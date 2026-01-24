Prima pagină » Știri politice » Ce îi reproșează ministrul Agriculturii premierului Ilie Bolojan: „Ar trebui o comunicare mai bună”

Ce îi reproșează ministrul Agriculturii premierului Ilie Bolojan: „Ar trebui o comunicare mai bună”

24 ian. 2026, 14:30, Știri politice
Ce îi reproșează ministrul Agriculturii premierului Ilie Bolojan: „Ar trebui o comunicare mai bună”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat în cadrul unei intervenții pentru Prima TV că premierul Ilie Bolojan nu comunică suficient de mult cu miniștrii din Cabinetul său. 

Florin Barbu a transmis că una dintre cele mai mari greșeli ale prim-miniștrilor din ultimii ani a fost lipsa de comunicare și colaborare cu miniștrii. Ministrul consideră că ar fi necesar ca premierul să vorbească cu aceștia cel puțin o dată pe săptămână.

„Cea mai mare greşeală a premierilor din ultimii ani a fost că nu au avut o colaborare şi nu şi-au făcut timp ca o dată pe săptămână, o oră, două ore, să stea de vorbă cu miniştrii”, a spus Florin Barbu.

Întrebat despre relația cu Ilie Bolojan, ministrul Agriculturii a transmis că aceasta este „destul de bună”, dar a subliniat că actualul premier ar trebui să comunice mai bine cu miniștrii săi. De asemenea, Florin Barbu a spus că discută „foarte rar” cu șeful Executivului.

În afară de actualul premier, Florin Barbu a mai lucrat la Palatul Victoria, în două guverne, cu fostul lider PSD, Marcel Ciolacu.

