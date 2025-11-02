Prima pagină » Știri politice » Cătălin Drulă i-a copiat până și sloganul de campanie al lui Nicușor Dan. A pus “onest” în centrul comunicării sale. Nicușor Dan a candidat cu “România Onestă”, Drulă se lansează cu “Pe Drumul Onest”

02 nov. 2025, 13:07, Știri politice
Cătălin Drulă se lansează azi oficial în lupta pentru Primăria Capitalei. Intră în cursă cu sloganul “pe drumul onest” care seamănă izbitor de mult cu sloganul electoral care l-a făcut președinte pe Nicușor Dan, România Onestă.

Candidatul USR pare să mizeze totul pe o singură carte – Nicușor Dan. Cătălin Drulă nu doar că abuzează de numele președintelui, dar îi folosește pozele, programul politic, ideile și acum i-a copiat și sloganul de campanie. “Onestitatea” este punctul central al mesajului său așa cum a fost și pentru candidatul Nicușor Dan la prezidențiale.

Lansarea oficială a lui Cătălin Drulă are loc astăzi. La eveniment și-a anunțat deja prezența și președintele Nicușor Dan. Ca o ironie, Cătălin Drulă este unul din principalii arhitecți ai îndepărtării lui Nicușor Dan din USR, în 2017, așa cum Gândul a scris.

Cătălin Drulă, cel care azi abuzează de numele lui Nicușor Dan, îl compara în trecut cu Ceaușescu și punea umărul la debarcarea lui din fruntea USR. Acum Nicușor Dan participă la lansarea candidaturii lui Drulă. Gândul publică mesaje de pe grupurile USR de la puciul la adresa lui Nicușor, coordonat de Drulă

