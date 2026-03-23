Prima pagină » Știri politice » Radu Miruță confirmă că România a solicitat pază suplimentară Statelor Unite: „Avem un plan de descurajare a ofensivei”

Ruxandra Radulescu

Radu Miruță, ministrul Apărării, a declarat la B1 TV că România a solicitat Statelor Unite pază suplimentară, sub formă de echipament militar, ca parte a planului de descurajare a unor eventuale atacuri ofensive. 

Miruță a confirmat că țara noastră urmează să primească încă un sistem Patriot, pe lângă cele trei deja existente. De asemenea, Statele Unite urmează să livreze României noi capacități militare, în scopul apărării bazelor militare.

„Avem un plan de descurajare, există discuții cu partenerul american de suplimentare acestor capabilități.

Pentru sistem Patriot avem comandă deja lansată, sistemele Patriot, cele trei pe care noi le mai avem sunt poziționate strategic pentru lucrurile pe care noi le considerăm de interes și spre a putea fi apărate. Nu e vorba de noi sisteme Patriot, pe lângă cele care pe care le-am comandat și așteptăm să vină, dar în permanență, pe măsură ce mișcăm niște capabilități militare, e strategic să ne asigurăm că ele sunt și apărate”, a declarat Radu Miruță.

Radu Miruță, despre avertismentul ambasadorului Iranului: „Nu am primit vreun semnal cu privire la vreo amenințare militară”

Ministrul Apărării Radu Miruță a refuzat să comenteze avertismentul transmis României de către ambasadorul Iranului la Sofia, în care atrage atenția că țara noastră ar putea deveni o țintă pentru Teheran, după și-a pus bazele militare la dispoziția americanilor.

Radu Miruță a precizat că ambasadorul Iranului are dreptul de a se exprima liber și a adăugat avertismentul oficialului în care era menționată, explicit, România nu reprezintă vreun semn de îngrijorare.

„Eu nu comentez declarațiile unui ambasador. Am citit și eu știrea. Acolo era o ipoteză în care în situația în care una dintre țări folosește bazele sale pentru a ataca Iranul, nu suntem în situația asta în România. Informațiile oficiale de la Tehran au fost cu privire la consecințe juridice și politice, nu cu privire la consecințe militare. La nivel de Minister al Apărării, la nivel de guvern al României, nu am primit vreun semnal din partea Iranului cu privire la vreo amenințare de natură militară.

Nici la nivelul serviciilor care livrează informații pentru miniștrii nu a venit vreo astfel de informație. Că un ambasador declară unele lucruri, e libertate fiecăruia să o facă”, a declarat Radu Miruță.

FOTO: Mediafax

