Partidul Național Liberal nu va vota un guvern cu miniștri PSD, condus de Luca Niculescu. Ce decizii de ultimă oră au luat liberalii

În cazul în care social-democrații primesc funcții, într-un guvern condus de Luca Niculescu, PNL nu va fi de acord și nu va vota, declară surse liberale pentru Mediafax. Este ultima decizie a liberalilor, după cele mai recente discuții pe care le-au avut pe această temă. PNL nu va susține un guvern cu premier tehnocrat, chiar și condus de Luca Niculescu, dacă în componență vor fi și miniștri din Partidul Social Democrat.

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Surse Mediafax spun că liberalii ar fi discutat dacă vor susține învestirea unui guvern cu puteri depline, condus de un premier apolitic. Decizia luată de PNL ar fi fost cât se poate de clară: fără miniștri PSD și fără prim- ministru tehnocrat.

Și PSD pune condiții pentru a susține viitorul Guvern

Sorin Grindeanu a anunțat la finele lui august că PSD nu va vota un guvern din care nu face parte. Decizia a fost luată după o ședință la care a participat conducerea PSD, la Sinaia. Tot atunci, liderul partidului spunea că nu ar refuza funcția de premier, întrucât România trece printr-o perioadă dificilă, fără un guvern cu puteri depline.

„Propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru este luată de acum 3 luni. Nu s-a schimbat nimic. Noi nu ne schimbăm deciziile după cum bate vântul. Evident că-mi asum funcția de prim-ministru. Însă vă reamintesc că președintele e cel care face desemnarea. În funcţie de asta, vor exista discuţiile politice necesare. Este clar, în schimb, că este nevoie de o desemnare cât mai repede, declara Sorin Grindeanu, la finalul lunii august.

PSD vrea guvern nou până la jumătatea lunii septembrie

„Eu cred că România trebuie să intre rapid în acest calendar. Dar au fost aceste luni de vară în care era destul de greu să se voteze un nou guvern. (..) Eu cred că lucrurile trebuie să intre rapid într-un calendar. Eu mi-aş dori să avem un guvern atunci când, după 15 septembrie, cred că a mai rămas Standard and Poors. Oricum, în jumătatea lunii septembrie ar fi bine să avem un guvern cu puteri depline, astfel încât partenerii de dialog să fie unii legitimaţi, unii daţi de un vot al Parlamentului. Deci, da, mi-aş dori să avem un guvern până în 15 septembrie”, a mai spus el.

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Până acum, președintele a mai făcut două desemnări, însă niciuna nu a reușit să strângă o majoritate. Eugen Tomac, consilierul prezidențial desemnat pentru a-și construi o majoritate în jurul unui guvern tehnocrat, nu a reușit să ajungă nici măcar la votul Parlamentului, iar Adrian Veștea, liberalul care a încercat până în ultimul moment să găsească susținere de la partidele politice, a picat la votul de învestire.