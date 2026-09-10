Social democraţii îi transmit lui Kelemen Hunor să decidă dacă vrea alegeri anticipate sau să accepte un guvern cu voturi de la S.O.S, UNIT, PACE

Formarea unui nou guvern pare o treabă care mai are de aşteptat până să fie pusă în fapt, reiese din spusele unor surse din rândul social democraţilor.

Cei de la PSD îi transmit, pe surse, lui Kelemen Hunor că trebuie să fie conştient de faptul că, indiferent cineva va forma guvernul, nu va forma o majoritate fără voturile venite din zona S.O.S, U.N.I.T, PACE sau alte formaţiuni din această sferă.

În acest moment, nu există nicio veste dinspre Cotroceni referitoare la consultări, în viitorul apropiat, pe marginea formării unui nou executiv. Însă, între liderii PSD şi UDMR nu au existat animozităţi, ba chiar au discuţii frecvent.

Prin urmare, „Kelemen să aleagă ce îi place mai mult: acest vot sau alegeri anticipate, cu consecinţele de rigoare”.

În ceea ce priveşte varianta unui guvern condus de Luca Niculescu, surse din PSD mai spun că nu a avut loc nicio discuţie cu acesta, dar nici nu „a vorbit nimeni despre Luca Niculescu”.