Călin Georgescu, mesaj cu subînțeles pentru George Simion. S-au rupt sau nu cei doi și ce proiecte politice mai au împreună

Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, a vorbit la Realitatea TV despre relația cu liderul AUR, George Simion și a sugerat că nu s-a delimitat definitiv de „protejatul” său suveranist.

Călin Georgescu nu se dezice de președintele AUR, George Simion, chiar dacă independentul s-a retras din viața politică în urmă cu aproape un an. Întrebat despre relația cu George Simion, Georgescu a precizat, într-un interviu, că nu renunță la oamenii pe care i-a susținut, ci la „sisteme” politice.

„Nu ne rupem, ne limpezim. Eu nu refuz oameni, eu refuz sisteme. Nu construiesc, să știți, tabere și nici alianțe. Construiesc repere morale”, a declarat Călin Georgescu.

Călin Georgescu s-a aliat cu Simion la prezidențialele din 2025: „Este imposibil să nu mă înțeleg cu George”

După anularea primului tur al alegerilor din noiembrie 2024, care-l desemnau câștigător în fața Elenei Lasconi, Călin Georgescu a ales să-l sprijine pe George Simion în cursa pentru Cotroceni, în care l-a avut ca adversar pe Nicușor Dan.

Georgescu ar fi urmat să-și asume funcția de premier al României, dacă Simion ar fi câștigat alegerile.

„Eu l-am sunat să candideze, am realizat cum stau lucrurile.Îmi asum public funcția de premier. Cred că va funcționa. Vom face acest tandem. Este imposibil să nu mă înțeleg cu George”, a declarat Călin Georgescu chiar înainte de alegerile din luna mai.

În ciuda electoratului loial, George Simion a pierdut la mică distanță față de actualul lider de la Cotroceni.

Călin Georgescu: „Am ales să închei şi implicarea mea activă în procesul politic”

În ziua în care Nicușor Dan a depus jurământul de președinte al României, Călin Georgescu și-a anunțat retragerea din politică.

„Am ales să închei şi implicarea mea activă în procesul politic, considerând că această etapă a mişcării suveraniste s-a încheiat, din punctul meu de vedere. Vreau să subliniez că această alegere este una personală şi nu implică nicio judecată asupra celor care continuă să susţină această cauză.

Aleg să rămân în afara oricărei structuri de partid, nu fac parte din niciun partid politic, parlamentar sau neparlamentar şi nu sunt afiliat politic în niciun fel.Aleg să-mi păstrez o poziţie neutră şi echidistantă fără apartenenţe politice.

Nu doresc să ocup nicio funcţie în statul român în actuala situaţie. Nu am intenţia de a prelua conducerea vreunui partid politic şi nu voi da curs unor astfel de propuneri. Nu urmăresc să creez o platformă politică şi nu intenţionez să înfiinţez un partid”, a declarat Georgescu pe Facebook.

