Prima pagină » Știri politice » Ce spune ministrul Apărării despre o amenințare militară din partea Iranului

Ce spune ministrul Apărării despre o amenințare militară din partea Iranului

Ruxandra Radulescu

Ministrul Apărării Radu Miruță a refuzat să comenteze avertismentul transmis României de către ambasadorul Iranului la Sofia, în care atrage atenția că țara noastră ar putea deveni o țintă pentru Teheran, după și-a pus bazele militare la dispoziția americanilor.

Radu Miruță a precizat că nu ambasadorul Iranului are „libertatea” de a declara anumite lucruri, iar avertismntul oficialului în care era menționată, explicit, România nu reprezintă vreun semn de îngrijorare.

„Eu nu comentez declarațiile unui ambasador. Am citit și eu știrea. Acolo era o ipoteză în care în situația în care una dintre țări folosește bazele sale pentru a ataca Iranul, nu suntem în situația asta în România. Informațiile oficiale de la Tehran au fost cu privire la consecințe juridice și politice, nu cu privire la consecințe militare. La nivel de Minister al Apărării, la nivel de guvern al României, nu am primit vreun semnal din partea Iranului cu privire la vreo amenințare de natură militară.

Nici la nivelul serviciilor care livrează informații pentru miniștrii nu a venit vreo astfel de informație. Că un ambasador declară unele lucruri, e libertate fiecăruia să o facă”, a declarat Radu Miruță.

Ambasadorul Ali Reza Irvash: „România ar trebui să fie atentă să nu devină parte din acest război”

Ambasadorul Iranului la Sofia, Ali Reza Irvash, a făcut o serie de afirmații vehemente cu privire la țările care au decis să ajute Statele Unite prin găzduirea de forțe în cadrul bazelor militare. Acesta a precizat că statele respective ar putea deveni „ținte legitime”.

„Dacă o bază este folosită pentru a ataca teritoriile noastre, oamenii noștri, nu ar trebui ca acea bază să devină o țintă legitimă a răspunsului nostru? România ar trebui să fie atentă să nu devină parte din acest război”, a declarat oficialul.

