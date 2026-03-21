Cifrele dezastrului. Încrederea românilor în Guvernul Bolojan e prăbușită. Aproape 80% spun că țara merge într-o direcție greșită

Un sondaj realizat de Avangarde între 10 și 17 martie 2026 arată o stare accentuată de nemulțumire în rândul populației. Percepția asupra direcției țării este puternic negativă, iar evaluările asupra Guvernului Bolojan, în mare parte, critice.

Premierul Ilie Bolojan, sub lupa publicului

Rezultatele arată o stare generală de îngrijorare: aproape 8 din 10 români (79%) consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 18% cred că direcția este una bună.

Nemulțumirea față de Guvern rămâne ridicată. 43% dintre respondenți spun că sunt total nemulțumiți de modul în care Guvernul condus de Ilie Bolojan gestionează România, iar 37% se declară mai degrabă nemulțumiți. Doar 17% se declară mulțumiți.

Premierul Ilie Bolojan se confruntă, de asemenea, cu un nivel ridicat de nemulțumire: 49% dintre români îl consideră neperformant până acum, 24% sunt mai degrabă nemulțumiți, iar 20% mulțumiți.

Așteptări vs realitate

În ceea ce privește raportul dintre așteptări și realitate, 48% dintre respondenți sunt mai degrabă dezamăgiți de modul în care Guvernul gestionează țara, 36% nu aveau așteptări, iar 14% sunt mulțumiți de rezultatele actuale.

AUR conduce detașat

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, sondajul indică un avans clar pentru AUR, cotat la 35% din intențiile de vot.

Pe următoarele poziții se află PSD cu 22%, PNL cu 14% și USR cu 11%. UDMR este creditat cu 5%, iar celelalte formațiuni nu depășesc pragul de 3%.

Opinii împărțite privind poziția PSD

Întrebați cum ar trebui să procedeze PSD în privința bugetului, respondenții nu au o poziție majoritară clară.

29% consideră că partidul ar trebui să susțină bugetul și apoi să iasă de la guvernare. 20% sunt de părere că nu ar trebui să voteze bugetul, în timp ce alți 20% cred că ar trebui să îl susțină și să rămână la guvernare. 31% nu au exprimat o opinie.

