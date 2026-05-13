Prima pagină » Știri politice » Cât plătește Senatul pentru sediile fantomă USR din Brașov. Irineu Ambrozie Darău, încasează dar nu livrează

Cât plătește Senatul pentru sediile fantomă USR din Brașov. Irineu Ambrozie Darău, încasează dar nu livrează

Cât plătește Senatul pentru sediile fantomă USR din Brașov. Irineu Ambrozie Darău, încasează dar nu livrează
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Senatorul USR Irineu Ambrozie Darău, actualul ministru al Economiei, primește lunar bani de la Senatul României pentru plata chiriei a șase birouri de parlamentar fantomă din județul Brașov. Dar nu are nici un consilier angajat care să gestioneze relația cu cetățenii care l-au votat, publică BizBrașov.

Cinci din cele șase birouri închiriate pe banii Senatului României au fost transformate în sedii ale filialelor USR Brașov, deși USR primește subvenții de la statul român pentru plata chiriilor, scriu cei de la DeFapt.ro

Similar la PSD

Publicația DeFapt.ro a dezvăluit că o situație asemănătoare se întâmplă și la PSD, acolo unde foștii miniștri de la Muncă și Transporturi, Petre Florin Manole, respectiv Ciprian Constantin Șerban, primesc peste 80.000 de euro anual pentru birouri parlamentare fantomă.

Senatorul Irineu Ambrozie Darău, actualul ministru al Economiei, este președintele filialei județene USR Brașov.

În calitatea sa de senator al României, Irineu Darău a încasat în perioada ianuarie – decembrie 2025 nu mai puțin de 27.530 lei, adică echivalentul a 5.500 de euro, pentru a plăti chiria a șase spații în care ar trebui să funcționeze biroul său de parlamentar.

Sediile fantomă

Însă în cinci din cele șase spații funcționează exclusiv filiale locale ale organizației județene USR Brașov, dar și acelea sunt închise.

Filiale a căror chirie ar trebui decontată din banii pe care USR îi primește ca subvenție din partea statului român, nu din banii Senatului României.

Un raport de monitorizare al Expert Forum arată că USR a cheltuit anul trecut 37,4 milioane lei, din care trei milioane lei pentru chirii și utilități sedii.

Pe banii Senatului

Cele șase sedii în care ar trebui să funcționeze cabinetul de parlamentar al senatorului Irineu Darău sunt situate în localitățile Cristian, Râșnov, Săcele, Sânpetru, Făgăraș și Dumbrăvița. Majoritatea acestor spații a căror chirie este plătită senatorului Irineu Darău de către Senatul României par a fi lăsate în paragină.

Asta, deși pentru funcționarea cabinetului său de parlamentar (nu pentru chirie), senatorul Irineu Darău a primit aproximativ 7.000 de euro lunar în decursul anului 2025.

La solicitarea DeFapt.ro, Senatul României a transmis că senatorul Irineu Darău nu are angajată nici o persoană pe cabinetul său de parlamentar.

Darău nu a vrut să comenteze aspectele de mai sus nici pentru Defapt.ro, nici pentru BizBrașov.

Recomandarea autorului: De ce s-a dus la Kiev ministrul român al Economiei, Irineu Darău: „Am discutat despre protecţia împotriva atacurilor cibernetice”

Recomandarea video

Mediafax
Cine va fi viitorul premier al României? Pe cine PARIAZĂ piețele de predicții
Digi24
Țara europeană care a introdus „taxa zgârcitului” în restaurante
Cancan.ro
Cazul lui Alexandru, copilul de 5 ani dispărut în Sibiu, se complică. Ce ar fi la mijloc, de fapt
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
Un influencer susține că raportul Oanei Gheorghiu despre reforma companiilor de stat ar fi fost realizat cu AI
Mediafax
„Farfuria hoțului”. O țară din Europa taxează clienții care împart mâncarea la restaurant
Click
Pensionarii care ar putea recupera banii opriți pentru CASS. Ce trebuie să facă pentru a nu pierde sumele reținute
Digi24
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, ordonă o mobilizare prin rotație
Cancan.ro
Câți bani au strâns Andreea Bălan și Victor Cornea, din darul de nuntă! Suma este gigantică
Ce se întâmplă doctore
Cât de bine arată Andreea Tonciu în costum de baie! Bruneta face furori la plajă cu silueta sa: „Îmi place să încerc câte puțin din toate”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit un youtuber într-o hală uriașă din Europa a surprins internetul
Descopera.ro
Canadienii pregătesc un nou telescop spațial! Ce va căuta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în bucătărie, pe maşina de spălat, pe unde s-a putut....
Descopera.ro
De ce creierul tău inventează povești ca să scape de incertitudine?
REACȚIE Fostul consilier prezidențial Iulian Fota cere televiziunilor să nu îl mai sune: Nu pot să mă pliez pe mesajul festivist pe chestiunea B9
13:45
Fostul consilier prezidențial Iulian Fota cere televiziunilor să nu îl mai sune: Nu pot să mă pliez pe mesajul festivist pe chestiunea B9
FLASH NEWS România, în centrul atenției în presa maghiară: „La vecini se întâmplă ceva grav”/„În plină criză guvernamentală, inflația a luat-o razna în România”
13:44
România, în centrul atenției în presa maghiară: „La vecini se întâmplă ceva grav”/„În plină criză guvernamentală, inflația a luat-o razna în România”
ULTIMA ORĂ A fost găsit băiețelul de 5 ani dispărut de două zile la Sibiu. Imagini cu momentul în care a fost descoperit din elicopter
13:37
A fost găsit băiețelul de 5 ani dispărut de două zile la Sibiu. Imagini cu momentul în care a fost descoperit din elicopter
MEDIU Diana Buzoianu și Dragoș Pîslaru se felicită reciproc pentru memorandumul România – Norvegia
12:59
Diana Buzoianu și Dragoș Pîslaru se felicită reciproc pentru memorandumul România – Norvegia

Cele mai noi

Trimite acest link pe