Patrick Andre de Hillerin remarcă disputa „care tinde să devină delirantă între un președinte de țară și un ziarist”. Ce gest de solidaritate al României nu ar trebui „mânjit”

Prin intermediul unei postări pe Facebook, Patrick Andre de Hillerin a transmis că, în ciuda disputei, de la distanță, cu Nicușor Dan, pe tema controversei în care șeful statului a spus că aeronava în care se afla a fost interceptată pentru mulțumiri, în vreme ce, din datele publice și din răspunsurile oficiale ale autorităților elvețiene reiese că Armata Elvețiană întreprinde în mod uzual astfel de misiuni, gestul de solidaritate făcut de România nu ar trebui umbrit.

După ce jurnalistul Patrick Andre de Hillerin a dezvăluit că ”președintele Nicușor Dan s-a folosit de victimele tragediei din Crans Montana, Elveția, și i-a mințit pe români, într-o manevră de imagine care a avut efect”, șeful statului a publicat o înregistrare, dintr-o discuție cu pilotul aeronavei, prin care a încercat să demonstreze că a fost interceptat de Forțele Aeriene Elvețiene în scopul de a-i mulțumi pentru sprijin în cazul Crans-Montana.

Într-o altă postare, jurnalistul susține că gestul de solidaritate făcut de România în contextul tragediei din Elevția nu ar trebui trecut cu vederea, în ciuda tuturor controverselor iscate.

”Ce nu trebuie, în niciun caz, să lăsăm să se întâmple în povestea asta, în disputa asta care tinde să devină delirantă între un președinte de țară și un ziarist, este să lăsăm pe cineva să folosească sau să mânjească în vreun fel un gest de solidaritate făcut, în cele din urmă, de România ca țară, nu ca administrație.

Pe data de 1 ianuarie, în urma evenimentului din clubul din Crans Montana, Elveția a activat mecanismul european de protecție civilă, solicitând locuri de internare, solicitând capabilități de transport și echipe medicale de evaluare la fața locului în Elveția, care să vină din alte țări.

România a răspuns prompt acestei solicitări de ajutor și a trimis un avion C-27J spartan, echipat pentru astfel de misiuni, ca să transporte persoane care au fost grav rănite în incendiu la spitale din Franța.

În zilele de 2 și 3 ianuarie, Avionul Spartan al forțelor aeriene române a efectuat 6 zboruri pentru a efectua aceste transferuri de pacienți din Elveția în Franța. Cele 6 zboruri sunt, după cum vedeți în captura de pe FlightRadar, București (RO) – Payerne (CH), Payerne (CH) – Paris (FR), Paris (FR) – Payerne (CH), Payerne (CH) – Lyon (FR), Lyon (FR) – Paris (FR) și Paris (FR) – București (RO)”, a scris Patrick Andre de Hillerin pe Facebook.

”Imaginea și credibilitatea României se construiesc prin astfel de gesturi”

Jurnalistul susține că astfel de gesturi, făcute la timp și la nevoie, conturează României credibilitatea de care țara noastră are nevoie: ”A fost un gest de solidaritate normal, făcut la timp, atunci când oamenii aceia aveau nevoie. Imaginea și credibilitatea României se construiesc prin astfel de gesturi. Orice încercare de minimalizare a unor astfel de gesturi, precum și încercările de transfer de favorabilitate de la instituții la persoane particulare nu este altceva decât un exercițiu trist. Care nu ar trebui să aibă loc”, a scris Patrick Andre de Hillerin, pe pagina sa de Facebook.

Patrick Andre de Hillerin a făcut o nouă solicitare de informații către Armata Elvețiană

De altfel, juralistul a ținut să precizeze că a făcut o nouă solicitare de informații către Armata Elvețiană, pentru a clarifica lucrurile. Patrick Andre de Hillerin a transmis că va publica răspunsul pe are îl va primi, indiferent dacă îi va fi favorabil sau nu în această dispută.

”O nouă solicitare de informații către Armata Elvețiană, prin care încerc să clarific lucrurile cât mai bine. Hotnews, înțeleg, au făcut și ei o astfel de solicitare, nu știu ce conține, pentru că nu colaborăm. Cred că ăsta este rolul ziariștilor, în primul rând, să clarifice lucrurile. Sper că răspunsurile de la elvețieni să fie aceleași, chiar dacă întrebările nu sunt (că n-au cum) identice. Îl voi publica pe cel pe care îl voi primi eu de îndată ce îl voi primi, indiferent dacă îmi este sau nu favorabil, așa cum l-am publicat și pe primul. Dacă în primul răspuns al elvețienilor s-a strecurat vreo inexactitate, ea cu siguranță nu îmi aparține”, a scris, printre altele, jurnalistul.