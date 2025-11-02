Cătălin Drulă se lansează azi oficial în lupta pentru Primăria Capitalei. Intră în cursă cu sloganul “pe drumul onest” care seamănă izbitor de mult cu sloganul electoral care l-a făcut președinte pe Nicușor Dan, România Onestă.

Candidatul USR pare să mizeze totul pe o singură carte – Nicușor Dan. Cătălin Drulă nu doar că abuzează de numele președintelui, dar îi folosește pozele, programul politic, ideile și acum i-a copiat și sloganul de campanie. “Onestitatea” este punctul central al mesajului său așa cum a fost și pentru candidatul Nicușor Dan la prezidențiale.

Lansarea oficială a lui Cătălin Drulă are loc astăzi. La eveniment și-a anunțat deja prezența și președintele Nicușor Dan. Ca o ironie, Cătălin Drulă este unul din principalii arhitecți ai îndepărtării lui Nicușor Dan din USR, în 2017, așa cum Gândul a scris.

