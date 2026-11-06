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Obsesia lui Putin pentru nemurire. O universitate de top din Rusia, trecută sub controlul direct al Kremlinului. Programul de longevitate este coordonat de fiica cea mare a președintelui rus

Obsesia lui Putin pentru nemurire. O universitate de top din Rusia, trecută sub controlul direct al Kremlinului. Programul de longevitate este coordonat de fiica cea mare a președintelui rus
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Guvernul rus a decis transferul Universității Naționale de Cercetare Medicală „Pirogov”, una dintre cele mai importante școli de medicină din țară, din subordinea Ministerului Sănătății direct către Agenția Federală Medico-Biologică (FMBA). Această mutare strategică, oficializată printr-un ordin semnat de premierul Mihail Mișustin, plasează instituția sub umbrela unei agenții care raportează direct lui Vladimir Putin și care gestionează cercetările de top în domeniul geneticii, biotehnologiei și prelungirii vieții.

FMBA a fost plasată sub autoritatea directă a lui Putin în iunie 2024 prin decretul prezidențial nr. 522. Agenția, condusă de fostul ministru al Sănătății Veronika Skvortsova, raportase anterior guvernului rus. Printre alte responsabilități, FMBA oferă servicii medicale angajaților din industriile nucleară, spațială și de apărare din Rusia, precum și lucrătorilor din organizațiile care se confruntă cu riscuri sporite legate de radiații, substanțe chimice și biologice, scrie The Insider.

Transferul are loc în contextul în care Rusia dezvoltă programe de stat la scară largă în domeniul biotehnologiei și al prelungirii vieții.

Proiectul „Nemuririi”, condus de fiica cea mare a lui Vladimir Putin, Maria Voronțova

În centrul acestui uriaș efort științific și financiar se află Maria Voronțova, fiica cea mare a lui Vladimir Putin. Endocrinolog pediatru de profesie, aceasta a fost propulsată în roluri-cheie pentru a coordona ambițiile tatălui său legate de controlul îmbătrânirii.

Voronțova supervizează, alături de Mihail Kovalciuk, șeful Institutului de Energie Nucleară Kurchatov, un mega-program de tehnologie medicală și prelungire a vieții în care s-au investit, din ce se știe în prezent, aproximativ 26 de miliarde de dolari. Programul s-a axat pe cercetări de nișă, precum bioprintarea de organe umane, terapii genetice avansate sau dezvoltarea unui vaccin experimental anti-îmbătrânire.

Voronțova a inaugurat recent un nou laborator dedicat longevității la Școala de Management Skolkovo din Moscova, ocazie cu care a declarat public că eforturile sale de a extinde viața dincolo de limitele biologice reprezintă o încercare de „a-l păcăli pe Dumnezeu sau natura”. Potrivit acesteia, salturi biotehnologice majore vor apărea în următorii 10 până la 20 de ani.

Pentru a controla resursele științifice ale țării, Voronțova a primit o funcție de conducere special creată pentru ea ca directoare a Institutului de Cercetare Medicală și Educație din cadrul Universității de Stat din Moscova (MSU). De asemenea, Voronțova primește subvenții masive de stat pentru cercetări privind regenerarea celulară, în ciuda criticilor comunității științifice legate de activitatea sa academică redusă.

Miza din spatele transferului universității

Rusia a lansat programe naționale masive, precum „Viață lungă și activă”, cu obiective oficiale de a crește speranța de viață a populației la 81 de ani până în 2036. Cu toate acestea, analiștii și publicațiile independente notează că adevărata prioritate din spatele finanțărilor și a transferurilor de spitale și universități sub controlul direct al Kremlinului o reprezintă obsesia personală a lui Vladimir Putin pentru tratamentele anti-îmbătrânire și extinderea propriei longevități.

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