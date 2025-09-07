Prima pagină » Știri politice » Ce nu s-a văzut în presă și la TV din ziua „TERORISMULUI LEGISLATIV” pe cele 4 moțiuni de cenzură împotriva Cabinetului Bolojan

Ce nu s-a văzut în presă și la TV din ziua „TERORISMULUI LEGISLATIV” pe cele 4 moțiuni de cenzură împotriva Cabinetului Bolojan

07 sept. 2025, 21:13, Știri politice
Ce nu s-a văzut în presă și la TV din ziua „TERORISMULUI LEGISLATIV” pe cele 4 moțiuni de cenzură împotriva Cabinetului Bolojan
Galerie Foto 18

Duminică. O zi în care unii se duc la biserică, alții la picnic, dar parlamentarii au avut program de maraton politic. Patru moțiuni de cenzură pe masă, cinci asumări de răspundere la pachet și o atmosferă de teatru absurd în plen.

Vezi galeria foto
18 poze

Ședința comună a început la ora 13, cu George Simion pe post de dirijor al opoziției. AUR și SOS au refuzat inițial să intre în sală, anunțând cu surle și trâmbițe că vor boicota ședința și nu vor asigura cvorumul necesar de 233 de senatori și deputați. Ba chiar, la intrarea în sala de plen, Simion i-a transmis premierului să amâne votul pentru mâine.

După câteva ore de plimbat nervii pe holurile Parlamentului, s-au răzgândit și s-au așezat cuminței la locurile lor. În schimb, cei de la POT au preferat să rămână în continuare pe coridoare, unde atmosfera era mai relaxată la o cafea sau o apă plată.

Parlamentarii puterii – PSD, PNL, USR, UDMR și minoritățile – au făcut figurație. Au asigurat cvorumul, dar la vot au livrat clasicul „prezent, nu votez”, repetat ca o mantră de rezistență birocratică. Practic, un spectacol de participare doar pentru a asigura cvorumul necesar și pentru a justifica reformele lui Bolojan.

4 citiri ale moțiunilor, 4 discursuri ale lui Bolojan, 4 dezbateri, 4 voturi și 4 numărători

Așa s-au derulat cele patru runde. 4 citiri ale moțiunilor, 4 discursuri ale lui Bolojan, 4 dezbateri, 4 voturi, 4 numărători. 4 strigări ale numelui fiecărui parlamentar precum la catalogul școlar. Totul pe repede-înainte, dar totuși cu pauze lungi, care au permis unora să butoneze telefoanele sau să bârfească cu colegii.

De pildă, Vasile Blaga a preferat să stea pe telefon în timp ce șeful său pe linie directă de partid, Ilie Bolojan, susținea ultimul discurs pe cea de-a patra moțiune.

Nu au lipsit nici scandalurile sau invectivele. De exemplu, deputatul USR Alexandru Dimitriu a fost huiduit de opoziție, după ce i-a numit pe membrii AUR „interlopi” și țepari”. (VIDEO AICI)

Bolojan, mai degrabă spectator decât „jucător”

Premierul Ilie Bolojan a rămas imobil în banca guvernului, doar din când în când ridicându-se pentru a da mâna cu președinții celor două Camere sau cu colegii parlamentari care țin în viață coaliția de guvernare.

În rest, a părut mai degrabă spectator decât actor principal și, la un moment dat, de plictiseală, a început să se joace cu degetele, semn că nici măcar premierul nu mai găsea sens în ritualul procedural.

Bolojan nu a dat, ca de obicei, nicio declarație presei și a părăsit Parlamentul în grabă, însoțit de președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean.

Eșecul opoziției

După mai bine de opt ore, bilanțul a fost clar. Patru moțiuni respinse, un guvern care și-a bifat liniștit supraviețuirea și un Parlament care a reușit să transforme o zi de duminică într-un spectacol a ce opoziția a numit „terorism legislativ”, unde armele au fost doar microfoanele și răbdarea.

Opoziția nu a reușit să adune la cele 4 moțiuni nici măcar numărul de semnături inițiale. Situația la vot a stat în felul următor:

  • reforma din sănătate – 108 voturi „pentru”
  • reforma guvernanței corporative – 121 voturi „pentru”
  • reforma privind eficientizarea autorităților administrative autonome (ASF, ANCOM, ANRE) – 120 voturi „pentru”
  • reforma care cuprinde măsurile fiscale – 119 voturi „pentru”

