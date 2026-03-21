Cifrele dezastrului. Încrederea românilor în Guvernul Bolojan e prăbușită. Aproape 80% spun că țara merge într-o direcție greșită

Un sondaj realizat de Avangarde între 10 și 17 martie 2026 arată o stare accentuată de nemulțumire în rândul populației. Percepția asupra direcției țării este puternic negativă, iar evaluările asupra Guvernului Bolojan, în mare parte, critice.
Rezultatele arată o stare generală de îngrijorare: aproape 8 din 10 români (79%) consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 18% cred că direcția este una bună.
Nemulțumirea față de Guvern rămâne ridicată. 43% dintre respondenți spun că sunt total nemulțumiți de modul în care Guvernul condus de Ilie Bolojan gestionează România, iar 37% se declară mai degrabă nemulțumiți. Doar 17% se declară mulțumiți.
Premierul Ilie Bolojan se confruntă, de asemenea, cu un nivel ridicat de nemulțumire: 49% dintre români îl consideră neperformant până acum, 24% sunt mai degrabă nemulțumiți, iar 20% mulțumiți.
În ceea ce privește raportul dintre așteptări și realitate, 48% dintre respondenți sunt mai degrabă dezamăgiți de modul în care Guvernul gestionează țara, 36% nu aveau așteptări, iar 14% sunt mulțumiți de rezultatele actuale.
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, sondajul indică un avans clar pentru AUR, cotat la 35% din intențiile de vot.
Pe următoarele poziții se află PSD cu 22%, PNL cu 14% și USR cu 11%. UDMR este creditat cu 5%, iar celelalte formațiuni nu depășesc pragul de 3%.
Întrebați cum ar trebui să procedeze PSD în privința bugetului, respondenții nu au o poziție majoritară clară.
29% consideră că partidul ar trebui să susțină bugetul și apoi să iasă de la guvernare. 20% sunt de părere că nu ar trebui să voteze bugetul, în timp ce alți 20% cred că ar trebui să îl susțină și să rămână la guvernare. 31% nu au exprimat o opinie.
Vezi AICI rezultatele sondajului, integral.
Foto: Mediafax Foto