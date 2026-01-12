Scenariul despre care Gândul a scris în urmă cu 3 zile se confirmă: la doar 4 zile după ce ministrul Justiției a declanșat procedura de numire a procurorilor șefi ai marilor parchete, atacul la Radu Marinescu a început

Gândul a prezentat, în exclusivitate, trei scenarii posibile după ce Radu Marinescu – ministrul Justiției – a delanșat oficial procedura de numire a șefilor marilor parchete. Mandatele șefilor Parchetului General și Direcției Naționale Anticorupție (DNA) expiră pe 30 martie 2026, iar selecția procurorilor se va desfășura în perioada 8 ianuarie – 2 martie 2026. Tabloul general este completat de „lupta” pentru șefia SRI și SIE, numai că că fără PSD nu există o majoritate parlamentară care să dea „verde” numirilor dorite de președintele Nicușor Dan și de premierul Ilie Bolojan.

Au trecut doar 3 zile de la scenariile prezentate de Gândul, iar atacul la ministrul Justiției a fost declanșat!

Scenariul 1. O înțelegere între Nicușor Dan și Bolojan, cu PSD forțat să iasă de la guvernare.

O înțelegere între Nicușor Dan și Bolojan, cu PSD forțat să iasă de la guvernare. Scenariul 2. Coaliția merge mai departe, Nicușor Dan, PNL și PSD ajung la un numitor comun.

Coaliția merge mai departe, Nicușor Dan, PNL și PSD ajung la un numitor comun. Scenariul 3. Criză politică majoră. (toate detaliile AICI

Scenariul nr. 1 prezentat de Gândul se confirmă, ținta este Radu Marinescu

În primul scenariu prezentat de Gândul, prima mutare a lui Ilie Bolojan ar fi să îl demită pe Radu Marinescu (PSD) de la șefia Ministerului Justiției.

Ulterior, premierul Ilie Bolojan ar prelua interimatul la Justiție și, bineînțeles, ar face exact propunerile pe care le-a convenit cu Nicușor Dan.

Numai că orice bătălie începe cu o „pregătire de artilerie” corespunzătoare, iar pentru ca Ilie Bolojan să îl demită pe Radu Marinescu, ministrul Justiției, este nevoie de un „motiv” serios.

Prima mutare în acest scenariu – prezentat de Gândul și, iată, susținut de realitate – a fost făcută de jurnalista Emilia Șercan, care îl acuză pe Radu Marinescu că și-ar fi plagiat teza de doctorat.

Potrivit Emiliei Șercan, mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiției, Radu Marinescu, este plagiată.

Jurnalistul Patrick André de Hillerin, avertisment cu doar câteva ore înainte de atacul la ministrul Justiției

Cu doar câteva ore în urmă, jurnalistul Patrick André de Hillerin a avertizat că ziua de luni – 12 ianuarie 2025 – va fi una „plină” și că vor apărea „cereri de semisie sau demitere la adresa ministrului Justiției”.

„Cererile vor veni din partea societății civile, a presei, a USR și a altor entități interesate și vor fi motivate de faptul că Radu Marinescu și-a plagiat teza de doctorat cu tema «SISTEMUL MIJLOACELOR DE PROBă ÎN PROCESUL CIVIL». De unde știm că Marinescu și-a plagiat teza de doctorat?

Acum nu știm, dar vom fi informați mâine, după ce va apărea articolul Emiliei Șercan pe această temă.

Nu vă gândiți la conspirații, nu legați acest lucru de faptul că Ministerul Justiției a început, joi, procedura de desemnare a procurorului general și a procurorilor-șefi de la DNA și DICOT. Este pur și simplu o coincidență.

În alte cazuri cu acuzații de plagiat lucrurile au tărăgănat sau au fost mușamalizate.

În cazul lui Ciucă, de exemplu, tot partidul și tot sistemul s-au mobilizat să-l scoată basma curată pe ostășel, lucru pe care l-au făcut ascunzându-i teza de doctorat.

Dar în acest cazul lui Marinescu nu se va întâmpla, cel mai probabil, așa.

PNL va fi, și el, în prima linie a atacurilor la Marinescu și a cererilor de demisie.

Aș paria că vârfuri de lance vor fi Alexandru Muraru, Adrian Cozma, Robert Sighiartău. Dar nu pariez, că au turmă numeroasă.

Na, dacă Radu Marinescu a plagiat, atunci să se ducă acasă. Doamne, ce bine e când se aliniază coincidențele și când e Mercur în progresist”, a scris jurnalistul Patrick André de Hillerin pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Radu Marinescu: „Eu nu consider că am plagiat”

Radu Marinescu, ministrul Justiției, a negat – contactat de Press One – că ar fi plagiat teza de doctorat din anul 2009.

„Eu nu consider că am plagiat. Asta pot să vă spun”, a declarat Radu Marinescu.

„Am terminat ca șef de promoție, am intrat în avocatură printre primii, iar doctoratul l-am elaborat la aceeași universitate la care am terminat studiile, în conformitate cu normele timpului și sub coordonarea unui profesor academician reputat, Dumnezeu să-l odihnească, domnul Ion Dogaru.

Repet, am elaborat această teză în conformitate cu rigorile momentului și sub îndrumarea profesorului coordonator. (…)

Nu a existat niciun fel de semn de întrebare, nu mi-a fost semnalat niciun fel de dubiu. N-aș fi avut niciun fel de motiv să nu citez pe cineva. Eu nu am avut o carieră universitară, o catedră universitară, nu am căutat niciodată acest lucru… (…)

Dacă aveți suspiciuni, se poate verifica de către autorități și stabili dacă a fost sau nu a fost ceva în neregulă. Asta pot să vă spun”, a precizat Radu Marinescu, ministrul Justiției.

