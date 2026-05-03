Prima pagină » Știri politice » Nazare: În doar 10 luni, cu multiple presiuni externe și interne, guvernul condus de Ilie Bolojan a livrat un maraton de rezultate

Nazare: În doar 10 luni, cu multiple presiuni externe și interne, guvernul condus de Ilie Bolojan a livrat un maraton de rezultate

Nazare: În doar 10 luni, cu multiple presiuni externe și interne, guvernul condus de Ilie Bolojan a livrat un maraton de rezultate
Galerie Foto 4

Alexandru Nazare a evidențiat cele mai importante rezultate livrate de guvernul condus de Ilie Bolojan, în contextul tensiunilor politice din ultima perioadă.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis, prin intermediul unei postări pe pagina de Facebook a Partidului Național Liberal, rezultatele obținute de guvernul condus de Ilie Bolojan în ultimele 10 luni. Printre acestea, se numără menținerea creșterii economice, reducerea deficitului bugetar și deblocarea fondurilor europene.

România pe primul loc, cu responsabilitate și echilibru”

„De la emoția din online la fapte. România pe primul loc, cu responsabilitate și echilibru.

Am urmărit cu atenție dezbaterea ultimelor zile din spațiul public, dominată de multiple reacții, opinii și emoție. Este firesc – traversăm o perioadă complicată, în care toți ne dorim siguranță și direcție. Dar dincolo de dezbateri aprinse, România are nevoie în primul rând de stabilitate și continuitate în adoptarea deciziilor responsabile pentru dezvoltare, protejarea veniturilor oamenilor și menținerea echilibrelor macroeconomice.

Înaintea unei săptămâni marcate de noi dezbateri, cred că este esențial să ne uităm în primul rând la fapte, nu doar la discursuri – iar emoția să facă loc deciziilor care aduc, în primul rând, stabilitate țării. Așa cum am mai transmis în multiple rânduri, nu ne permitem experimente politice într-un context internațional extrem de volatil.

Iar faptele de necontestat sunt clare. 𝐈̂𝐧 𝐝𝐨𝐚𝐫 𝟏𝟎 𝐥𝐮𝐧𝐢, cu multiple presiuni externe și interne, 𝐠𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧𝐮𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐮𝐬 𝐝𝐞 𝐈𝐥𝐢𝐞 𝐁𝐨𝐥𝐨𝐣𝐚𝐧, 𝐚 𝐥𝐢𝐯𝐫𝐚𝐭 𝐮𝐧 𝐦𝐚𝐫𝐚𝐭𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐳𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭𝐞:

🔵 Stabilitate economică într-un context internațional dificil, cu menținerea creșterii economice și evitarea derapajelor

🔵 Reducerea deficitului public sub țintele asumate și menținerea ratingului de țară

🔵 Eliminarea suspendării fondurilor europene, cu efect direct în accelerarea fluxurilor de finanțare și a proiectelor aflate în întârziere

🔵 Accelerarea investițiilor publice, în special în infrastructură și proiecte finanțate din fonduri europene

🔵 Progrese reale în implementarea PNRR, cu reforme asumate și jaloane îndeplinite

🔵 Măsuri pentru protejarea populației vulnerabile în fața inflației și a costurilor ridicate la energie

🔵 Consolidarea credibilității României în relația cu partenerii externi – atât din SUA, cât și la nivelul UE

🔵 Digitalizare reală, schimbări de fond în instituții, reechilibrarea balanței între cheltuielile și veniturile statului

🔵 Deblocarea unor proiecte strategice întârziate de ani de zile, în infrastructură şi energie

🔵 Programul strategic de relansare economică coordonat de Ministerul Finanțelor, care trebuie pus în practică rapid și coerent pentru a susține creșterea și investițiile

🔵 Proiecte strategice de anvergură, precum AI Giga Factory, ca exemplu de atragere a investițiilor majore în industrii de viitor”, a transmis Alexandru Nazare.

„Traversăm cea mai amplă perioadă de investiții publice din ultimele decenii”

Totodată, ministrul a atras atenția că incertitudinea politică începe deja să producă efecte economice, precum creșterea cursului leului și majorarea costurilor de împrumut ale statului, ceea ce se traduce prin rate mai mari la credite și presiuni asupra populației și companiilor.

De asemenea, Alexandru Nazare a precizat că România „nu își permite pași înapoi” și că deciziile din perioada următoare trebuie să fie ghidate de pragmatism și responsabilitate.

