Prima pagină » Știri externe » Pedeapsă istorică în Kenya: Liderul unei secte religioase a fost condamnat la 200 de ani de închisoare pentru că a provocat moartea a 190 de copii. De ce au ales judecătorii să nu aplice pedeapsa cu moartea

Pedeapsă istorică în Kenya: Liderul unei secte religioase a fost condamnat la 200 de ani de închisoare pentru că a provocat moartea a 190 de copii. De ce au ales judecătorii să nu aplice pedeapsa cu moartea

Melania Agiu
Pedeapsă istorică în Kenya: Liderul unei secte religioase a fost condamnat la 200 de ani de închisoare pentru că a provocat moartea a 190 de copii. De ce au ales judecătorii să nu aplice pedeapsa cu moartea
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Liderul unei secte din Kenya a fost condamnat la 200 de ani de închisoare pentru uciderea a 191 de persoane. 190 dintre acestea erau copii, relatează CNN.

Paul Mackenzie, fondatorul Bisericii „Good News International”, a fost condamnat vineri, alături de alte 20 de persoane, la Curtea Supremă din Mombasa.

Mackenzie a propovăduit că lumea se va sfârși în august 2023 și le-a spus adepților săi să se înfometeze până la moarte, împreună cu propriii copii, pentru a ajunge în Rai înainte de sfârșitul lumii.

Sondaj Gândul

Va reuși Trump să își impună politicile, chiar dacă nu are majoritatea în Congres?

Vezi rezultate

Loading ...

Potrivit învățăturilor acestuia, copiii trebuiau să moară primii, urmați de tineri și femei. Se aștepta ca bărbații să rămână în viață suficient de mult pentru a îngropa cadavrele înainte de a muri.

Sentința lui Mackenzie a constat în 100 de ani de închisoare pentru uciderea celor care au murit de foame și 100 de ani pentru cei care au murit în urma unei omucideri directe.

De ce nu a fost aplicată pedeapsa cu moartea

Judecătoarea Diana Kavedza, care a anunțat sentința, a explicat că nu a aplicat pedeapsa cu moartea deoarece aceasta ar fi putut întări convingerea membrilor sectei că moartea îi va reuni cu Iisus, în loc să-i descurajeze. De asemenea, a dorit să lase deschisă posibilitatea ca aceștia să poată ajuta la localizarea rămășițelor copiilor dispăruți.

„În opinia respectuoasă a acestei instanțe, o astfel de pedeapsă (pedeapsa cu moartea) nu ar avea, prin urmare, efectul de descurajare”, a afirmat ea.

Kavedza a precizat că 161 dintre victime erau copii cu vârsta de 9 ani sau mai mici. Douăzeci și doi aveau între 10 și 13 ani, iar cinci aveau între 14 și 16 ani. Vârsta altor doi nu a putut fi stabilită. Ea a mai spus că mai mulți dintre copiii condamnaților erau în continuare dispăruți și se presupune că au decedat.

Judecătorul a adăugat că 183 dintre cele 191 de victime au murit de foame, dintre care 182 de copii și un adult. Celelalte opt victime, toate copii, au murit sufocate, strangulate sau bătute până la moarte.

Mackenzie îi convinsese pe adepții săi să-și părăsească locuințele și să se mute în pădurea Shakahola, din estul Kenyei, promițându-le că postul practicat acolo îi va apropia de Dumnezeu și îi va pregăti pentru rai.

Instanța a constatat că învățăturile religioase au fost folosite pentru a impune postul. Gardienii controlau mișcările adepților și îi împiedicau să plece. Cei care se opuneau erau obligați să se supună, în timp ce copiii erau imobilizați, privați de hrană și pedepsiți atunci când încercau să mănânce sau să fugă.

Mackenzie a fost condamnat pentru omor luna trecută. În hotărârea sa, Kavedza a descris modul în care acesta a folosit predici și materiale scrise pentru a-și convinge adepții că lumea exterioară era rea și că mântuirea putea fi găsită doar în pădure. Mesajele extrase de pe telefonul său, inclusiv conversațiile de pe WhatsApp, au arătat că acesta comunicase cu adepții înainte ca aceștia să se mute în pădurea Shakahola.

Kavedza a afirmat că majoritatea celor condamnați nu au dat dovadă de niciun fel de remușcare pentru faptele lor. Mackenzie a zâmbit de câteva ori în timpul pronunțării sentinței de vineri.

Supraviețuitorii au mărturisit că decesele din pădure erau sărbătorite ca „nuntă cu Iisus”, iar cei care mureau erau considerați „eroi ai credinței”, a spus Kavedza.

Rezultatele autopsiilor au arătat că înfometarea nu a fost singura cauză a deceselor. Unele victime au murit prin sufocare, compresie cervicală sau leziuni la cap.

