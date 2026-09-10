Prima pagină » Știri politice » Partidul Național Liberal nu va vota un guvern cu miniștri PSD, condus de Luca Niculescu. Ce decizii de ultimă oră au luat liberalii

Partidul Național Liberal nu va vota un guvern cu miniștri PSD, condus de Luca Niculescu. Ce decizii de ultimă oră au luat liberalii

Partidul Național Liberal nu va vota un guvern cu miniștri PSD, condus de Luca Niculescu. Ce decizii de ultimă oră au luat liberalii
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În cazul în care social-democrații primesc funcții, într-un guvern condus de Luca Niculescu, PNL nu va fi de acord și nu va vota, declară surse liberale pentru Mediafax. Este ultima decizie a liberalilor, după cele mai recente discuții pe care le-au avut pe această temă. PNL nu va susține un guvern cu premier tehnocrat, chiar și condus de Luca Niculescu, dacă în componență vor fi și miniștri din Partidul Social Democrat.

Sondaj Gândul

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, cu ce partid ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Surse Mediafax spun că liberalii ar fi discutat dacă vor susține învestirea unui guvern cu puteri depline, condus de un premier apolitic. Decizia luată de PNL ar fi fost cât se poate de clară: fără miniștri PSD și fără prim- ministru tehnocrat.

Și PSD pune condiții pentru a susține viitorul Guvern

Sorin Grindeanu a anunțat la finele lui august că PSD nu va vota un guvern din care nu face parte. Decizia a fost luată după o ședință la care a participat conducerea PSD, la Sinaia. Tot atunci, liderul partidului spunea că nu ar refuza funcția de premier, întrucât România trece printr-o perioadă dificilă, fără un guvern cu puteri depline.

„Propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru este luată de acum 3 luni. Nu s-a schimbat nimic. Noi nu ne schimbăm deciziile după cum bate vântul. Evident că-mi asum funcția de prim-ministru. Însă vă reamintesc că președintele e cel care face desemnarea. În funcţie de asta, vor exista discuţiile politice necesare. Este clar, în schimb, că este nevoie de o desemnare cât mai repede, declara Sorin Grindeanu, la finalul lunii august.

PSD vrea guvern nou până la jumătatea lunii septembrie

„Eu cred că România trebuie să intre rapid în acest calendar. Dar au fost aceste luni de vară în care era destul de greu să se voteze un nou guvern. (..) Eu cred că lucrurile trebuie să intre rapid într-un calendar. Eu mi-aş dori să avem un guvern atunci când, după 15 septembrie, cred că a mai rămas Standard and Poors. Oricum, în jumătatea lunii septembrie ar fi bine să avem un guvern cu puteri depline, astfel încât partenerii de dialog să fie unii legitimaţi, unii daţi de un vot al Parlamentului. Deci, da, mi-aş dori să avem un guvern până în 15 septembrie”, a mai spus el.