„În același timp, perioada 2025 – 2026 a însemnat un efort dificil, dar necesar: reducerea deficitului bugetar concomitent cu menținerea unor niveluri record ale investițiilor publice. Este, poate, una dintre cele mai complicate echilibrări economice pe care România a trebuit să le facă după 1989.

Traversăm cea mai amplă perioadă de investiții publice din ultimele decenii, cu proiecte majore finanțate atât din bugetul național, cât și din fonduri europene și PNRR. Într-un context european dificil, menținerea acestui ritm, alături de continuarea reducerii evaziunii fiscale, eficientizarea aparatului public şi simplificarea birocrației reprezintă mize strategice pentru dezvoltarea țării.

Toate acestea nu înseamnă doar indicatori economici sau ținte fiscale. Înseamnă autostrăzi, spitale, școli, infrastructură energetică, locuri de muncă și șansa la o economie mai puternică și mai stabilă. Înseamnă, în cele din urmă, o viață mai bună pentru români.

Ce riscăm în schimbul instabilității politice? Blocarea tuturor acestor proiecte şi a țintelor majore de dezvoltare. Întârzierea reformelor. Pierderea încrederii investitorilor. Ne întoarcem de unde am plecat, în ciuda unui efort major resimțit de întreaga populație.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare „Nu avem această ipoteză de creştere a TVA-ului pentru 2026”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare „Nu avem această ipoteză de creştere a TVA-ului pentru 2026”

„România nu își permite pași înapoi”

Cursul leului a crescut deja pe fondul incertitudinii politice, investitorii devenind mai prudenți atunci când percep riscuri privind stabilitatea guvernamentală și direcția fiscală.

Dobânzile la care se împrumută România au urcat, de asemenea, în ultimele săptămâni, ceea ce înseamnă costuri mai ridicate de finanțare într-un context de deficit bugetar și incertitudine.

Toate ne afectează prin rate mai mari la credite, prețuri mai ridicate și o presiune suplimentară pe bugetele familiilor și ale companiilor – pentru că orice creștere a costului de împrumut al statului se transmite în lanț în economie, de la bănci, la firme și, într-un final, la fiecare dintre noi. Piețele financiare reacționează imediat la incertitudine. Iar atunci când România plătește mai mult pentru a se finanța, întreaga economie plătește mai mult.

România nu își permite pași înapoi.

De aceea, cred că alegerile acestei săptămâni – atât în Parlament, cât și în spațiul public – nu sunt între entuziasm și critică, ci între emoție și pragmatism. Între reacție de moment și responsabilitate.

În perioade tensionate, responsabilitatea înseamnă să alegi ceea ce este corect pentru țară, nu ceea ce este convenabil politic pe termen scurt.

România are nevoie de maturitate, stabilitate și continuitate pentru a merge înainte”, a transmis Alexandru Nazare, ministru de Finanțe.

Recomandarea autorului:

Un deputat USR îl critică pe premierul Bolojan înainte de votul pe moțiune: „Nu a sărit pe oportunitatea de a face vreo reformă adevărată”

De Ziua Presei, USR și Diana Buzoianu se războiesc cu Gândul, declanșează acțiuni și campanii de intimidare pe Facebook și acuză redacția de Fake News după un articol despre angajările de la Apele Române. Demontăm acuzațiile USR-iste cu documente și mărturii

