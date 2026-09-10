Charlie Kirk a fost împușcat mortal pe 10 septembrie 2025, la doar 31 de ani, în timpul unui eveniment organizat într-un campus universitar din Utah. Fondator al uneia dintre cele mai puternice organizații conservatoare din SUA și un susținător apropiat al lui Donald Trump, Kirk devenise una dintre cele mai cunoscute voci conservatoare.

Cine a fost Charlie Kirk

Charlie Kirk a intrat în politica americană foarte devreme. În 2012, la numai 18 ani, a fondat Turning Point USA, organizație creată pentru promovarea ideilor conservatoare în rândul tinerilor și, în special, în campusurile universitare.

În mai puțin de un deceniu, Kirk a transformat organizația într-o importantă platformă a dreptei americane. A organizat conferințe, mitinguri și dezbateri în universități și a devenit o prezență constantă în presa și podcasturile conservatoare.

Kirk era cunoscut mai ales pentru stilul său direct și pentru confruntările publice cu studenții și adversarii politici. Evenimentele sale din campusuri erau construite în jurul dezbaterilor și al întrebărilor venite din partea publicului.

Această strategie i-a permis să ajungă la milioane de tineri americani, atât prin evenimentele organizate de Turning Point USA, cât și prin rețelele sociale și emisiunea sa online.

Un susținător apropiat al lui Donald Trump

Kirk a devenit unul dintre cei mai vocali susținători ai lui Donald Trump și ai mișcării „Make America Great Again”.

În timpul campaniei prezidențiale din 2024, Turning Point USA și organizațiile asociate au avut un rol important în mobilizarea alegătorilor tineri pentru Trump.

Kirk a apărat în mod constant politicile administrației Trump și a devenit unul dintre intermediarii dintre conducerea republicană și o parte a electoratului tânăr.

Relația sa cu Trump a fost una apropiată. După moartea lui Kirk, președintele american l-a descris drept o figură excepțională a generației sale.

Ce susținea Charlie Kirk

Kirk era un conservator declarat și susținea o serie de poziții care l-au făcut popular în rândul dreptei americane, dar și extrem de controversat în rândul adversarilor săi.

Era un susținător al dreptului de a deține arme, al libertății religioase și al unei politici stricte privind imigrația ilegală.

Se opunea politicilor progresiste din universități și critica ceea ce numea „ideologia woke”. A fost un adversar vocal al politicilor privind identitatea de gen și al extinderii drepturilor pentru persoanele transgender.

Kirk susținea, de asemenea, o poziție conservatoare în problemele legate de familie, avort și educație.

În politica externă, era un susținător ferm al Israelului și un critic al Iranului.

Ziua în care a fost ucis

Pe 10 septembrie 2025, Kirk se afla la Utah Valley University, în orașul Orem, unde participa la unul dintre evenimentele sale.

În timp ce răspundea întrebărilor publicului, Kirk a fost împușcat în gât de pe acoperișul unei clădiri din apropiere.

Atacul a durat doar câteva secunde. Kirk a fost transportat la spital, însă medicii nu au reușit să-i salveze viața.

Moartea sa a provocat un șoc în Statele Unite și a fost urmată de reacții din partea lui Donald Trump, a liderilor republicani și a numeroase personalități din presa conservatoare.

Cine este acuzat de uciderea lui

La două zile după atac, autoritățile l-au identificat pe Tyler James Robinson, un tânăr din Utah în vârstă de 22 de ani.

Potrivit procurorilor, Robinson a tras asupra lui Kirk de pe acoperișul unei clădiri și apoi a fugit. Anchetatorii au recuperat arma despre care susțin că a fost folosită la atac și au adunat probe ADN, imagini de supraveghere și mesaje care, potrivit acuzării, îl leagă de crimă.

Procurorii susțin că atacul a avut o motivație politică și au cerut pedeapsa cu moartea.

Robinson a pledat nevinovat. În septembrie 2026, judecătorul a decis că există suficiente probe pentru ca acesta să fie judecat pentru omor calificat.

Moartea care a schimbat mișcarea conservatoare

Asasinarea lui Kirk a avut un impact major asupra dreptei americane.

Donald Trump i-a acordat postum Medalia Prezidențială a Libertății, cea mai înaltă distincție civilă a Statelor Unite. Ceremonia a avut loc pe 14 octombrie 2025, în ziua în care Kirk ar fi împlinit 32 de ani.

Soția sa, Erika Kirk, a primit distincția în numele lui.

După moartea sa, activitatea organizației Turning Point USA a continuat, iar familia și colaboratorii săi au încercat să păstreze proiectele politice și educaționale construite de Kirk.