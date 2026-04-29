Ce spune Nicușor Dan despre un posibil premier PNL, dacă va pica Guvernul Bolojan

Președintele Nicușor Dan refuză să intre în scenarii politice legate de căderea Guvernului și de eventuale schimbări la Palatul Victoria. Întrebat dacă ar numi un nou premier de la PNL în cazul în care Ilie Bolojan ar fi demis, șeful statului a dat un răspuns rezervat.

Șeful statului a subliniat că, deocamdată, procedura parlamentară este în curs, iar rezultatul negocierilor cu partidele nu poate fi anticipat.

„Deocamdată avem o moțiune, se citește azi, semnată de un număr important de parlamentari. Nu vreau să intru foarte mult în scenarii. Ce vreau să spun este că, dacă vom fi acolo, evident că necesitatea este să acționăm repede și eu voi avea o poziție constructivă, dar vor fi mulți oameni la masă, reprezentând partide și atunci nu pot anticipa rezultatul discuțiilor. Din partea mea, însă, toată deschiderea pentru a rezolva această situație”, a spus Nicușor Dan.

Când vor avea loc noi consultări politice

Nicușor Dan a vorbit și despre viitoarele consultări politice și rolul său în gestionarea tensiunilor din coaliția de guvernare. Întrebat când ar putea avea loc noile consultări, șeful statului a indicat că acestea vor fi organizate într-un termen scurt.

„În orice caz, foarte repede, da. Pentru că e important și pentru cetățenii români, e important și pentru piețele financiare de care depindem ca România să proiecteze stabilitate. Însă ceea ce eu am spus și ieri și spun și azi, România păstrează direcția pro-occidentală și există voință politică la nivelul partidelor pentru asta. Asta este extrem de important”, spune șeful statului.

Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva Guvernului Bolojan este citită, în plenul Parlamentului, de Petrișor Peiu Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a fost citită miercuri, în plenul reunit al Parlamentului, de Petrișor Peiu. Documentul urmează să fie dezbătut și votat săptămâna viitoare, marți. (VEZI MAI MULTE AICI) „România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eșecuri politice. Prim-ministrul Ilie Bolojan a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea și strategia cu improvizația. Sub pretextul unor obligații din PNRR și al unor „analize exploratorii” redactate pe repede înainte, Executivul pregătește cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără consultare în Coaliție, fără dezbatere publică și fără o minimă asumare politică. În același timp, discursul public al Guvernului Bolojan ridică întrebări serioase. Se vorbește despre faptul că românii ar fi pregătiți să investească masiv în aceste listări. O minciună sfruntată!”, se arată în textul moțiunii.

RECOMANDAREA AUTORULUI