Recomandarea video

Citește și

De Ziua Presei, USR și Diana Buzoianu se războiesc cu Gândul, declanșează acțiuni și campanii de intimidare pe Facebook și acuză redacția de Fake News după un articol despre angajările de la Apele Române. Demontăm acuzațiile USR-iste cu documente și mărturii
16:11
De Ziua Presei, USR și Diana Buzoianu se războiesc cu Gândul, declanșează acțiuni și campanii de intimidare pe Facebook și acuză redacția de Fake News după un articol despre angajările de la Apele Române. Demontăm acuzațiile USR-iste cu documente și mărturii
FLASH NEWS Cristian Ghinea: Moțiunea de marți poate fi începutul sfârșitului falsei lupte între „pro-europeni” și „suveraniști anti-europeni”
15:32
Cristian Ghinea: Moțiunea de marți poate fi începutul sfârșitului falsei lupte între „pro-europeni” și „suveraniști anti-europeni”
FLASH NEWS Secretarul general al Partidul Național Liberal, Dan Motreanu: „PSD și AUR, două fețe ale aceluiași sistem politic”
14:37
Secretarul general al Partidul Național Liberal, Dan Motreanu: „PSD și AUR, două fețe ale aceluiași sistem politic”
EXCLUSIV Operaţiunea “spam”. Parlamentarii sunt bombardaţi cu mii de emailuri identice, de pe zeci de adrese diferite, pentru a-l susţine pe Ilie Bolojan la moţiunea de cenzură
13:43
Operaţiunea “spam”. Parlamentarii sunt bombardaţi cu mii de emailuri identice, de pe zeci de adrese diferite, pentru a-l susţine pe Ilie Bolojan la moţiunea de cenzură
FLASH NEWS Radu Oprea, atac la adresa lui Dragoș Pîslaru: „A transmis un raport în care îl dezinformează pe premierul Bolojan”
11:45
Radu Oprea, atac la adresa lui Dragoș Pîslaru: „A transmis un raport în care îl dezinformează pe premierul Bolojan”
FLASH NEWS Petrișor Peiu acuză Guvernul Bolojan: „Este clar, deci, care este miza reală a raportului Oanei Gheorghiu”
10:22
Petrișor Peiu acuză Guvernul Bolojan: „Este clar, deci, care este miza reală a raportului Oanei Gheorghiu”
Mediafax
Ce mănâncă familiile cu longevitate ridicată, potrivit unui nou studiu
Digi24
O țară care se află, tehnic, în război cu Rusia încă din cel de-al Doilea Război Mondial a ajuns să cumpere petrol de la Moscova
Cancan.ro
Cum arată bărbatul din staff-ul lui Ilie Bolojan, devenit viral pe TikTok? A atras toate privirile
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Adevarul
Lecție de bun-simț la volan: cum poți scăpa de amendă la un control rutier, chiar dacă ai greșit
Mediafax
Marco Rubio va merge săptămâna viitoare la Vatican și în Italia. Se va întâlni cu Papa Leon?
Click
Stațiunea din Grecia care a fost desemnată cea mai ieftină destinație de plajă din Europa în 2026. Pe ce insulă se află și cât costă cazarea pe noapte
Digi24
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de ministrul italian de Externe
Cancan.ro
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Ce se întâmplă doctore
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața! Cum arată vedeta acum?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Primii roboți de poliție umanoizi au ieșit să patruleze pe străzile din China. Reacția oamenilor când i-au văzut
Descopera.ro
O structură gigantică, ascunsă chiar în spatele Căii Lactee. Ce au găsit astronomii aici?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Cercetătorii au scos la iveală secretul metalic al scorpionilor
SĂRBĂTOARE Ziua Mondială a Râsului: cum a apărut sărbătoarea și de ce este celebrată mereu în prima duminică a lunii mai
16:13
Ziua Mondială a Râsului: cum a apărut sărbătoarea și de ce este celebrată mereu în prima duminică a lunii mai
APĂRARE Financial Times: Țările europene, avertizate de SUA să se aștepte la întârzieri în livrarea armelor americane din cauza războiului cu Iran
16:06
Financial Times: Țările europene, avertizate de SUA să se aștepte la întârzieri în livrarea armelor americane din cauza războiului cu Iran
CONTROVERSĂ Un oficial israelian și-a celebrat aniversarea de 50 de ani cu un tort decorat cu un ștreang. Israel a reintrodus pedeapsa cu moartea
15:46
Un oficial israelian și-a celebrat aniversarea de 50 de ani cu un tort decorat cu un ștreang. Israel a reintrodus pedeapsa cu moartea
ULTIMA ORĂ A fost cutremur în România, duminică, 3 mai 2026. Datele oficiale ale INCDFP
15:28
A fost cutremur în România, duminică, 3 mai 2026. Datele oficiale ale INCDFP
SCANDALOS China îl numește „șobolan” pe președintele Taiwanului după o vizită-surpriză în Eswatini
15:04
China îl numește „șobolan” pe președintele Taiwanului după o vizită-surpriză în Eswatini
FLASH NEWS Trafic îngreunat pe DN1, între Brașov și București, după vacanța de 1 Mai. Ce rute alternative au șoferii la dispoziție
14:50
Trafic îngreunat pe DN1, între Brașov și București, după vacanța de 1 Mai. Ce rute alternative au șoferii la dispoziție

Cele mai noi

Trimite acest link pe