În ultima ediție a emisiunii moderate de Marius Tucă subiectul central al discuțiilor a fost criza din interiorul PNL generată de actuala conducere. Vorbind despre acest lucru, Crin Antonescu a mărturisit și care este singurul om politic pe care nu îl poate ierta.

Culmea, cei doi au fost colegi de partid mai bine de 20 de ani. Se pare, însă, că o greșeală făcută de acesta nu a mai putut fi trecută cu vederea de Crin Antonescu.

Antonescu: „N-am să-l iert niciodată pe Ludovic Orban”

Crin Antonescu a lansat un atac dur la adresa fostului său coleg Ludovic Orban. Despre el, a afirmat că nu îl va putea „ierta niciodată” pentru direcția în care a dus Partidul Național Liberal într-un moment-cheie al scenei politice românești.

Rememorând perioada tensionată traversată de PNL, Antonescu i-a reproșat lui Orban că a radicalizat discursul politic din acei ani.

„N-am să-l iert niciodată pe Ludovic Orban că a dus acest partid în punctul «Cine nu sare, ia condamnare!». Lozinca asta cade peste tot ce-i mai comprimat opus ideii de stat de drept!”, a declarat Crin Antonescu.

Practic, fostul candidat la alegerile prezidențiale arată cine a așezat PNL în tabăra #Rezist, permițând ca partidul Brătienilor să fie asimilat mișcării progresiste care făcea primii pași în România. În opinia sa, acest lucru a afectat grav principiile democratice și a alimentat un climat politic bazat pe radicalizare, nu pe respectarea instituțiilor statului de drept. Crin Antonescu a făcut trimitere la perioada protestelor anti-PSD, când la aproapte toate manifestațiile de stradă se scanda sloganul „Cine nu sare, ia condamnare!”.

Ludovic Orban și Crin Antonescu fac parte din aceeași generație de politicieni liberali, fiind colegi mai bine de două decenii. Totuși, relația lor a cunoscut și numeroase momente de tensiune internă, care într-un final au scindat partidul.

