Cătălin Drulă, candidatul USR la PMB, îl face mincinos pe Băluță: „A mințit. Minte. Așa fac pesediștii”

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria București, îl face mincinos pe Daniel Băluță, contracandidatul său din PSD. Într-o postare pe Facebook, candidatul USR spune că toată comunicarea lui Băluță este „o butaforie, ca o fântână cântătoare”. Îl compară pe contracandidatul său cu Marcel Ciolacu: „minte în timp ce falimentează bugete, a făcut-o Ciolacu cu România, o face și el la Sectorul 4”. Drulă afirmă că, doar pe 2025, Sectorul 4 va plăti 100 de milioane de lei dobânzi. În opinia lui, Bucureștiul trebuie să continue „fără pesedism”.
„A mințit. Minte. Așa fac pesediștii în timp ce falimentează bugete, a făcut-o Ciolacu cu România, o face și el la Sectorul 4.