Patru luni de interimat. Cine vine la Palatul Victoria

Până acum, președintele a mai făcut două desemnări, însă niciuna nu a reușit să strângă o majoritate. Eugen Tomac, consilierul prezidențial desemnat pentru a-și construi o majoritate în jurul unui guvern tehnocrat, nu a reușit să ajungă nici măcar la votul Parlamentului, iar Adrian Veștea, liberalul care a încercat până în ultimul moment să găsească susținere de la partidele politice, a picat la votul de învestire.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EVENIMENT Oana Ţoiu anunţă că Turul României la Ciclism, de anul acesta, va avea startul la Chişinău, cu finiş la Bucureşti
17:49
Oana Ţoiu anunţă că Turul României la Ciclism, de anul acesta, va avea startul la Chişinău, cu finiş la Bucureşti
REACȚIE Fostul ministru al Muncii îl acuză pe Bolojan că a mărit cheltuielile de protocol la Palatul Victoria, în timp ce face „paradă de austeritate”
16:55
Fostul ministru al Muncii îl acuză pe Bolojan că a mărit cheltuielile de protocol la Palatul Victoria, în timp ce face „paradă de austeritate”
FLASH NEWS Claudiu Manda îl compară pe Bolojan cu șoferul unei mașini care se dezintegrează. Pericolul care pândește România în lipsa unui Guvern
16:52
Claudiu Manda îl compară pe Bolojan cu șoferul unei mașini care se dezintegrează. Pericolul care pândește România în lipsa unui Guvern
ACUZAȚII Un deputat PSD acuză PNL şi USR că „au transformat şcolile în sedii de partid”, cu directori schimbaţi, la 5 zile de la numire, pentru că n-ar fi buni
16:06
Un deputat PSD acuză PNL şi USR că „au transformat şcolile în sedii de partid”, cu directori schimbaţi, la 5 zile de la numire, pentru că n-ar fi buni
CONTROVERSĂ Cine sunt senatorii PNL care au inițiat legea prin care România își va da gazul din Marea Neagră la ce preț își dorește OMV. Proiectul scandalos a fost adoptat în Parlament și le va permite austriecilor să-și facă singuri prețul pe următorii 7 ani
16:05
Cine sunt senatorii PNL care au inițiat legea prin care România își va da gazul din Marea Neagră la ce preț își dorește OMV. Proiectul scandalos a fost adoptat în Parlament și le va permite austriecilor să-și facă singuri prețul pe următorii 7 ani
EVENIMENT Sorin Grindeanu, prezent la Neptun, la Şcoala de Vară a TSD
15:49
Sorin Grindeanu, prezent la Neptun, la Şcoala de Vară a TSD
Mediafax
TENSIUNI în Marea Neagră! Remorcher spre Constanța, atacat de ruși
Digi24
Călin Georgescu, după ce Palatul Cotroceni a anunțat că România nu trimite soldați în Ucraina: N. Dan vrea să angajeze țara în război
Cancan.ro
O mai ții minte pe Deea? Ce s-a ales de prima femeie care a căzut în ispită la Insula Iubirii. S-a tatuat din cap până-n picioare și a ajuns de nerecunoscut
Prosport.ro
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
Adevarul
„Au drumuri mai proaste decât noi, ceea ce e impresionant”. Ce cred românii despre Bulgaria după vacanțe și călătorii
Mediafax
Pierdem un sfert din deficitul bugetar pe relația cu China. Pentru fiecare euro vândut România cumpără aproape 13
Click
Ioan Andone, oprit înainte să urce în avionul spre Madrid. Care a fost motivul: „Rămâi trăsnit, pe cuvântul meu!”
Digi24
Sistemul de pensii, sub presiune înaintea valului „decrețeilor”. Vârsta de pensionare ar putea crește. Economiștii cer măsuri urgente
Cancan.ro
Ioana, prima reacție după ce nepotul lui Năstase A ATACAT-O dur. Nu se lasă intimidată: 'O să ies și eu și o să le arăt'
Ce se întâmplă doctore
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
A intrat la RAR pentru ITP și a atras toate privirile. Ce are special această mașină
Descopera.ro
Semnale misterioase detectate în jurul Pământului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Descopera.ro
Astronomii au detectat trei dereglări bruște la o stea adormită de peste un deceniu
Mediafax Italia
Supermarketurile unde pot fi economisiți cei mai mulți bani. Diferența poate fi de aproape 4.000 euro pe an, în Italia
Mediafax Spania
Localitatea care oferă CHIRIE cu 300 de euro cu SALĂ și PISCINĂ INCLUSE!
VIDEO Trump, la un an de la asasinarea lui Charlie Kirk: „Un extremist de stânga l-a asasinat pentru că a spus adevărul”
18:03
Trump, la un an de la asasinarea lui Charlie Kirk: „Un extremist de stânga l-a asasinat pentru că a spus adevărul”
EDITORIAL Ștefan Popescu: Romarm – simptomul unei Românii fără viziune strategică
18:03
Ștefan Popescu: Romarm – simptomul unei Românii fără viziune strategică
FLASH NEWS Metrorex confirmă că vor fi întârzieri și intervale mai mari între trenuri. Gândul a anunțat încă de acum 3 zile ce urmează să se întâmple
17:47
Metrorex confirmă că vor fi întârzieri și intervale mai mari între trenuri. Gândul a anunțat încă de acum 3 zile ce urmează să se întâmple
FLASH NEWS Atac cu drone marine în stațiunea rusă Soci, unde Putin are o reședință oficială: Cel puțin opt persoane au fost rănite
17:46
Atac cu drone marine în stațiunea rusă Soci, unde Putin are o reședință oficială: Cel puțin opt persoane au fost rănite
VIDEO Bărbat beat, prins înarmat, într-un cartier din Voluntari. Polițiștii au intervenit la fața locului
17:45
Bărbat beat, prins înarmat, într-un cartier din Voluntari. Polițiștii au intervenit la fața locului
COMEMORARE Un an de la asasinarea lui Charlie Kirk. Cine a fost activistul care a devenit una dintre cele mai influente voci conservatoare din lume
17:35
Un an de la asasinarea lui Charlie Kirk. Cine a fost activistul care a devenit una dintre cele mai influente voci conservatoare din lume

Cele mai noi

Trimite acest link pe