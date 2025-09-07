Deputatul USR Alexandru Dimitriu, HUIDUIT în Parlament, după ce i-a jignit pe membrii AUR: „Interlopi, țepari ce sunteți”

Deputatul USR, Alexandru Dimitriu, a fost întâmpinat cu vociferări în plenul Parlamentului, după ce i-a acuzat de evaziune pe membrii AUR, inițiatorii moțiuni de cenzură împotriva reformei fiscale.

Parlamentarii AUR l-au huiduit pe deputatul USR Alexandru Dimitriu, după un mesaj foarte acid la adresa celor din partidul condus de George Simion, în timpul discursului despre moțiunea pe reforma evaziunii fiscale.

„Tocmai ce am realizat că AUR n-a înțeles nimic din propria-i moțiune”, a precizat deputatul USR.

De asemenea acesta a declarat despre liderul AUR, George Simion, că este „un țepar care a promis românilor case cu 35.000 de euro”.

„Normal că va proteja toți țeparii”, a mai adăugat Dimitriu în plenul Parlamentului.

„Interlopi, țepari ce sunteți! În momentul în care veți veni aici și veți spune „votez”, înseamnă că sunteți fie țepari, fie evazioniști fie interlopi, fie delapidatori”, a mai adăugat Dimitriu.

Duminică 7 septembrie, parlamentarii s-au reunit în plen pentru a vota cele patru moțiuni de cenzură, depuse de AUR, SOS și POT. Acestea vizează patru din cele cinci proiecte de lege asumate de Cabinetul Bolojan în Parlament.

Până la acest moment, Parlamentul a respins trei dintre cele patru moțiuni, mai exact cea pe sănătate, guvernanță corporativă și cea care vizează eficientizarea autorităților administrative autonome (ASF, ANCOM, ANRE).

