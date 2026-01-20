Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Bugetul pe 2026. Grindeanu: S-a acceptat pachetul de relansare economică la pachet cu reforma administrației publice

Bugetul pe 2026. Grindeanu: S-a acceptat pachetul de relansare economică la pachet cu reforma administrației publice

20 ian. 2026, 15:42, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitat în ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a dat detalii în legătură cu reforma fiscală a Guvernului Bolojan. Astfel, arată liderul social-democraților, premierul a fost convins să accepte măsurile de relansare economică propuse de PSD. 

Președintele PSD a subliniat că bugetul pe 2026 ar fi trebuit adoptat până acum.

„Buget ar fi trebuit să avem. Așa era normal să intri în noul an cu un nou buget. Este răspunderea exclusivă a Guvernului. Ar fi trebuit să avem un buget votat până la 20 decembrie”, a declarat Sorin Grindeanu în studioul Gândul.

În altă ordine de idei, invitatul a informat că în final premierul a acceptat condiția pusă de social-democrați, și anume ca bugetul pe 2026 să includă și măsuri de relansare economică.

Obligatoriu facem pachetul de relansare economică în același timp. Solicitarea PSD-ului a fost acceptată. De ce insistăm? Pentru că auzim de vreo 8-9 luni doar de tăieri de investiții și creșteri de taxe și impozite. Sigur că în modul ăsta reduci deficitul, sigur că dacă tu reduci investițiile, scade și economia. Atunci e nevoie de aceste măsuri pe care UDMR le-a susținut. 

S-a acceptat pachetul de relansare economică la pachet cvu reforma administrației publice.

