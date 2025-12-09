Prima pagină » Actualitate » Nicușor Dan adâncește misterul votului la Primăria Capitalei. A fost Drulă sau Ciceală? Președintele îi dă replica lui Ciucu: „Trebuie să te și bazezi pe ce vorbești”

Nicușor Dan adâncește misterul votului la Primăria Capitalei. A fost Drulă sau Ciceală? Președintele îi dă replica lui Ciucu: „Trebuie să te și bazezi pe ce vorbești”

Mara Răducanu
09 dec. 2025, 18:03, Actualitate

Nicușor Dan, președintele României, a fost întrebat de jurnaliști – în conferința de presă organizată de la Paris – și despre momentul controversat din jurul votului pentru Primăria Capitalei de duminică, atunci când Ciprian Ciucu, actualul primar al Capitalei, a precizat că președintele României ar fi votat-o pe Ana Ciceală și nu pe Cătălin Drulă. 

„În orice meserie ai, trebuie să te și bazezi pe ce vorbești”, a explicat președintele în timpul vizitei la Paris.

Ciprian Ciucu: „Nicușor Dan a votat cu Ana Ciceală

Actualul primar al Capitalei a dat duminică seara, extrebat de un reporter dacă consideră că președintele Nicușor Dan l-a votat, un răspuns halucinant: „Știu că a votat cu Ana Ciceală.”