Foto: Alexandru Dobre/ Mediafax

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

VIDEO Deputatul USR Alexandru Dimitriu, HUIDUIT în Parlament, după ce i-a jignit pe membrii AUR: „Interlopi, țepari ce sunteți”
19:39
Deputatul USR Alexandru Dimitriu, HUIDUIT în Parlament, după ce i-a jignit pe membrii AUR: „Interlopi, țepari ce sunteți”
ULTIMA ORĂ Alina Gorghiu, mesaj despre ZIUA Z a moțiunilor de cenzură. Ce mesaj a transmis opoziției: „Greul de azi aduce binele de mâine”
16:58
Alina Gorghiu, mesaj despre ZIUA Z a moțiunilor de cenzură. Ce mesaj a transmis opoziției: „Greul de azi aduce binele de mâine”
POLITICĂ Moțiunea de cenzură pe Sănătate a fost RESPINSĂ. S-au înregistrat mai puține voturi decât semnăturile inițiale
15:29
Moțiunea de cenzură pe Sănătate a fost RESPINSĂ. S-au înregistrat mai puține voturi decât semnăturile inițiale
POLITICĂ Scandal la Țebea. Fotograful lui George Simion s-a urcat pe mormântul lui Avram Iancu pentru a-i face poze liderului AUR. Preot: „Ieșiți afară!”
15:24
Scandal la Țebea. Fotograful lui George Simion s-a urcat pe mormântul lui Avram Iancu pentru a-i face poze liderului AUR. Preot: „Ieșiți afară!”
VIDEO Ședința pentru votarea moțiunii de cenzură a ÎNCEPUT. 236 de parlamentari prezenți
13:34
Ședința pentru votarea moțiunii de cenzură a ÎNCEPUT. 236 de parlamentari prezenți
VIDEO George Simion îi cere DEMISIA lui Alexandru Nazare: „Firmele ministrului nu sunt controlate de ANAF”
13:33
George Simion îi cere DEMISIA lui Alexandru Nazare: „Firmele ministrului nu sunt controlate de ANAF”
Mediafax
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
Digi24
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
Cancan.ro
Un copil de doar 10 ani a murit după ce a plâns timp de 10 ore. Ce avea micuțul în sânge
Prosport.ro
Și-a etalat Rolexul şi geanta Louis Vuitton de peste 14.000 de euro în drum spre Bebe Tei! Imagini exclusive
Adevarul
Locul sacru unde Moise ar fi primit Cele Zece Porunci, transformat într-un mega-resort de lux. Au fost mutate morminte pentru a face loc unui parc auto
Mediafax
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Click
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
Și dacă Putin și Xi chiar vorbeau serios? Cât de aproape suntem de momentul în care vom putea atinge 150 de ani
Digi24
VIDEO Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști: măsurile anunțate de ministrul Rogobete
Cancan.ro
Pe ce dată vine iarna în București, de fapt. Meteorologii Accuwerather anunță prima temperatura negativă în Capitală
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
observatornews.ro
Unde se ducea Cristi, tânărul de 21 de ani mort în accidentul de la Budeasa. Rudele şi prietenii, în şoc
StirileKanalD
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
KanalD
El este bărbatul de 40 de ani care a murit ars de viu, după ce s-a prăbușit cu mașina de pe podul de pe Centura Capitalei. Ar fi suferit din dragoste
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Opel Frontera 2025 - „spaima” lui Duster? Ce am descoperit la testul din România
Descopera.ro
Cum să vezi GARANTAT eclipsa de Lună de duminică?
Capital.ro
Călin Georgescu, direct în fața judecătorilor. Ce se întâmplă cu fostul candidat la prezidențiale
Evz.ro
Locul din România în care o fată a venit într-un car de foc
A1
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
Cine este iubitul fiicei Maiei Morgenstern, Adrian Ciobanu? Acesta este un cunoscut actor, devenit de curând și tătic!
RadioImpuls
Mesaje pentru începutul noului an școlar 2025-2026. Idei de urări pentru elevi, profesori și părinți: „Să pornești cu încredere în acest nou capitol și să te bucuri de fiecare pas pe care îl faci spre cunoaștere. Succes!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Descopera.ro
Motivul ciudat pentru care rechinilor-fantomă le cresc dinți pe frunte
ACTUALITATE Caz revoltător în București. Un bărbat a lovit în cap un copil de 3 ani, chiar în prezența mamei sale: „Am țipat după ajutor!”
20:43
Caz revoltător în București. Un bărbat a lovit în cap un copil de 3 ani, chiar în prezența mamei sale: „Am țipat după ajutor!”
POLITICĂ Lista neagră a opoziției. Parlamentarul AUR Mugur Mihăescu dezvăluie nepotismele de la ANCOM, ASF și ANRE
20:34
Lista neagră a opoziției. Parlamentarul AUR Mugur Mihăescu dezvăluie nepotismele de la ANCOM, ASF și ANRE
ACTUALITATE Mesaje de „La mulți ani” de Sfânta Maria Mică. Ce urări să trimiți celor dragi pe 8 septembrie
20:18
Mesaje de „La mulți ani” de Sfânta Maria Mică. Ce urări să trimiți celor dragi pe 8 septembrie
ULTIMA ORĂ Călin Georgescu acuză o nouă FRAUDĂ: „Folosește ilegal numele și imaginea mea” / Pericolele reclamate de fostul prezidențiabil
19:49
Călin Georgescu acuză o nouă FRAUDĂ: „Folosește ilegal numele și imaginea mea” / Pericolele reclamate de fostul prezidențiabil
ACTUALITATE „Îngerul” care a schimbat destinele a 300 de copii din România. O mamă a creat „Clopoțelul prieteniei” prin care ajutorul merge direct la copil
19:40
„Îngerul” care a schimbat destinele a 300 de copii din România. O mamă a creat „Clopoțelul prieteniei” prin care ajutorul merge direct la copil
VIDEO Ilie Bolojan avertizează că statul român riscă să intre în COMPLICAȚII bugetare tot mai mari: „Vrem să reducem deficitul cât mai aproape de 6%”
19:39
Ilie Bolojan avertizează că statul român riscă să intre în COMPLICAȚII bugetare tot mai mari: „Vrem să reducem deficitul cât mai aproape de 6%”