Pedeapsă istorică în Kenya: Liderul unei secte religioase a fost condamnat la 200 de ani de închisoare pentru că a provocat moartea a 190 de copii. De ce au ales judecătorii să nu aplice pedeapsa cu moartea

Liderul unei secte din Kenya a fost condamnat la 200 de ani de închisoare pentru uciderea a 191 de persoane. 190 dintre acestea erau copii, relatează CNN.

Paul Mackenzie, fondatorul Bisericii „Good News International”, a fost condamnat vineri, alături de alte 20 de persoane, la Curtea Supremă din Mombasa.

Mackenzie a propovăduit că lumea se va sfârși în august 2023 și le-a spus adepților săi să se înfometeze până la moarte, împreună cu propriii copii, pentru a ajunge în Rai înainte de sfârșitul lumii.

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Potrivit învățăturilor acestuia, copiii trebuiau să moară primii, urmați de tineri și femei. Se aștepta ca bărbații să rămână în viață suficient de mult pentru a îngropa cadavrele înainte de a muri.

Sentința lui Mackenzie a constat în 100 de ani de închisoare pentru uciderea celor care au murit de foame și 100 de ani pentru cei care au murit în urma unei omucideri directe.

De ce nu a fost aplicată pedeapsa cu moartea

Judecătoarea Diana Kavedza, care a anunțat sentința, a explicat că nu a aplicat pedeapsa cu moartea deoarece aceasta ar fi putut întări convingerea membrilor sectei că moartea îi va reuni cu Iisus, în loc să-i descurajeze. De asemenea, a dorit să lase deschisă posibilitatea ca aceștia să poată ajuta la localizarea rămășițelor copiilor dispăruți.

„În opinia respectuoasă a acestei instanțe, o astfel de pedeapsă (pedeapsa cu moartea) nu ar avea, prin urmare, efectul de descurajare”, a afirmat ea.

Kavedza a precizat că 161 dintre victime erau copii cu vârsta de 9 ani sau mai mici. Douăzeci și doi aveau între 10 și 13 ani, iar cinci aveau între 14 și 16 ani. Vârsta altor doi nu a putut fi stabilită. Ea a mai spus că mai mulți dintre copiii condamnaților erau în continuare dispăruți și se presupune că au decedat.

Judecătorul a adăugat că 183 dintre cele 191 de victime au murit de foame, dintre care 182 de copii și un adult. Celelalte opt victime, toate copii, au murit sufocate, strangulate sau bătute până la moarte.

Mackenzie îi convinsese pe adepții săi să-și părăsească locuințele și să se mute în pădurea Shakahola, din estul Kenyei, promițându-le că postul practicat acolo îi va apropia de Dumnezeu și îi va pregăti pentru rai.

Instanța a constatat că învățăturile religioase au fost folosite pentru a impune postul. Gardienii controlau mișcările adepților și îi împiedicau să plece. Cei care se opuneau erau obligați să se supună, în timp ce copiii erau imobilizați, privați de hrană și pedepsiți atunci când încercau să mănânce sau să fugă.

Mackenzie a fost condamnat pentru omor luna trecută. În hotărârea sa, Kavedza a descris modul în care acesta a folosit predici și materiale scrise pentru a-și convinge adepții că lumea exterioară era rea și că mântuirea putea fi găsită doar în pădure. Mesajele extrase de pe telefonul său, inclusiv conversațiile de pe WhatsApp, au arătat că acesta comunicase cu adepții înainte ca aceștia să se mute în pădurea Shakahola.

Kavedza a afirmat că majoritatea celor condamnați nu au dat dovadă de niciun fel de remușcare pentru faptele lor. Mackenzie a zâmbit de câteva ori în timpul pronunțării sentinței de vineri.

Supraviețuitorii au mărturisit că decesele din pădure erau sărbătorite ca „nuntă cu Iisus”, iar cei care mureau erau considerați „eroi ai credinței”, a spus Kavedza.

Rezultatele autopsiilor au arătat că înfometarea nu a fost singura cauză a deceselor. Unele victime au murit prin sufocare, compresie cervicală sau leziuni la cap.

Autoritățile au început exhumarea cadavrelor din Shakahola în aprilie 2023, în urma unor informații conform cărora mai multe persoane au murit în timp ce urmau învățăturile lui Mackenzie. Până în prezent, au fost recuperate peste 400 de cadavre. Cele 191 de condamnări pentru omor se referă la victimele din dosarul judecat luna trecută, iar alte acuzații ar putea urma.