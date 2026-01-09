Prima pagină » Actualitate » Patrick Andre de Hillerin remarcă disputa „care tinde să devină delirantă între un președinte de țară și un ziarist”. Ce gest de solidaritate al României nu ar trebui „mânjit”

Patrick Andre de Hillerin remarcă disputa „care tinde să devină delirantă între un președinte de țară și un ziarist”. Ce gest de solidaritate al României nu ar trebui „mânjit”

09 ian. 2026, 12:31, Actualitate
Patrick Andre de Hillerin remarcă disputa

Prin intermediul unei postări pe Facebook, Patrick Andre de Hillerin a transmis că, în ciuda disputei, de la distanță, cu Nicușor Dan, pe tema controversei în care șeful statului a spus că aeronava în care se afla a fost interceptată pentru mulțumiri, în vreme ce, din datele publice și din răspunsurile oficiale ale autorităților elvețiene reiese că Armata Elvețiană întreprinde în mod uzual astfel de misiuni, gestul de solidaritate făcut de România nu ar trebui umbrit.

După ce  jurnalistul Patrick Andre de Hillerin a dezvăluit că ”președintele Nicușor Dan s-a folosit de victimele tragediei din Crans Montana, Elveția, și i-a mințit pe români, într-o manevră de imagine care a avut efect”, șeful statului a publicat o înregistrare, dintr-o discuție cu pilotul aeronavei, prin care a încercat să demonstreze că a fost interceptat de Forțele Aeriene Elvețiene în scopul de a-i mulțumi pentru sprijin în cazul Crans-Montana.

Într-o altă postare, jurnalistul susține că gestul de solidaritate făcut de România în contextul tragediei din Elevția nu ar trebui trecut cu vederea, în ciuda tuturor controverselor iscate.

Ce nu trebuie, în niciun caz, să lăsăm să se întâmple în povestea asta, în disputa asta care tinde să devină delirantă între un președinte de țară și un ziarist, este să lăsăm pe cineva să folosească sau să mânjească în vreun fel un gest de solidaritate făcut, în cele din urmă, de România ca țară, nu ca administrație.
Pe data de 1 ianuarie, în urma evenimentului din clubul din Crans Montana, Elveția a activat mecanismul european de protecție civilă, solicitând locuri de internare, solicitând capabilități de transport și echipe medicale de evaluare la fața locului în Elveția, care să vină din alte țări.
România a răspuns prompt acestei solicitări de ajutor și a trimis un avion C-27J spartan, echipat pentru astfel de misiuni, ca să transporte persoane care au fost grav rănite în incendiu la spitale din Franța.
În zilele de 2 și 3 ianuarie, Avionul Spartan al forțelor aeriene române a efectuat 6 zboruri pentru a efectua aceste transferuri de pacienți din Elveția în Franța. Cele 6 zboruri sunt, după cum vedeți în captura de pe FlightRadar, București (RO) – Payerne (CH), Payerne (CH) – Paris (FR), Paris (FR) – Payerne (CH), Payerne (CH) – Lyon (FR), Lyon (FR) – Paris (FR) și Paris (FR) – București (RO)”, a scris Patrick Andre de Hillerin pe Facebook.

”Imaginea și credibilitatea României se construiesc prin astfel de gesturi”

Jurnalistul susține că astfel de gesturi, făcute la timp și la nevoie, conturează României credibilitatea de care țara noastră are nevoie: ”A fost un gest de solidaritate normal, făcut la timp, atunci când oamenii aceia aveau nevoie. Imaginea și credibilitatea României se construiesc prin astfel de gesturi. Orice încercare de minimalizare a unor astfel de gesturi, precum și încercările de transfer de favorabilitate de la instituții la persoane particulare nu este altceva decât un exercițiu trist. Care nu ar trebui să aibă loc”, a scris Patrick Andre de Hillerin, pe pagina sa de Facebook.

Patrick Andre de Hillerin a făcut o nouă solicitare de informații către Armata Elvețiană

De altfel, juralistul a ținut să precizeze că a făcut o nouă solicitare de informații către Armata Elvețiană, pentru a clarifica lucrurile. Patrick Andre de Hillerin a transmis că va publica răspunsul pe are îl va primi, indiferent dacă îi va fi favorabil sau nu în această dispută.
O nouă solicitare de informații către Armata Elvețiană, prin care încerc să clarific lucrurile cât mai bine. Hotnews, înțeleg, au făcut și ei o astfel de solicitare, nu știu ce conține, pentru că nu colaborăm.
Cred că ăsta este rolul ziariștilor, în primul rând, să clarifice lucrurile.
Sper că răspunsurile de la elvețieni să fie aceleași, chiar dacă întrebările nu sunt (că n-au cum) identice. Îl voi publica pe cel pe care îl voi primi eu de îndată ce îl voi primi, indiferent dacă îmi este sau nu favorabil, așa cum l-am publicat și pe primul. Dacă în primul răspuns al elvețienilor s-a strecurat vreo inexactitate, ea cu siguranță nu îmi aparține”, a scris, printre altele, jurnalistul.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

