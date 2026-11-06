Palatul Buckingham semnalează că regele Charles este dispus să renunțe la conducerea statelor membre ale Comunității Națiunilor care nu-l mai vor în calitate de șef de stat

Palatul Buckingham a semnalat că este deschis la ideea ca statele membre ale Comunității Națiunilor, care îl au pe regele Charles al III-lea ca șef de stat, să renunțe la acest statut. Un consilier de rang înalt a declarat că familia regală este pe „deplin deschisă” că dacă o țară membră a Comunității Națiunilor nu-l dorește pe rege, îi pot înlătura calitatea de șef al statului.

Un consilier de rang înalt a declarat că familia regală este pe deplin deschisă la această posibilitate.

„Nu avem nicio problemă cu asta”, a spus el, potrivit publicației The Times.

Anunțul a fost făcut după ce regele a încheiat un turneu de nouă zile în Caraibe, marcat de subiectul controversat al sclaviei.



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La deschiderea summitului al liderilor Comunității Națiunilor, monarhul în vârstă de 77 de ani și-a exprimat marți „oroarea” față de sclavie, despre care a spus că a fost o nedreptate monstruoasă comisă în Imperiul Britanic.

„Nu putem schimba faptele care ne-au precedat. Putem, însă, să învățăm anumite lecții din ele”, a spus regele, care a recunoscut că umbra comerțului transatlantic cu sclavi încă se resimte asupra insulelor din Caraibe, inclusiv Guyana, Antigua și Barbuda.

Un consilier de rang înalt a declarat pentru The Independent : „Regele și familia regală sunt acolo pentru a servi popoarele din aceste regiuni, atât timp cât acestea își doresc acest lucru. Dar, dacă nu mai doresc, atunci suntem cu adevărat pe deplin deschiși la o astfel de schimbare. Familia regală oferă serviciile sale atunci când i se solicită; în caz contrar, se poate găsi o nouă formă de organizare.”

Un consilier de la Palat a descris turneul drept un „succes”. El a spus că regele „apreciază” chiar și „aspectele dificile” ale rolului său de monarh și că își găsește motivația în eforturile de a ajuta Regatul Unit să își reînnoiască relațiile cu națiuni în care există chestiuni politice sensibile:

„Aș spune că, per ansamblu, a fost o vizită complexă. A fost o provocare. A fost epuizant. A fost un turneu intens, desfășurat pe parcursul a nouă zile, în trei țări; cât despre numărul de evenimente… puteți să le numărați singuri.Însă, per total, cred că a fost un mare succes, iar Regele și-a demonstrat abilitățile de om de stat, atât prin cuvinte, cât și prin fapte.Este o armă secretă extraordinară să-l trimiți pe Rege. Uneori, trebuie să păstrăm un echilibru delicat între politica guvernamentală și rolul Regelui.”

Un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham a declarat:

„Poziția Palatului a fost întotdeauna aceea că revine fiecărei națiuni din Commonwealth să decidă ce este potrivit pentru ea în chestiuni ce țin de suveranitate.Majestatea Sa este încântat și onorat să servească drept șef de stat atât timp cât acestea își doresc, dar va susține la fel de mult și o eventuală decizie a acestora de a alege o altă cale.Există un exemplu clar, din epoca modernă, al unei tranziții reușite de la monarhie la republică: cazul Barbadosului, care a demonstrat cum o astfel de schimbare poate avea loc cu cel mai profund respect și fără urmă de resentimente.”

Regele Charles figurează ca șef al statului în Regatul Unit al Marii Britanii, Canada și Australia, Bahamas, Antigua și Barbadua, Belize, Grenada, Jamaica, Noua Zeelandă, Papua Noua Guinee, Tuvalu, Insulele Solomon, Sfântul Vincențiu și Grenadinele, Saint Kitts și Nevis și Sfânta Lucia.

Sursa Foto: Hepta