. În cazul unui răspuns afirmativ, vă solicităm comunicarea unei copii a ordinului de prefect, cu indicarea datei emiterii și a numărului de înregistrare. ⸻ 2. Vă rugăm să ne comunicați dacă a fost constituită o comisie mixtă, prin ordin al Prefectului județului Argeș, având ca obiect desfășurarea unui control la Spitalul Județean de Urgență Pitești – Compartimentul UPU, în data de 05.01.2026. În caz afirmativ, vă solicităm: •copia ordinului de prefect; •data emiterii și numărul de înregistrare al acestuia; •componența comisiei de control. ⸻ 3. Vă rugăm să precizați care au fost obiectivele, tematica și baza legală ale așa-zisului „control” desfășurat în seara zilei de 05.01.2026 la Spitalul Județean de Urgență Pitești – Compartimentul UPU. ⸻ 4. Vă rugăm să ne comunicați: •care au fost constatările efectuate în urma controlului din seara zilei de 05.01.2026; •ce măsuri au fost dispuse ca urmare a acestuia; •dacă au fost aplicate sancțiuni și, în caz afirmativ, natura acestora. Totodată, vă solicităm să precizați: •care este documentul constatator emis ca urmare a desfășurării controlului; •cine a întocmit documentul constatator; •numărul și data de înregistrare ale documentului constatator. ⸻ Prezenta cerere este formulată în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 544/2001, iar răspunsul dumneavoastră este solicitat în termenul legal. Răspunsul va fi comunicat: în scris, la adresa: Partidul Național Liberal – Filiala Argeș Mun. Pitești, str. Negru Vodă nr. 30A, jud. Argeș și în format electronic, la adresa de e-mail: [email protected] ⸻ Data: 09.01.2026 Președinte PNL Argeș, Alina-Ștefania Gorghiu”

„CERERE în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public Către: Spitalul Județean de Urgență Pitești Subscrisul Partidul Național Liberal – Filiala Argeș, cu sediul în județul Argeș, municipiul Pitești, strada Negru Vodă nr. 30A, reprezentat legal de Alina-Ștefania Gorghiu, în calitate de Președinte, în temeiul prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, având în vedere declarațiile publice ale Prefectului județului Argeș, Ioana Făcăleață, potrivit cărora aceasta ar fi desfășurat un „control” la Spitalul Județean de Urgență Pitești – Compartimentul UPU, în seara zilei de 05.01.2026, vă solicităm comunicarea următoarelor informații de interes public: ⸻ 1. Vă rugăm să ne precizați dacă Spitalul Județean de Urgență Pitești a fost înștiințat oficial cu privire la desfășurarea unui control în seara zilei de 05.01.2026, la Compartimentul UPU. În caz afirmativ, vă rugăm să ne comunicați: •ora exactă la care spitalul a fost înștiințat; •modalitatea de înștiințare (în scris, telefonic etc.); •autoritatea/instituția care a notificat spitalul; •temeiul invocat la momentul înștiințării. ⸻ 2. Care a fost tematica controlului, precum și ora de începere și ora de finalizare a acestuia, astfel cum au fost comunicate spitalului. ⸻ 3. Cine a asistat, din partea Spitalului Județean de Urgență Pitești, la desfășurarea controlului (funcție și structură). ⸻ 4. Câți pacienți se aflau în Compartimentul UPU la momentul desfășurării controlului din seara zilei de 05.01.2026. ⸻ 5. Dacă, în urma incidentului petrecut în seara zilei de 05.01.2026, în care prefectul județului Argeș, Ioana Făcăleață, a manifestat un comportament agresiv, a fost declanșată o anchetă internă la nivelul spitalului. În caz afirmativ, vă rugăm să ne precizați stadiul acesteia. ⸻ 6. Ce constatări au fost făcute, ce măsuri au fost dispuse și dacă au fost aplicate sancțiuni, ca urmare a așa-zisului „control” din seara zilei de 05.01.2026. În cazul existenței unor documente constatatoare, vă rugăm să ne indicați denumirea acestora, data și numărul de înregistrare. ⸻ Prezenta cerere este formulată în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 544/2001, iar răspunsul dumneavoastră este solicitat în termenul legal. Vă rugăm ca răspunsul să fie transmis în format electronic, la adresa de e-mail: [email protected] ⸻ Data: 09.01.2026 Președinte PNL Argeș, Alina-Ștefania Gorghiu”

