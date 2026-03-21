Cifrele dezastrului. Încrederea românilor în Guvernul Bolojan e prăbușită. Aproape 80% spun că țara merge într-o direcție greșită

Un sondaj realizat de Avangarde între 10 și 17 martie 2026 arată o stare accentuată de nemulțumire în rândul populației. Percepția asupra direcției țării este puternic negativă, iar evaluările asupra Guvernului Bolojan, în mare parte, critice.

Premierul Ilie Bolojan, sub lupa publicului

Rezultatele arată o stare generală de îngrijorare: aproape 8 din 10 români (79%) consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 18% cred că direcția este una bună.

Nemulțumirea față de Guvern rămâne ridicată. 43% dintre respondenți spun că sunt total nemulțumiți de modul în care Guvernul condus de Ilie Bolojan gestionează România, iar 37% se declară mai degrabă nemulțumiți. Doar 17% se declară mulțumiți.

Premierul Ilie Bolojan se confruntă, de asemenea, cu un nivel ridicat de nemulțumire: 49% dintre români îl consideră neperformant până acum, 24% sunt mai degrabă nemulțumiți, iar 20% mulțumiți.

Așteptări vs realitate

În ceea ce privește raportul dintre așteptări și realitate, 48% dintre respondenți sunt mai degrabă dezamăgiți de modul în care Guvernul gestionează țara, 36% nu aveau așteptări, iar 14% sunt mulțumiți de rezultatele actuale.

AUR conduce detașat

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, sondajul indică un avans clar pentru AUR, cotat la 35% din intențiile de vot.

Pe următoarele poziții se află PSD cu 22%, PNL cu 14% și USR cu 11%. UDMR este creditat cu 5%, iar celelalte formațiuni nu depășesc pragul de 3%.

Opinii împărțite privind poziția PSD

Întrebați cum ar trebui să procedeze PSD în privința bugetului, respondenții nu au o poziție majoritară clară.

29% consideră că partidul ar trebui să susțină bugetul și apoi să iasă de la guvernare. 20% sunt de părere că nu ar trebui să voteze bugetul, în timp ce alți 20% cred că ar trebui să îl susțină și să rămână la guvernare. 31% nu au exprimat o opinie.

Vezi AICI rezultatele sondajului, integral.

Citește și

VIDEO Nicușor Dan și-a luat celebrul carnețel și la întâlnirea cu secretarul general al NATO. Președintele e nedezlipit de “talismanul” său
13:00
Nicușor Dan și-a luat celebrul carnețel și la întâlnirea cu secretarul general al NATO. Președintele e nedezlipit de “talismanul” său
FLASH NEWS Ministrul Justiției, Radu Marinescu, despre șefia marilor parchete după voturile din CSM: „Votul de 3 la 3 este lipsa unui aviz. Dacă nu există aviz, mergem mai departe la domnul președinte. Și domnul președinte decide”
21:36
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, despre șefia marilor parchete după voturile din CSM: „Votul de 3 la 3 este lipsa unui aviz. Dacă nu există aviz, mergem mai departe la domnul președinte. Și domnul președinte decide”
FLASH NEWS Nicușor Dan anunță că România se alătură statelor care vor să elibereze Strâmtoarea Ormuz: „Efectele sunt resimțite și în România”
21:05
Nicușor Dan anunță că România se alătură statelor care vor să elibereze Strâmtoarea Ormuz: „Efectele sunt resimțite și în România”
APĂRARE Ministerul Apărării a primit 2, 45% din PIB, buget, adică 49,426 miliarde de lei. 38,10%, vor fi investiţi în echipamente
14:47
Ministerul Apărării a primit 2, 45% din PIB, buget, adică 49,426 miliarde de lei. 38,10%, vor fi investiţi în echipamente
FLASH NEWS PSD îi cere lui Bolojan să ia măsuri în privinţa preţului carburanţilor: „Este un nou blocaj nejustificat”
14:08
PSD îi cere lui Bolojan să ia măsuri în privinţa preţului carburanţilor: „Este un nou blocaj nejustificat”
VIDEO Bugetul ca o „centură de siguranţă”. Premierul Ilie Bolojan: „Nimeni nu va putea arunca la coș efortul românilor făcut în ultimele luni”
13:48
Bugetul ca o „centură de siguranţă”. Premierul Ilie Bolojan: „Nimeni nu va putea arunca la coș efortul românilor făcut în ultimele luni”
Mediafax
Șase obiceiuri pe care un cercetător în neuroștiințe cu 20 de ani de experiență le-a eliminat din viața sa pentru un creier mai puternic
Digi24
De ce e Scutul de la Deveselu vital pentru Europa după atacul iranian asupra Diego Garcia
Cancan.ro
Ninge 13 zile la rând în România, începând cu această dată. Vortex polar. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Adevarul
De ce ajung unii oameni să își ia viața? Explicațiile unui psiholog după cea mai recentă tragedie de la metroul din București
Mediafax
Nostradamusul Chinei. Omul care a prezis războiul cu Iranul face acum previziuni despre Europa
Click
Ce moștenire lasă Chuck Norris. Cine va ramâne cu banii actorului
Digi24
Povestea navei românești Fundulea, atacată de iranieni în Strâmtoarea Ormuz. „Mi-a spus: Au tras în noi! Și a tras şi o înjurătură”
Cancan.ro
Am aflat. Motivul scandalos pentru care Jador și-a lăsat soția și copilul
Ce se întâmplă doctore
Dieta Dianei Munteanu la 45 de ani. Ce mănâncă prezentatoarea pentru a se menține în formă! Imagini incendiare cu blondina
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public, dar nu cu motocultorul. De ce?
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
De ce tinerii din generația Z sunt tot mai interesați de medicina tradițională chineză
ACTUALITATE De ce a fost respinsă o candidată la concursul de manager al Spitalului Pașcani. În cursă a rămas actualul manager interimar al unității medicale
13:59
De ce a fost respinsă o candidată la concursul de manager al Spitalului Pașcani. În cursă a rămas actualul manager interimar al unității medicale
INEDIT Nestle pierde în instanță: concedierea unui angajat acuzat că a „vapat” în fabrică costă peste 22.000 de lire
13:45
Nestle pierde în instanță: concedierea unui angajat acuzat că a „vapat” în fabrică costă peste 22.000 de lire
NEWS ALERT Forțele Navale au reluat căutările celor trei marinari încă dați dispăruți după scufundarea remorcherului Astana în zona portului Midia
13:43
Forțele Navale au reluat căutările celor trei marinari încă dați dispăruți după scufundarea remorcherului Astana în zona portului Midia
ACCIDENT Dosar revoltător. Victima unui grav accident soldat cu 3 morți, la Rădășeni, așteaptă de 7 ani să primească despăgubiri
13:21
Dosar revoltător. Victima unui grav accident soldat cu 3 morți, la Rădășeni, așteaptă de 7 ani să primească despăgubiri
FLASH NEWS SUA și Israelul au atacat centrala nucleară Natanz din Iran. Ce anunță Organizația pentru Energie Atomică. Instalația a mai fost lovită luna aceasta
13:01
SUA și Israelul au atacat centrala nucleară Natanz din Iran. Ce anunță Organizația pentru Energie Atomică. Instalația a mai fost lovită luna aceasta
ISTORIE Ce secrete au ieșit la iveală în urma săpăturilor din Piața Unirii. Istorie ascunsă sub București
12:43
Ce secrete au ieșit la iveală în urma săpăturilor din Piața Unirii. Istorie ascunsă sub București