Autoritățile au început exhumarea cadavrelor din Shakahola în aprilie 2023, în urma unor informații conform cărora mai multe persoane au murit în timp ce urmau învățăturile lui Mackenzie. Până în prezent, au fost recuperate peste 400 de cadavre. Cele 191 de condamnări pentru omor se referă la victimele din dosarul judecat luna trecută, iar alte acuzații ar putea urma.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWSRepublica Moldova se pregătește să introducă vize pentru ruși și belaruși, un pas spre aderarea la UE: „Dacă normele o impun, trebuie să luăm o decizie”
18:09
Republica Moldova se pregătește să introducă vize pentru ruși și belaruși, un pas spre aderarea la UE: „Dacă normele o impun, trebuie să luăm o decizie”
CONTROVERSĂPalatul Buckingham semnalează că regele Charles este dispus să renunțe la conducerea statelor membre ale Comunității Națiunilor care nu-l mai vor în calitate de șef de stat
17:54
Palatul Buckingham semnalează că regele Charles este dispus să renunțe la conducerea statelor membre ale Comunității Națiunilor care nu-l mai vor în calitate de șef de stat
CONTROVERSĂObsesia lui Putin pentru nemurire. O universitate de top din Rusia, trecută sub controlul direct al Kremlinului. Programul de longevitate este coordonat de fiica cea mare a președintelui rus
17:50
Obsesia lui Putin pentru nemurire. O universitate de top din Rusia, trecută sub controlul direct al Kremlinului. Programul de longevitate este coordonat de fiica cea mare a președintelui rus
NEGOCIERIKremlinul nu cunoaște cu exactitate „planul de pace în Ucraina, care va afecta întreaga Europă” propus de Trump
17:07
Kremlinul nu cunoaște cu exactitate „planul de pace în Ucraina, care va afecta întreaga Europă” propus de Trump
CONTROVERSĂElon Musk renunță la celebrul Cybertruck la doar trei ani de la lansare. Mașina care nu s-a vândut niciodată oficial în România va fi înlocuită de un nou model
17:05
Elon Musk renunță la celebrul Cybertruck la doar trei ani de la lansare. Mașina care nu s-a vândut niciodată oficial în România va fi înlocuită de un nou model
CONTROVERSĂZelenski pretinde că o mare parte din copiii ucraineni răpiți de ruși sunt trimiși pe front să lupte împotriva Ucrainei. Câți dintre ei au fost salvați și readuși în țară
17:00
Zelenski pretinde că o mare parte din copiii ucraineni răpiți de ruși sunt trimiși pe front să lupte împotriva Ucrainei. Câți dintre ei au fost salvați și readuși în țară
Mediafax
Un celebru youtuber american a mâncat într-unul dintre cele mai sărace cartiere din România. Reacția după ce a gustat mâncarea
Digi24
Trump a identificat vinovații: alegătorii. „«Tâmpocraţii» au avut o zi mare marţi”
Cancan.ro
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro
Prosport.ro
FOTO. Rivala Simonei Halep, imagini incendiare din vacanța în Maldive
Adevarul
Ce alocație primesc, de fapt, copiii ucraineni, comparativ cu cei români? De unde vine mitul celor 3.800 de lei care circulă din nou pe rețelele de socializare
Mediafax
SCANDALOS! Lucrătorii unei primării din Suceava au cărat gunoi cu drapelul românesc. Ce spune primarul AUR
Click
Ce se întâmplă, de fapt, între Anca Țurcașiu și Călin! Artista a făcut dezvăluiri neașteptate despre relația lor
Digi24
Vasluiul nu mai este cea mai săracă zonă a țării. Ce județ i-a luat locul
Cancan.ro
Cuplul anului în România😮 Aris Eram și Gabriella, împreună⁉️ Dani Oțil a amuțit, Ramona Olaru a crezut că nu aude bine: 'Baby...↘️
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști pe adolescentul din „Karate Kid”? Ralph Macchio împlinește 65 de ani
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Cu ce dotări vine o Dacia Logan cu GPL? Cât costă un exemplar din 2022
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Sorin Ene, invitat la „Podcast cu Prioritate” #116 by ProMotor. Drift, familie, mașini spectaculoase și noua generație de piloți din România
Mediafax Italia
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
Mediafax Spania
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
VIDEOCe a răspuns Nicușor Dan la întrebarea cu privire la raportul privind anularea alegerilor: „Îl terminați anul acesta”?
17:35
Ce a răspuns Nicușor Dan la întrebarea cu privire la raportul privind anularea alegerilor: „Îl terminați anul acesta”?
FLASH NEWSPrimarul PNL din Alba Iulia interzice manifestațiile politice de 1 Decembrie. Ilie Bolojan a fost huiduit aici anul trecut
17:21
Primarul PNL din Alba Iulia interzice manifestațiile politice de 1 Decembrie. Ilie Bolojan a fost huiduit aici anul trecut
CONTROVERSĂNicușor Dan s-a ales cu poprire pe conturi după ce nu și-a plătit impozitul pe terenul de la Predeal. Ce datorii are „șeful statului” la… stat
17:11
Nicușor Dan s-a ales cu poprire pe conturi după ce nu și-a plătit impozitul pe terenul de la Predeal. Ce datorii are „șeful statului” la… stat
ULTIMA ORĂReactorul 1 de la Cernavodă a fost repornit, după mai bine de trei luni de pauză. Peste 40 MW au fost livrați în sistem
17:10
Reactorul 1 de la Cernavodă a fost repornit, după mai bine de trei luni de pauză. Peste 40 MW au fost livrați în sistem
EXCLUSIVÎncepe măcelul la STB. Gândul a aflat pe ce criterii vor fi concediați aproape 1.000 de angajați. Primii pe listă sunt șoferii acuzați că au lucrat în paralel la alte firme de transport
17:09
Începe măcelul la STB. Gândul a aflat pe ce criterii vor fi concediați aproape 1.000 de angajați. Primii pe listă sunt șoferii acuzați că au lucrat în paralel la alte firme de transport
EMISIUNISorin Ene, invitat la „Podcast cu Prioritate” #116 by ProMotor. Drift, familie, mașini spectaculoase și noua generație de piloți din România
17:01
Sorin Ene, invitat la „Podcast cu Prioritate” #116 by ProMotor. Drift, familie, mașini spectaculoase și noua generație de piloți din România

Cele mai noi

Trimite acest link pe