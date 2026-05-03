Claudiu Manda, mesaj de Ziua Mondială a Libertății Presei: „Rolul presei rămâne esențial într-o societate democratică”

Claudiu Manda, secretarul general PSD, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Libertății Presei.

Ziua Mondială a Libertății Presei este celebrată anual la data de 3 mai. Cu acest prilej, mai multe figuri din zona politică au transmis mesaje de apreciere și recunoaștere pentru jurnaliști. Printre oamenii politici care au transmis un mesaj se numără și Claudiu Manda, secretarul general PSD. Ziua Mondială a Presei a fost declarată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite. Proclamarea a avut loc în anul 1993.

Ce a transmis Claudiu Manda

„Astăzi, de Ziua Mondială a Libertății Presei, transmit un gând de apreciere tuturor jurnaliștilor care își fac meseria zi de zi, cu responsabilitate și echilibru.

Rolul presei rămâne esențial într-o societate democratică: acela de a aduce în prim-plan subiectele care contează cu adevărat pentru oameni, de a reflecta realitatea și de a da voce preocupărilor legitime din societate.

Într-o perioadă marcată de provocări și de un flux continuu de informații, cred mai mult ca oricând în importanța rigoarei, a contextului și a echilibrului în transmiterea mesajelor publice.

La mulți ani presei din România!”, este mesajul transmis de secretarul general al PSD, Claudiu Manda, potrivit postării de pe Facebook.

Sursă foto: Mediafax Foto