Prima pagină » Știri politice » Ciolacu îl atacă direct pe Bolojan pe tema deficitului: „Avem un deficit de empatie. M-am săturat de toată mizeria care mi s-a pus în cap”

25 oct. 2025, 13:03, Știri politice
Fostul premier Marcel Ciolacu l-a atacat direct pe Ilie Bolojan pe tema deficitului bugetar. Candidat pentru șefia CJ Buzău, fostul lider PSD spune sâmbătă că actualul premier trebuie să-și asume criticile și că „s-a săturat de toată mizeria care i s-a pus în cap”.

„M-am cam săturat, după 4 luni, de toată mizeria care mi s-a pus în cap și am de gând să explic și să arăt, de fapt, neperformanța unde se află în acest moment și lipsa de viziune economică care a transformat dintr-o problemă de deficit într-o criză economică. De fapt, noi avem o mare problemă la Guvernul României: un deficit de empatie care, dacă nu se oprește, va duce la o criză socială”, spune fostul premier al României.

Marcel Ciolacu plusează și adaugă că Bolojan trebuie să-și „asume și criticele”, deoarece „e același deficit” ca pe timpul guvernării sale, în ciuda creșterii TVA-ului și a măsurilor de austeritate.

„Când îți asumi un rol în statul român, cum e cel de prim-ministru, trebuie să îți asumi și criticile. În acest moment, nu vorbim de nicio reformă structurală a statului român, vorbim de concedieri colective. E cu totul altceva. Nu mai vorbim de burse, avem înghețate salarii, pensii, sunt blocate investițiile (…) Văd că e același deficit ca pe timpul meu… ceva nu funcționează. Ciolacu nu mai e acolo”, încheie fostul șef al PSD.