DECIZIE Un bărbat din Bihor a fost reținut, după ce a ucis câinele ciobănesc al unui vecin
11:45
Un bărbat din Bihor a fost reținut, după ce a ucis câinele ciobănesc al unui vecin
ULTIMA ORĂ În scandalul acuzaţiilor de dezinformare, George Simion îi răspunde preşedintelui României: „Nicușor Dan se plânge de dezinformare??? Tocmai el?”
11:34
În scandalul acuzaţiilor de dezinformare, George Simion îi răspunde preşedintelui României: „Nicușor Dan se plânge de dezinformare??? Tocmai el?”
INEDIT Deținuții Penitenciarului Aiud au fost scoși la deszăpezit străzile din Alba Iulia. Mascații i-au păzit în permanență
11:28
Deținuții Penitenciarului Aiud au fost scoși la deszăpezit străzile din Alba Iulia. Mascații i-au păzit în permanență
LIFESTYLE În ce moment al zilei se poate consuma ceai verde pentru a slăbi. Ce spune un medic și cum poate fi transformată grăsimea într-o sursă de energie
11:08
În ce moment al zilei se poate consuma ceai verde pentru a slăbi. Ce spune un medic și cum poate fi transformată grăsimea într-o sursă de energie
DECES Actrița Marcia Rodd a murit, la vârsta de 87 de ani. În 1973, ea a fost nominalizată la Premiile Tony pentru cea mai bună actriță într-un musical
10:56
Actrița Marcia Rodd a murit, la vârsta de 87 de ani. În 1973, ea a fost nominalizată la Premiile Tony pentru cea mai bună actriță într-un musical
INCIDENT IGSU, intervenții în 32 de localităţi din 15 judeţe, în ultimele 24 de ore. Peste 1.000 de consumatori din Caraş-Severin şi Dolj au rămas fără energie electrică
10:24
IGSU, intervenții în 32 de localităţi din 15 judeţe, în ultimele 24 de ore. Peste 1.000 de consumatori din Caraş-Severin şi Dolj au rămas fără energie electrică
Mediafax
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
Digi24
Viktor Orban le spune maghiarilor că sprijinul UE pentru Ucraina înseamnă două pensii în plus pe an pierdute de fiecare ungur
Cancan.ro
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi ucis, de fapt
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Adevarul
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Mediafax
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Click
Trei zodii atrag succesul financiar în perioada 12–18 ianuarie 2026. Ce nativi dau marea lovitură
Digi24
Atentat în direct. Lidera opoziției a fost atacată cu o bombă chiar în timpul unui interviu
Cancan.ro
S-a aflat! De ce s-au aruncat de pe bloc Alexandru și Sorin Arhire, din Arad, chiar de Bobotează
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cavalerie reală în loc de tancuri: Rusia prezintă „drona ecvestră” – un cal cu terminal Starlink
Descopera.ro
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Cercetătorii din Antarctica tocmai au mutat Polul Sud
VIDEO Ion Cristoiu: „Nu poți să spui ca președinte că ai fost rupt de comunicarea cu țara timp de 5 ore”
12:00
Ion Cristoiu: „Nu poți să spui ca președinte că ai fost rupt de comunicarea cu țara timp de 5 ore”
EXCLUSIV Lupta pentru șefia marilor parchete și a serviciilor de informații din România. Jocuri cu miză mare – SRI și SIE. Nicușor Dan și Ilie Bolojan vor arunca România într-o criză majoră? Gândul prezintă 3 posibile scenarii, cu repercusiuni uriașe pe scena politică
11:58
Lupta pentru șefia marilor parchete și a serviciilor de informații din România. Jocuri cu miză mare – SRI și SIE. Nicușor Dan și Ilie Bolojan vor arunca România într-o criză majoră? Gândul prezintă 3 posibile scenarii, cu repercusiuni uriașe pe scena politică
ULTIMA ORĂ 🚨 Liderul Iranului îi spune lui Trump să se concentreze pe problemele din țara sa. „Distrug străzile să-l facă fericit pe președintele altei țări”
11:57
🚨 Liderul Iranului îi spune lui Trump să se concentreze pe problemele din țara sa. „Distrug străzile să-l facă fericit pe președintele altei țări”
LIVE UPDATE 🚨 Liderii UE votează acordul comercial cu Mercosur. Macron a anunțat încă de joi că Franța se opune
11:35
🚨 Liderii UE votează acordul comercial cu Mercosur. Macron a anunțat încă de joi că Franța se opune
VIDEO Ion Cristoiu: Nici vorbă de sfere de influență. Rusia și China sunt incapabile, deocamdată, să facă față Americii lui Trump
11:35
Ion Cristoiu: Nici vorbă de sfere de influență. Rusia și China sunt incapabile, deocamdată, să facă față Americii lui Trump
FLASH NEWS Statele Unite vor începe atacuri terestre împotriva cartelurilor de droguri. Trump: „Cartelurile conduc Mexicul“. Președintele se va întâlni cu lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado
11:16
Statele Unite vor începe atacuri terestre împotriva cartelurilor de droguri. Trump: „Cartelurile conduc Mexicul“. Președintele se va întâlni cu lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado

Cele mai noi

Trimite acest link pe