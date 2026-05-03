Un deputat USR îl critică pe Ilie Bolojan înainte de votul pe moțiune: „Nu a sărit pe oportunitatea de a face vreo reformă adevărată”

Fostul ministru USR al Economiei și actual deputat, Claudiu Năsui, a vorbit, într-o postare pe rețelele sociale, despre monopolul CNAS în sistemul de sănătate din România. Oficialul l-a criticat pe Ilie Bolojan pentru că „nu a sărit pe oportunitatea de a face vreo reformă adevărată”.

Claudiu Năsui susține că monopolul este cea mai mare problemă a sistemului de sănătate din România. Deputatul USR a dat exemplu construcția spitalului din fonduri private, inițiată de Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu.

„Cea mai mare problemă a sistemului de sănătate din România este monopolul CNAS. Doamnele Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu au construit un spital din fonduri 100% private și l-au dat la stat. Nu comentăm cât de judicioasă a fost această decizie, se va vedea peste încă câțiva ani. (…).”, a scris Caludiu Năsui pe Facebook. 

„Domnul Rogobete și-a asumat lipsa de popularitate și a spus adevărul”

De asemenea, oficialul a apreciat modul în care a acționat fostul ministru PSD al Sănătătții, Alexandru Rogobete, care, în opinia acestuia și-a sumat lipsa de popularitate și a spus adevărul legat de monopolul CNAS.

„Domnul Rogobete și-a asumat lipsa de popularitate și a spus adevărul legat de monopolul CNAS: este marea problemă a sistemului medical din România. Președintele CNAS, culmea de la PNL, s-a grăbit să-l contrazică. E foarte bun monopolul pentru unii”.

Ilie Bolojan, criticat de Claudiu Năsui înainte de votul pe moțiune

De asemenea, fostul ministru al Economiei nu l-a iertat pe premierul Ilie Bolojan despre care a spus că „nu a sărit pe oportunitatea de a face vreo reformă adevărată să facă ceva mîcar în zona de sănătate. În opinia lui Năsui, premierul României se scuza cu replici de tipul „PSD blochează”.

„Și nici domnul Bolojan nu a sărit pe oportunitatea de a face vreo reformă adevărată să facă ceva măcar în zona de sănătate. Acolo era clar că scuza cu „PSD blochează” nu se mai aplica.

Și iată că timpul trece, monopolul continuă și problemele legate de el la fel. Nu mai vorbim despre corupția imensă de acolo. Un fost președinte al CNAS găsit cu sute de mii de euro cash la el acasă, a fost eliberat acum un an. Sistemul informatic care a costat sute de milioane de euro, e disfuncțional. Și multe altele”, acuză Claudiu Năsui.

